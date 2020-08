«Babylon Berlin» ble en seerfavoritt da NRK viste den høsten 2018, kritikerne var overbevist og den dyreste tyske dramaserien produsert ble en internasjonal snakkis. Det mørke, brutale Berlin i de urolige mellomkrigsårene var en fullblods tysk noir skildret av Tom Tykwer, basert på bøkene til Volker Kutscher.

Historien førte sammen den ferske detektiven Gereon Rath og Charlotte Ritter, den fattige unge kvinnen som ikke var redd for å ta sjanser for å komme seg opp og fram i et ubarmhjertig samfunn hvor nyfascismen og nasjonalismen får stadig stødigere fotfeste.

Gereon Rath og Charlotte Ritter, må løse saker og takle et dramatisk Berlin preget av økonomisk og politisk uro. Foto: NRK

To år etter at det dekadente Berlin forførte oss på skjermen er serien tilbake, og med nye krimsaker for Gereon og Charlotte. Vi er kommet til 1929, og det internasjonale børskrakket gjør seg gjeldende også i den europeiske storbyen - som om ikke mange slet nok med å holde hodet over vannet her fra før.

Samtidig som aksjemeglerne bryter sammen, får Gereon Rath oppdraget med å se nærmere på et dødsfall fra noen uker tilbake, da en filmstjerne mistet livet i det man har antatt var en ulykke.

Den nye sesongen er på 12 episoder og slippes på NRK TV på nettet den 13. september. Seinere i oktober blir den vist episodevis på NRK2.

Om denne nye serien er like visuelt forførende, mørkt og dramatisk Berlin som forrige gang, kan det bli en underholdende høst på skjermen.