TV2s høstlansering: Gamle travere og nye programhåp

Fra å spille mor og datter i «Pørni» til å spille to halvsøstre i «Nepobaby», som har premiere på TV 2 i høst. Ole Berg-Rusten / NTB

Onsdag presenterte kanalen høstinnholdet sitt i Bergen, der TV 2-sjef Olav T. Sandnes lovet både spennende nysatsinger han har tro på blir seersuksesser – og gjensyn med velkjente konsepter.

Han viste til hvordan både «Hver gang vi møtes» og «Norge bak fasaden» har satt seerrekorder i vårsesongen.

Komme nærmere

– Det er ikke for mange gode nyheter rundt oss. Vi er mer alene på hver vår lille skjerm, sa TV 2-sjefen da han innledet høstlanseringen og viste en ny reklamefilm for kanalen kalt «Kom nærmere».

Et bredt programtilbud ble rullet ut – fra underholdning til sport, nyheter og valgdekning.

To av TV 2s storsatsinger i høst er «Hotellet», spekket med kjendiser som skal kappes, og dramaserien «Nepobaby» – med «Pørni»-stjerne Vivild Falk Berg spiller den ukjente arvingen som dukker opp i en skipsrederfamilie.

– Min karakter Emma har drømt om familie og søsken, mens det for søsteren Maggie er et mareritt med en lausunge, sa Falk Berg fra scenen.

Der spiller hun søsteren til Henriette Steenstrup, som også har vært med på å skrive fram den Cannes-prisvinnende serien med oktoberpremiere.

– Både «Hotellet» og «Nepobaby» er noe av det jeg gleder meg aller mest til å se på TV 2 denne høsten, het det fra TV 2-sjef Sandnes.

Traver videre

Og blant de velkjente traverne feirer «Skal vi danse» jubileum med sin 20. sesong som blir å se i høstmånedene, mens «Jakten på kjærligheten» vender tilbake i sesong nummer 22.

Andre velkjente realityer som det blir gjensyn med, er tredje sesong av «Spillet», nå med 15 deltakere som denne gangen faktisk ikke er kjendiser – men plukket ut fra søkere fra hele landet. Premiere er 1. oktober.

Også «Kompani Lauritzen: Tropp 4» har prøvd å vri på deltakerutbudet og setter inn unge voksne og deres foreldre i par i militærregimet til Dag Otto Lauritzen.

– Alle burde vært i militæret, men TV 2 ville ha kjendiser, så vi begynte med det. Og så begynte vi med unge voksne, oppsummerte obersten veien mot årets vri.

Foreldre og barn, blant dem Christina Müller (datter) og Nina Christine Müller (mor), teamer opp i «Kompani Lauritzen: Tropp 4», som alltid ledet av Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegaard. Paul S. Amundsen / NTB

Mens både i «Norges dummeste», som har premiere for andre sesong torsdag med 12 nye deltakere, femte sesong av «Forræder» og tredje sesong av «Kokkeskolen» er det fortsatt kjendisdeltakere som gjelder.

Virkelighet og drama

TV 2 byr også på nye aktualitetsprogrammer, som dokumentaren «Skolebytte» – der ungdom fra Oslo vest og Oslo øst forholder seg til hverandres liv og verdier for å «lære om hverandres kulturer og sette fordommer på prøve».

«Vårt lille land» byr i høst på en serie om Aleksander, som er alvorlig syk og kan dø, og kjæresten Maria. Men den virkelige trusselen mot forholdet ligger i fortiden, heter det i omtalen.

Petter Nyquist tar i høstens serie «Petter og familien – dit ingen drar» med seg kona Mari og barna Ingrid og Marius til Polen, Gambia og Tuvalu for å kjenne hvordan det er å leve tett på klimakrise, fattigdom og krig.

– Skjønner du hvor heldige vi er, sier Nyquist til sønnen i et serieklipp.

«Åsted Norge» har gjennom 19 sesonger og starten i 2016 hatt et snitt på en halv million seere og kjører på også denne høsten. Basert på virkeligheten er dramaserien «Flukten fra Bolivia» skildrer tre norske jenter som fengsles, anklaget for å smugle kokain inn i Bolivia. Ella Øverby spiller Ida, som får hjelp av en leiesoldat til å flykte gjennom jungelen.

Humordramaet «Psykodrama» tar utgangspunkt i podkasten ved samme navn med Per Kjerstad og Ole Christoffer Ertvaag – og der andre kjente fjes som Herman Flesvig, Kristoffer Joner, Nader Khademi og Ellen Dorrit Petersen dukker opp som «dramatiserte utgaver av seg selv».

Valgdekning og jul

Om kanalens valgdekning, som er godt i gang, sier TV 2-sjef Sandnes at den viktigste oppgave under årets stortingsvalg er å gjøre politikken relevant, forståelig og engasjerende for hele befolkningen.

– Derfor har vi tatt flere grep for å fornye valgdekningen. Vi satser enda mer på relevant innhold for de unge på både TV 2 Play og Tiktok, uttalte han ifølge pressemeldingen.

Så venter julen – og adventsserien «Rampenissen». Der er nye 25 kjendiser invitert til rampete julespill, der én ryker ut hver dag.