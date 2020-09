Harald Zwart er i gang med innspillingen av sin neste TV-serie på Skarnes i Sør-Odal, et thrillerdrama med snev av morbid, mørk humor. Serien på seks episoder er det nyeste norske TV-prosjektet fra Netflix, og skal ha premiere i 2021.

Blodtørst på Skarnes

Netflix har ikke røpet tittelen på den nye serien, men handler om en ung kvinne. Live Hellangen, som våkner opp på patologens bord etter at hun først var erklært død. Hun våkner også opp med en ny trang til blod, og må forsøke å beherske sin nye mørke hang til menneskeblod. Problemet er at Skarnes er et forholdsvis lite sted, og at det ikke dør nok mennesker her til å mette blodtrangen hennes. Det hjelper heller ikke at familien hennes driver stedets begravelsesbyrå.

Mye nytt og kult på skjermen nå: En TV-høst full av stjerner

Hovedrollen spilles av Kathrine Thorborg Johansen, Hedda-nominert skuespiller fra Trøndelag Teater og som har tidligere spilt i Zwart-serien «Oljefondet» og katastrofefilmen «Skjelvet». Med i seiren er også veteran Terje Strømdahl, Sarah Korami, som vant Gullruten for rollen i TV 2-serien «Heksejakt» og Elias Holmen Sørensen («Askeladden»-filmene, «Oljefondet»).

Teamet som er på Skarnes for å spille inn ny norsk Netflix-serie, regissert av Harald Zwart (i midten). Foto: Netflix

– Jeg er så glad for å få jobbe med Netflix på denne virkelig originale historien. Vi har en fantastisk rollebesetning bestående av unge, talentfulle skuespillere, som alle omfavner miksen av skandinavisk mystikk og mørk humor, uttaler Harald Zwart i pressemeldingen fra Netflix Nordic.

Hemmelig tittel

Tittelen er ikke avslørt på serien som Harald Zwart regisserer for produksjonsselskapet Motion Blur. Manuset til det norske thrillerdramaet er skrevet at Petter Holmsen («»Fjols til fjells«»). Zwart har tidligere laget humorserien «Oljefondet» for TVNorge, og filmer som «Lange Ballær«», «The Karate kid», «The Pink Panther» og «Den 12. Mann».

Underholdningsgigant Netflix's neste norske dramaprosjekt annonseres samtidig som TV-branjen stadig venter på kulturminister Abid Rajas nye ordning, som skal sette krav om en prosentvis andel nasjonal serieproduksjon til utenlandske strømmeselskap i land de driver sin virksomhet.

Høyreekstreme krefter

Mer nytt norsk strømmedrama kommer også på Viaplay i 2021, i form av den politiske thrilleren «Furia«». Dette er Emmy-vinner Gjermund Stenberg Eriksens neste store serie etter «Mammon»,«Aber Bergen» og denne høsten nye NRK-serie «Livstid». «Furia» handler om framveksten av høyreekstreme krefter i Norge og Europa, blant annet via sosiale medier.

«Furia»,politisk thriller på Viaplay. Foto: Viaplay

«Furia» blir spilt inn i Åndalsnes, Oslo og Berlin, og har et internasjonalt cast av blant annet norske og tyske skuespillere. De sentrale norske er Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Trond Espen Seim, Henrik Mestad og Preben Hodneland på rollelista. Serien på åtte episoder har blitt noe forsinket på grunn av koronapandemien, i likhet med de fleste TV- og filminnspillinger dette året.

Europeisk storsatsing

Ine Marie Wilmann spiller kokk på et turiststed i idylliske Romsdalen som i følge pressemeldingen «lever et mørkt liv på nettet». Dette får henne i søkelyset til politimannen Asgeir (Pål Sverre Hagen) etter et tragisk drap i bygda. Asgeir har flyttet ut i distriktet for å skjule fortiden sin, men blir tvunget til å jakte på Ragna og konfrontere ondskapen han flyktet fra.

– «Furia» skal ta unge og gamle seere med på en skummelt aktuell reise fra en vakker bygd på Vestlandet med verdens vakreste natur til betongvegger og terror i Europas hovedstad Berlin, sier serieskaper Eriksen i pressemeldingen fra Viaplay.

Magnus Martens er på regisiden i serien fra Monster Sripted. «Furia» er en europeisk samproduksjon med et budsjett på rundt 100 millioner kroner - og som har fått støtte fra Norsk Filminstitutt, Nordisk Film- og TV-fond og Creative Europe.