Nå trenger vi noe å le av

«Vikingane», NRK TV

Tenk at Jarl Varg (Jon Øigarden) var en lykkelig og tilfreds høvding til Jarl Bjørn tullet med håret hans. Det er forklaringen på den forkvaklede, hvesende framtoningen vi kjenner fra NRKs vikingkomedie, nå tilbake i sesong tre – som forteller om opprinnelsen til de sentrale skikkelsene i «Vikingane». Dette er det morsomste kapitlet i sagaen om vikingene i Nordheim, og her står Torstein Hund (en glimrende Bjørn Myrene) fram som det beste viking-sidekick siden Kark.

Torstein Hund, (Bjørn Myrene) følsom og filosoferende sidekick til den onde Jarl Varg, og en av de morsomste figurene i sesong tre av den internasjonale vikingkomedien. Foto: Viafilm/NRK

«Kongen av Gulset», NRK TV

Oppvekstkomedien til Jonis Josef slekter er superkvikk, frisk og freidig, en komedie med et kobbel av opplagte unge skuespiller om en fjorrtisliv i en forstad til Skien tidlig på 2000-tallet. Den kom akkurat med sesong to.

Gutta på Gulset, opptatt av fotball og jenter. Foto: NRK

Skulle noen ønske seg et gjensyn med klassiske serier fra norsk humorhistorie er «Fleksnes» stadig å se på NRKs nettspiller. For ikke å glemme nyere klassikere som «Uti vår hage», «UTeam Antonsen» og «Åpen Post»! Her snakker vi god humormedisin.

Team Antonsen, et komi-høydepunkt fra Atle Antonsen, Harald Eia, Kristopher Schau og Bård Tufte Johansen. Foto: NRK

«Heimebane», NRK TV

Hva med et gjensyn med en dramaserie like erkenorsk og trivelig som «Norge Rundt»!

Fotballhistorien om Helena Mikkelsen som den første eliteserietreneren i fotball kan dessuten være til trøst for dem som savner sporten på TV og bane, nå som alle kamper og ligaer er satt på vent. Vi trenger noen å heie på!

«Heimebane», byr på både fotball og et stykke norsk virkelighet. Foto. NRK

Forresten – over fire tiår med sendinger med nevnte «Norge Rundt» er også ute i NRK-arkivet. Og den som trenger et nostalgisk tilbakeblikk i episk dramaform å drømme seg tilbake til: «Vestavind» fra 1994–95 er også ute på NRK TV.

«Sigurd fåkke pult», Dplay

Ikke la den harry tittelen lure deg, dette er sympatisk, sår og morsom komedie om Sigurd på 25 som sliter med at han ikke får seg dame - verken på den ene eller andre måten. Og nå som svært mangeav oss så å si har havna i samme situasjon som Sigurd, kan dette være rette tid til å se en god norsk - og noe beklemmende - humorserie om en ung manns ensomme tilværelse. Samme strømmer er åsted for Thomas Giertens «Helt Perfekt» og suksessen «Neste sommer».

Sigurd (Steinar Klouman Hallert) sliter i denne nye norske humorserien. Foto: TVNorge

«Ramy», TV 2 Sumo

Dette er vel den første muslimsk-amerikanske i sitt slag, en sitcom som er(nødvendig) menneskeliggjøring av hvordan det er å være ung muslim i USA. Den handler om egyptamerikansk Ramys hverdag og prøvelser hjemme i New Jersey. Skrevet av hovedrolleinnehaveren selv, og vant Golden Globe for beste komi-skuespiller på nyåret.

Unge Ramy gjør seg erfaringer i livet som unge folk flest i denne komiserien. Foto. TV 2 Sumo/C More

«Kidding», HBO Nordic

Denne briljante komedien fortjener et mye større publikum! Dette er Jim Carreys TV-comeback i rollen som Mr. Pickels, USAs største barne-TV-onkel. Når han får personlige problemer påvirker det hele familien, da TV-showet hans er en familiebedrift. At handlingen foregår i et skrudd barne-TV-univers designet av Michel Gondry er med på å gjøre dette til særegen visuell opplevelse. HBO Nordic er også stappfull av selskapets klassiske serier: «Sopranos«, «The Wire«, og øhm, «Sex fot under». Skolekomedien «A.P. Bio» er også et komisk høydepunkt på denne strømmeren.

