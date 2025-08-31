Uforutsigbar fabel om dommedag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

«The Life of Chuck» er basert på en novelle i Stephen King-samlingen «If it Bleeds» fra 2020, som skiller seg litt ut i forhold til det vi normalt forventer fra USAs mest pålitelige og produktive skrekkleverandør. «The Life of Chuck» hører best hjemme blant de mer følelsesladede dramaene, i stil (men ikke helt på høyde) med «Stand By Me», «Hearts of Atlantis» og kanskje «The Shawshank Redemption».

Dette er en lettere Spielbergsk fantasi som er skikkelig vrien å kategorisere, men sirkler rundt Carl Sagans poetiske beskrivelser av universets opprinnelse, Walt Whitmans diktverk om personlig identitet, selskapsdans, romantikk, Wang Chung, regnskapsføring og apokalyptiske visjoner. Stødig regissert av den rutinerte skrekkregissøren Mike Flanagan, som for tiden jobber med en Amazon-serie bygget på «Carrie» og planlegger en serie basert på Stephen Kings vidstrakte fantasy-epos «The Dark Tower».