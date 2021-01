Flere store serier er utsatt, men TV-selskapene har klart å ferdigstille noen prosjekter langt på overtid. Denne TV-våren bærer utvilsomt preg av pandemien, all den tid tilbudet består av mange serier innen sjangre og formater det er lettest å lage nå: komedier og humorserier som krever mindre folk og mindre sett. Samtidig lover kanaler og strømmere at de endelig skal by på større dramaprosjekter som allerede var under innspilling da pandemien kom i fjor vår.

NRKs snakkis

Takket være lavere smittetall, strenge tiltak og sindige grep under innspillingen har Øystein Karlsen og Fremantle klart å få sesong to av «Exit» ferdig. NRK har annonsert premieretidspunkt for neste sesong av snakkisen i «februar/mars», men hvis serien på åtte episoder er ferdig produsert, bør den kunne forventes alt i februar, hvis NRK ønsker å unngå at serien skal kræsje med den tradisjonelle påskekrimmen som begynner i slutten av mars. NRK har alt startet denne vårsesongen med premieren på «Stolthet og forfall», et humordrama om sykepleieren Merethe som må innse at livet er inne i en ny fase når yngstebarnet har flytta ut.

Mer humor blir det på NRK i februar med Steinar Sagens «Maxitaxi Driver», innspilt i fjor sommer. Dette er dramakomedie med mørkere drag om Jan Egil (43). Han bor i sokkelleilighet hos mor, men har ikke gitt opp håpet om den store kjærligheten. Så treffer han henne med bilen. Manus er skrevet av Erlend Loe og Steinar Sagen, og det lover jo godt. Men egenproduserte serier av det store formatet har ikke NRK denne våren, all den tid «Atlantic Crossing» ble framskyndet til i fjor høst, og oljenasjonshistorien «Lykkeland 2» er utsatt til 2022. Det samme er «En sjøens helt», serien basert på Jon Michelets romanserie. I tillegg er «Jordbrukerne», Anne Bjørnstad («Fremvandrerne») og Izer Aliu serie om en urban vennegjeng som flytter til gards, forsinka etter at innspilling først kunne starte i fjor høst.

NRK har startet TV-våren med premieren på humordramaet «Stolthet og forfall», med Ingunn Beate Øyen i hovedrollen som sykepleieren Merethe. Foto. NRK

Hemmeligstemplede thrillere

Dermed er det de kommersielle som redder våren: Viaplay og Gjermund Stenberg Eriksen («Mammon», «Livstid») er klare med «Furia», politisk thriller om radikalisering og framvekst av høyreekstreme i et drama som strekker seg fra norske fjell strøk til europeisk storbymiljø. TV 2 melder at deres internasjonale spenningsserie «What happened in Oslo» skal være premiereklar. Serien har Oslo-avtalen – de hemmelige fredsforhandlingene mellom Israel og PLO i Oslo i 1993 som bakteppe, og sentralt i handlingen er kidnappingen av norske Pia i Sinaiørkenen. TV 2 har jobbet med serien siden 2019, i samarbeid med Netflix, norske Monster Scripted og de israelske TV-selskapene HOT og Drama Team. Når denne serien kommer er omtrent like hemmelig som fredsforhandlingene i Oslo i 1993. En samlet TV-bransje er forsiktige med å offentliggjøre premiedatoer i år, både av konkurranse- og produksjonsmessige årsaker.

Viaplay har like fullt en ny sesong av krimserien «Wisting» klar for vårprogrammet. Når vi får se krimserien med Sven Nordin i hovedrollen er foreløpig ikke offentliggjort. Det vi vet er derimot at Viaplay en god stund etter at snøen er gått skal by på «Pørni», dramakomedien Henriette Steenstrup har skrevet og spiller hovedrollen i.

Viaplay slipper også «Delete Me» på vårparten, en serie om og for unge voksne, med Thea Sofie Loch Næss («Wisting», «Hjerteslag») og Axel Bøyum («Heimebane») i hovedrollene. Handlingen inkluderer en lekket sexvideo og en hacker ute etter hevn.

Sven Nordin er tilbake som politimannen William Wisting i en ny sesong av Viaplays storsatsing, denne gangen basert på Jørn Lier Horst-bøkene «Illvilje» og «Nattmannen». Foto: Stig James/Viaplay/NTB

Mer humordrama og komedie

HBO Nordic skal by på en forsinket premiere på det humoristiske dramaet «Velkommen ti Utmark», en serie om en godlynt lærer som flytter til et lokalsamfunn i nord. Her opplever han at lokalbefolkningen ikke umiddelbart tar imot innflyttere med åpne armer. Serien skrevet av den danske forfatteren fra Kim Fupz Aakeson. har blant andre Tobias Santelmann og Marie Blokhus i bærende roller.

TVNorge innledet sitt vårprogram 17. januar, med en ny sesong av «Aldri Voksen» på TV og Discovery+, og følger humordramaet med mer i samme sjanger de neste månedene: sesong to av «Sigurd fåkke pult», mer «Neste sommer» og «Hvite gutter». Nykommeren «Nach» omtaler TVNorge som et ung-drama, som handler om Selma, ensom, blakk og mislykka student som må flytte inn hos sin mer vellykka lillesøster og typen hennes. Samtidig er det lite som tyder på at Netflix vil by på det norsk-danske «Ragnarok 2» og Harald Zwarts vampyrkomidrama «Post Morten» på denne sida av sankthans.