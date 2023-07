Norske nominerte om Emmy-utsettelse: – Ingen overraskelse

Både Espen Nordahl og Håvard Munkejord representerer det norske produksjonsselskapet Storm Studios.

Nordahl er nominert i kategorien «Beste visuelle effekter i en sesong eller film» for sitt arbeid med HBO-serien «The Last of us». Munkejord er nominert i kategorien «Beste visuelle effekter i en enkelt episode» med episoden «Rusalye» i Netflix-serien «Shadow and Bone».

– Det kom ikke som noen overraskelse, sier Nordahl til NRK om utsettelsen.

Både manusforfattere og skuespillere har allerede streiket i flere uker. Konflikten bunner i lønn, men også i bruken av kunstig intelligens (KI) til eksempelvis å generere filmmanus.

Det er foreløpig ikke kjent hvor lenge Emmy-utdelingen blir utsatt.

– Vi gleder oss til å reise over når de får satt en dato, sier Munkejord.

Sist gang seremonien ble utsatt var i 2001 etter terrorangrepene i New York 11. september.

