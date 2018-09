TV2 snudde: Løke må forlate «Skal vi danse»

Kultur

TV2 har ombestemt seg om den tidligere håndballspilleren og «Farmen kjendis»-deltageren Frank Løkes badedraktstunt i forrige ukes episode av «Skal vi danse». Det skriver VG. Søndag sa TV2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl at stuntet ikke kom til å få konsekvenser, nå har kanalen snudd. Løke fjernes nå ifølge VG fra helgens episode av det populære familieunderholdningsprogrammet.

Frank Løke har hele tiden sagt at han ikke angrer, og at det var forsøk på humor å kle seg i en såkalt «mankini», som bare så vidt dekker kjønnet, og lite mer.

Løkes dansepartner, Tone Jacobsen, har fortalt at hun følte det var flaut og ubehagelig å danse sammen med en halvnaken mann, og at hun vurderte å trekke seg fra hele showet.

- Jeg følte meg nesten som et gissel, sa hun til VG, men la til at tanken på å forlate gulvet aldri streifet henne.

TV2 har møtt sterk kritikk fra mange hold fordi det lenge så ut som det var Jacobsen som måtte gå i stedet for Løke, altså offeret for overtrampet heller enn overtramperen. Men nå snur de altså, og velger å avslutte samarbeidet med Løke også om det neste programmet de hadde planlagt med ham som deltaker, kalt «Kjendis søker kjæreste».

– Vi har valgt å ta Frank Løke ut av «Skal vi danse»-konkurransen etter en helhetsvurdering. Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen. Vi har også et ansvar for dansernes partnere. Senest i dag har han gitt uttrykk for at han ikke er i nærheten av å angre. I ettermiddag omtaler han også dansepartneren på en svært nedsettende måte på Instagram. Derfor reagerer TV 2, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2 til VG.