Jim Carrey som følsom sjel og barne-TV-onkel. Foto: HBO Nordic

«Mad Men», Viaplay

«Mad Men» ble hyllet for skildringen av 1960-tallet og en epoke i amerikansk moderne historie men det er dybden i serieskaper Matt Weiners fortelling om Don Draper, Peggy Olson og de andre i reklamebyrået Sterling Cooper som gjør dette dramaet unikt og fascinerende.

En av de beste amerikanske dramaseriene - gjennom tidene - er ute på Viaplay og Netlix. Foto: Viaplay

«Marvelous Mrs. Maisel», Amazon Prime

Dette er komidrama med skjær av «Mad Men» og de kvikke, klassiske Hollywood-filmene fra gamle dager. Her snakker vi godt skrevet og framført TV-komedie. Den handler om Miriam Maisel, husmor i 1950-tallets Upper West Side, New York, som finner ut at hun vil bli standupkomiker i mannsdominert og lavstatus bransje. Serien har fått flere av de store TV-prisene fullt fortjent. Stor er Tony Shalhoub (han som spilte detektiven i «Munk») i rollen som Miriams far, og Alex Borstein (hun lille fra «Mad TV») som Miriams agent. Tre sesonger er ute.

Den fantastiske mrs. Maisel (rachel Brosnahan) i egen person. Foto. Amazon

«Mythic Quest, Raven’s Banquet», AppleTV+

Bak den håpløse tittelen skjuler det seg en ny serie fra noen av folka «It's Always Sunny in Philadelphia», men la ikke det skremme. Dette er mye mindre skrikete, stressende situasjonskomikk, om en gjeng som driver et ekstremt populært onlinespill. Dette er både bransjesatire og en morsom skildring av diverse typer med usikre ego – spillskapere, kodere, PR-folk, millenials-generasjonen, samt en forfatter av den eldre garde, spilt av selveste F. Murray Abraham. Og ja, den er morsommer enn «Silicon Valleya» på HBO.

En av de nyeste komiseriene der ute, en godt laget på jobben-komedie om menneskene bak et av nettets mest populære spill, produsert av Apple. Foto: AppleTV+

«Rectify», Netflix

En mer gripende familiefortelling enn «Rectify» er det nok vanskelig å finne. Dette er en – serie i fire sesonger som hadde premiere i 2013. Handler om en tidligere dødsdømt manns hjemkomst til lokalsamfunnet. En sterk og human historie, med gode skuespillerprestasjoner, fra hovedrolleinnehaver Aden Young, men også av Clayne Crawford, som seinere dukket opp i den nye TV-utgaven av «Dødelig våpen».

«The New Pope», TV 2 Sumo

Satire over livet innenfor Vatikanets fire vegger, skildret med sterke visuelle grep av Oscar-vinner Paolo Sorrentino. I det som er oppfølgeren til «TThe Young Pope», hvor en engelsk katolsk leder, spilt av John Malkovich, tar over som pave for den unge amerikaneren som var katolikkenes overhode (Jude Law) i forrige sesong. En smal komedie, men like fullt underholdende, selv om amerikanske Malkovichs engelskuttale er oppsiktsvekkende svak. Se «The Young Pope» på Netflix først!

John Malkovich er sentral i denne vatikan-satiren, i selskap med Jude Law. Foto: TV 2 Sumo/C more

«What We Do in the Shadows», HBO Nordic

Dette er en vampyrkomedie i form av en tulledokumentar, en absurd og morsom serie fra newzealandske Jemaine Clement («Flight of the Concords») og «Thor: Ragnarok»-regissør Taika Waiti. Vi følger en gjeng litt forkomne vampyrer fra diverse tidsepoker som bor i samme kollektiv på Staten Island i USA. Herlig teit. Sesong to kommer i vår.

Vampyrene slier med å finne seg til rette i en moderne verden, som skildret i denne «dokumentaren» . Foto: HBO Nordic

«The Kominsky Method», Netflix

Michael Douglas i hans beste rolle siden sinnamann-filmen «Falling Down» på nittitallet! Han spiller den aldrende skuespilleren Sandy Kominsky, nå dramalærer for unge, håpefulle i Hollywood, og selv om han har begynt å merke alderen er han alltid klar for nye eventyr. Hvilket forklarer hvorfor han har potensmedisin liggende i hanskerommet på bilen. En sympatisk komedie om to gubbers tilværelse.

