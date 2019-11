Vega Scene feirer ett år: – Vi er med på å løfte området vi ligger i

– Først og fremst er vi veldig stolte av å ha skapt en ny og unik kulturarena i Oslo, sier Unnur Sande til Dagsavisen.

Hun er daglig leder ved Vega Scene. Lørdag feirer de sitt første år som kino, teater og debattarena.

– Vi overtok huset 1. november 2018. 48 timer senere sto vi klar med fullt kinoprogram og prøver på vår åpningsforestilling på teateret godt i gang. Det har vært mye hardt arbeid, men vi kan konstatere at nærmere 100.000 mennesker har vært innom oss på året som har gått, fordelt på kino, teater og andre kulturarrangementer, som debatter, konserter, utstillinger, boklanseringer, og mye annet, sier Sande.

Smale filmer

Rundt 70.000 av besøkene har vært til kinoen.

– Vi har vært nummer en og to på lista over flest besøkende på mange av de smaleste filmene. Det viser seg at vi har truffet det veldig filminteresserte publikummet, at folk kommer igjen og igjen. Vi har vist kortfilm til et stort publikum, og Blått lerret har gjenoppstått. Alt dette er vi stolte av, sier Sande.

– Vega Scene skal være et personlig hus. Ved hvert arrangement står vi her og tar personlig imot folk, og slår av en prat med de av gjengangerne som ønsker det.

I året som har gått har det vært tre egenproduksjoner på Vega Teater. 21. november lanseres vårprogrammet for teateret. Lørdag er det Kinoens dag. Og bursdagsfeiring.

– Vi serverer jubileumskake, og har satt sammen et supert program på kinoen. Det blir noe for alle, fra knøttekino hvor de aller minste får lov å bevege seg rundt mens filmen vises, til norsk og utenlandsk film, både klassikere, helt nye filmer og en førpremiere. Vi viser også teaterstykkene «Manning er fri» med skuespillerkomet Petter Winther i hovedrollen som varsleren Chelsea Manning og Sweatshop Aleppo, sier Sande.

Løfter området

Året som har gått har arkitektfirmaet og utbyggeren som står bak Vega Scene mottatt Oslo bys arkitekturpris.

– Vi er med på å løfte området vi ligger i. Nå er gjennomfartsåra Hausmanns gate blitt en sammenhengende kulturgate, der vi står sammen med gode naboer som Jakob kulturkirke, Hausmania, Grusomhetens Teater og Kafé Hærværk.

Vega Scene er og skal være ikke-kommersiell. Den får driftsstøtte fra Oslo kommune for å kunne produsere smal kultur. Eventuelle overskudd pløyes tilbake i driften.

– Det går rundt. Men vi, som andre som driver med smalere uttrykk, er helt avhengige av den økonomiske støtten vi mottar.

Den daglige lederen og resten av Vega-laget har jobba hardt det siste året, forteller Unnur Sande.

– Det aller vanskeligste er faktisk å få selve huset til å virke. Plutselig har man ansvar for 3000 kvadratmeter med tilhørende ventilasjon og den slags. Man gjetter på mye. Og så gjør vi jo altfor første gang her. Vi vet ikke hva som fungerer, hva som drar publikum, hvilke ønsker folk har. Ikke før vi har prøvd. Men nå har vi allerede etablert mange gode arenaer. Året som kommer skal vi videreføre ting vi starta. Vi har allerede etablert et godt publikum. Flere godbiter kommer, lover Sande.

Disse filmene har Vega Scene vært ledende på:

Nr. 1 (i landet): Climax: «Climax»: Danser mot avgrunnen

Nr. 2 (i landet): Mid90s: Nostalgi for millennials

Nr. 2 (i landet): Vox Lux: «Vox Lux»: En stjerne slukner

Nr. 2 (i landet): Shoplifters: «Shoplifters»: Skygger fra smilets land

Nr. 2 (i landet): Holiday: «Holiday»: En dypt forstyrrende film