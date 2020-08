Gamle Simpsons-fans kan glede seg over et gjensyn med verdens mest populære tegnenfilmfamilie når Disney lanserer sin nye strømmetjeneste om to uker. Dette er første gang«The Simpsons»-katalogen blir tilgjengelig på ett og samme sted, 30 av (til nå) 32 sesonger av serien - over 600 episoder - skal ligge på Disney+.

Dermed er det slutt på den bortgjemte og uforutsigbare tilværelsen tegneflimsatiren har levd på Viasats, nå Nent-gruppen, nisjekanaler i mange, mange år. «The Simpsons» ble nemlig med på lasset da The Walt Disney Company kjøpte film- og TV-selskapet 20th Century Fox i fjor.

Nå kan fansen kaste seg over legendariske episoder fra den rekordbrytende TV-produksjonen etter eget ønske, og det samtidig som serien feirer 30-årsjubileum i Norge. Dette er tegnefilmserien som begynte som et innslag på den engelske komikeren Tracey Ullman Show i 1987, korte sekvenser med Homer, Marge, Lisa, Bart og Maggie, som raskt ble så populære at (den norskættede) serieskaper Matt Groening fikk beskjed om å lage en hel sesong.

På kort tid ble «The Simpsons» et popkulturelt fenomen, og en satire som provoserte den amerikanske konservative eliten, i den grad at selveste president George Bush omtalte tegnefilmfamilien Simpson - som eksempelet på en familie han mente ikke var noe godt eksempel for amerikanere. Kona Barbara mente dette var det dummeste hun hadde sett på TV. Denne uttalelsen fikk Marge til å skrive brev - i en episode - om hvor skuffet hun var over førstedamens uttalelse.

1990-tallet var seriens absolutte storhetstid, men en film kom ikke før langt utpå 2000-tallet. Den skal også være ute på Disneys strømmebutikk.

«The Simpsons» er den manusbarte serie i TV-historien som har gått lengst på fjernsyn, noe Dagsavisen også har skrevet om etter hvert som nye rekorder er satt.

Det er mange år siden «The Simpsons» har preget medienes dagsorden slik den gjorde i storhetstida på 1990-tallet. Dette er fortsatt TV-serien som kjente personligheter og store stjerner mer enn gjerne stiller opp for og legger stemmer på i seriens versjoner av dem selv. Blant de mest berømte er Michael Jacksons opptreden i anynom form som en musikalsk pasient på et mentalsykehus, hvis deltakelse først ble kjent mange år etter Michael Jacksons bortgang. Han hadde også en finger med i spillet da Bart hadde en kjempehit på listene med «Do the Bartman». Den uskikkelige Bart ble så populær at det vakte bekymring hos enkelte som mente figuren kunne bli et uheldig forbilde for unge generasjoner, og munnhell som «Don't have a cow, ma!n», «Smell you later» og «Ay, caramba» spredde seg blant fansen. Senere var det Homers «D'oh!» som skulle bli et etablert uttrykk, tatt inn i selveste Oxford English Dictionairy i 2001.

I årenes løp har den vunnet 34-Emmypriser, gjort Bart og Homer til amerikanske ikoner på hvert sitt vis og ertet på seg myndighene i opptil flere land der familien Simpsons med årene har vært på ferie for måten land og nasjoners særegenheter er blitt presentert i serien.

Det ble som seg hør og bør grundig omtalt i norske medier da Homer Simpson i 2009 møtte en gruppe nordmenn og fikk sitt første - tøffe - møte med akevitten.

De siste årene har serien fått kritikk for å forsterke kulturelle og etniske stereotypier, spesielt for måten den indiskamerikanske kioskeieren Apu Nahasapeemapetilon har vært framstilt - spesielt med tanke på at Apu i mange år har vært den mest synlige indiskamerikanske karakter på amerikansk TV. Kritikken har vært framført av den kjente komikeren Aziz Ansari. Denne våren har serieskaperne og stemmeskuespiller Hank Azari sagt seg enig i kritikken, og erklært at serien skal stemmelegges av skuespillere av samme etnisitet som karakterene.

Så langt har «The Simpsons» gått i 31 sesonger på skjermen, og sesong 32 begynte siste uka i september 2020. Gjestende stjerner i den kommende sesongen skal være blant andre noen av Monthy Python-medlemmene og David Harbour, sheriffen fra Netflix-serien «Stranger Things».

I inneværende sesong vil serien runde 700 episoder, men det er lite som tyder på at historien om «The Simpsons» nærmer seg slutten.