Michael Douglas spiller Stanley Kominsky, som er svak for blant annet Lisa (Nancy Travis) i denne veldig morsomme serien. Foto: Netflix

«Fire bryllup og en gravferd», Viaplay

TV-versjon av en Hugh Grant-film? Ingenting er hellig lenger! Men noen ganger er nyversjoner av klassikere okay, som denne TV-versjonen av filmklassikeren fra 1994. Humoren har snerten og timingen til komiker Mindy Kaling, som er med som serieskaper. I 2019-versjonen av de romantiske tildragelsene Hugh Grant og Andie MacDowell er de romantiske tildragelsene oppdatert til en amerikansk vennegjeng samlet i London, mangfoldig i etnisitet og legninger.

Denne moderniserte TV-versjonen av en 90-tallklassiker er sjarmerende, morsom og god rom-com, hyggelig underholdning man kan trenge nå. Foto: Viaplay

«Derry Girls», Netflix

Nordirsk TV-humor er ikke hverdagskost på norsk TV, men det er ikke uten grunn at «Derry Girls» er den mest sette serien i nordirsk fjernsynshistorie. Nå er to sesonger ute av komedien om Erin, familien og venninneflokkens liv preget av uro, britiske soldater og den stadige konflikten mellom katolikker og protestanter i et splittet samfunn. Dette er gjengen utstyrt med akkurat den livsinnstillinga vi trenger i dsse tider.

Serien foregår på nittitallet, rent humormessig er den en klassiker. Foto: Netflix

«Brooklyn Nine-Nine», Netflix

Stadig mer anerkjent og populær komiserie om en gjeng politifolk i New York. Detektivene spilles av en rekke gode komikere, med Andy Samberg og Melissa Fumero, blant annet, men også skuespillere man forbinder med andre dramagenre (Andre Braugher fra «Homicide»). Sesong seks kommer på Netflix før mars er over. Her er det mye god dustehumor og situasjonkomikk å glede seg over.

«Frasier», Viaplay

Serien fra situasjonskomedienes storhetstid på nittitallet før HBO lanserte «Sopranos» kom og fikk en hel bransje til å se mot stort og seriøst TV-drama. «Frasier» var en sjeldent vellykket spin-off (av «Cheers»), som fikk et langt liv på egen hånd. Serien om radiopsykiater Frasier Crane gikk i 11 sesonger, en og to sesonger fler enn de to mer berømte 90-tallssuksessene «Seinfeld» og «Friends». «Seinfeld» er ute på TV 2 Sumo og «Friends» er på Netflix.

Serien om Frasier Cranes liv på jobb og hjemme er komedie som holder seg godt. Foto: Viaplay

Gamle populære amerikanske komiserier er fortsatt noe av det mest sette på strømmetjenestene. «Friends» blir nok ikke mindre strømmet i ukene framover. Foto: Netflix



«Seinfeld», nittitallets store komedie - den som handlet om ingenting - er ute i alle ni sesongene på TV 2 Sumo: Foto: TV 2

«Atlanta», Viaplay

Donald Glovers kritikerroste og prisbelønte komidrama om Earnest «Earn» Mark, hjemløs og rotløs far og agent som prøver å få en karriere på beina både på egne vegne og for hans eneste klient, fetteren og rapperen Paper Boi. Dette er lavmælt og sterkt drama og sær humor, lite budsjett og mye hjerte, en noe eksperimentell komedie. To sesonger ute, mer skal komme neste år.

«Atlanta» er enav de seriene som har stoppet opptakene på grunn av koronaviruset, men de to første sesongene er ute på Viaplay. Foto: Viaplay

«Catastrophe», Amazon Prime/Viaplay

Frekk og opplagt komedie om et umake pars liv i London etter at de ved en ulykksalig affære i fylla blir gravide og flytter sammen, skrevet og spilt av irske Sharon Horgan og amerikanske Rob Delany. Morsomt og bevegende, med sjeldent god snert i replikken. Fire sesonger ute. Sesong tre og fire er også på Viaplay.

«Catastrophe», fire sesonger irsk-amerikansk samabeid har resultert i en skarp menneskeskildring av et umake par. Foto: Viaplay

«Mozart in the Jungle», Viaplay/Amazon Prime

Veldig underholdende og morsomt drama om livet blant symfonimusikere og kunstfiffen i New York. Dette er en lett satirisk komedie, som fort fikk gode skussmål av nett-seere og anmeldere da den på Amazon for noen år siden. I hovedrollene er Lola Kirk som den nyutdanna oboisten Hailey og Gael García Bernal som eksentrisk dirigentstjerne i det fiktive New York Symphony, men vi bys også på veteranene Malcolm McDowell og Bernadette Peters i storform.

Livet med et symfoniorkester byr på så mangt av utfordringer, som skildret i denne serien løst basert på en roman. Foto: Viaplay