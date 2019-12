NRK Dramas sjef Ivar Køhn forteller via NRK.no at han har bestilt en sesong to av høstens største NRK-suksess på dramafronten.

Suksess

«Exit» ble den mest strømmede dramaserien i NRKs egen strømmetjeneste noensinne. På NRK TV på nett hadde serien 1.102 00 avspillinger. Med seertallene fra NRK1 ble totalsnittet 1.358.000 seere, skriver NRK.no.

Ikke siden «Skam» har en NRK-serie hatt så mange seere på nettspilleren NRK TV.

Nyheten om at NRK Drama bestiller en sesong to av serieskaper Øysten Karlsen og produksjonsselskapet Fremantle kommer kort tid etter at Karlsen fortalte i svenske medier at han var i gang med å skrive manuset til en ny sesong.

«Exit»s skildringer av den ekstreme livsstilen til norske finanskrøsuser har vakt oppsikt i Sverige, som den gjorde her til lands.

Fortsettelsen

NRK forteller at Karlsen har vært i gang med manuset til fortsettelsen siden oktober. Innspillingen av den nye sesongen vil skje i 2020, og at sesong to kan få premiere på NRK i 2021.

Handlingen i «Exit» var basert på samtaler med flere norske finansfolk som har fortalt åpent om en ekstrem livsstil preget av mye penger, luksus, sex og narkotika.

Tilværelsen blir skildret i form av hverdagen til en vennegjeng av mangemillionærer

Hovedrollene i serien spilles av Tobias Santelmann, Agnes Kittelsen, Pål Sverre Hagen, Jon Øigarden, Simon Berger. Alle skal være klar for sesong to. Også den nye sesongen skal være basert på samtaler med folk i det norske finansmiljøet.

Samme kvintett

Skildringen av de søkkrikes ekstreme livsstil vakte en viss debatt. Seersuksessen fikk blant mottakelse av anmelderne ved premieren, blant annet terningkast fire i Dagsavisen.