Ideen om å ta T-banen kom da kronprinsessen i fjor var på Stovner bibliotek for å hente et eksemplar av Zeshan Shakars «Tante Ulrikkes vei».

– Der kom jeg i prat med en gjeng med ungdommer som var veldig opptatt av om jeg likte Stovner. Den samtalen ble så viktig for meg at jeg tenkte at jeg ville gjøre noe for ungdom i Oslo. Så fikk jeg en idé om at vi kunne gjøre dette om til en bokbane i år og ta banen fra vest til øst og ende opp på Stovner i Oslo, sier kronprinsessen til NTB.

Symbolsk reise

Hun beskriver Bokbanen som en symbolsk reise gjennom byen for å se hvordan folk har det, og ikke minst for å snakke om viktige temaer.

Det er P3-profil Silje Nordnes som bokbader forfatterne underveis på bokbane-turneen.

Reisen med T-banen startet på Kolsås i Bærum. Like før ankomst Bekkestua, spurte Nordnes kronprinsparet om de har betalt for T-baneturen. Kronprinsparet svarte nølende at de ikke har betalt. Kronprinsparet gjorde dermed ikke som kong Olav, som på et ikonisk bilde forsøker å løse billett på trikken til Frognerseteren under oljekrisen i 1973. Det hører med til historien at kongen ikke fikk betalt fordi adjutanten hans allerede hadde løst billett for ham..

Klimaengasjement

På Bekkestua møtte kronprinsessen forfatterne Maja Lunde og Bjørn Vatne, som begge har skrevet skjønnlitterære bøker om klima.

Vatne fra Ålesund og Lunde fra Oslo snakket foran elever på Rosenvilde videregående skole om bøkene sine, om FNs naturpanels ferske rapport om naturmangfoldet og om flyskam.

Kronprinsesse Mette-Marit sier til NTB at hun har invitert nettopp disse forfatterne til turneen, fordi hun mener at bøkene deres kan øke klimaengasjementet.

– Vi står overfor en veldig alvorlig situasjon. De to prosjektene viser at det går an å skrive god litteratur som handler om disse temaene. Jeg tror vi må bruke alle de mulighetene vi har for å engasjere folk. Litteratur gjør at folk kan se på denne tematikken på en litt annen måte, og også la seg inspirere til å gjøre ting i sine egne som kan være med på å løse klimakrisen vi står overfor, sier kronprinsessen.

Onsdag er det også stopp på bibliotekene på Røa og Majorstuen, før turen torsdag fortsetter via Nasjonalteatret til Tøyen og Furuset og ender opp på Stovner. Deichman der blir endestasjonen. Hiphop-legenden Don Martin samtaler med Zeshan Shakar, mens Sofian og Yomi opptrer på arrangementet der elever fra Stovner videregående skole er invitert.

Haakon stand-in

Kronprins Haakon er også med på bokturneen, hvilket han ikke har hatt for vane å være. På spørsmål fra pressen før avgang, sier kronprinsessen at hun er glad for å ha ham med.

– Jeg er veldig glad for at Haakon er med, han er jo her først og fremst som stand-in i tilfelle jeg ikke skulle holde hele løpet ut, sier hun.

Siden 2014

Den litteraturglade kronprinsessen har gjort seg bemerket med Litteraturtoget siden 2014. De siste årene har hun satt av tid til å kjøre tog til ulike kanter av landet for å møte forfattere – og snakke om litteratur.

– Tanken med Litteraturtoget er at folk skal få være med å dele hvilke leseropplevelser som har betydd noe for dem i livet, uttalte kronprinsesse Mette-Marit da satsingen kom i gang i 2014.

«Kronprinsessens Bokbane har særlig fokus på unge lesere i alderen 15–25 år. Elever fra videregående skoler i Oslo og Bærum vil være gjester under arrangementene», heter det i pressemeldingen om årets tur.

