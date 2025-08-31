Uforutsigbar fabel om dommedag
«The Life of Chuck» er en oppløftende «feel good»-film om verdens ende.
«The Life
of Chuck» er basert på en novelle i Stephen King-samlingen «If it Bleeds» fra
2020, som skiller seg litt ut i forhold til det vi normalt forventer fra USAs
mest pålitelige og produktive skrekkleverandør. «The Life of Chuck» hører best hjemme blant
de mer følelsesladede dramaene, i stil (men ikke helt på høyde) med «Stand By
Me», «Hearts of Atlantis» og kanskje «The Shawshank Redemption».
Dette er en lettere
Spielbergsk fantasi som er skikkelig vrien å kategorisere, men sirkler rundt
Carl Sagans poetiske beskrivelser av universets opprinnelse, Walt Whitmans
diktverk om personlig identitet, selskapsdans, romantikk, Wang Chung,
regnskapsføring og apokalyptiske visjoner. Stødig regissert av den rutinerte
skrekkregissøren Mike Flanagan, som for tiden jobber med en Amazon-serie bygget på «Carrie» og planlegger en serie basert på Stephen Kings vidstrakte fantasy-epos «The
Dark Tower».