Ny sesong av TV-serien om de kriminelle «kidsa» fra Sarpsborg

Norsk filminstitutt har bevilget fire millioner kroner i produksjonsstøtte til en oppfølgersesong av TV 2-serien, som sjokkerte og begeistret norske seere i fjor.

«Kids in Crime» skildrer et rus- og voldspreget, hardbarka kriminelt ungdomsmiljø i Sarpsborg på tidlig 2000-tallet, som den nå 39 år gamle serieskaperen selv var en del av.

Tidligere i år ble Karlstad tildelt prisen for beste manus under Göteborg Film Festival.

Manusforfatter og regissør Kenneth Karlstad mottok pris for beste manus under filmfestivalen i Göteborg tidligere i år. (Norsk filminstitutt)

Fordeler med lavbudsjett

– Det er fantastiske nyheter at vi kan starte jobben med en ny sesong. Vi er takknemlige for all entusiasmen fra seerne. Deres iver etter å se mer gir oss massiv motivasjon til å utvide universet. Planen er å gå dypere inn i karakterene tematisk og forsøke å pushe det visuelle uttrykket maks, sier manusforfatter og regissør Kenneth Karlstad i en pressemelding fra TV 2.

Sesong to vil ha videre økonomiske rammer, men likevel fortsatt være en lavbudsjettsproduksjon når innspillingen starter til høsten. Det ser Karlstad noen fordeler med, forklarer han til Dagsavisen:

– Et lite crew bidrar til å holde intensiteten oppe hos skuespillerne og gir mer rom for å skyte fra hofta og spille på impuls. Det gir oss stor frihet innenfor visse rammer, mener Karlstad.

[ Skrev rå TV-serie inspirert av egen ungdomstid ]

– En del ting vi ikke hadde klart å finne på

Når oppfølgeren av ungdomsdramaet strømmes til TV-skjermene i 2024, har handlingen forflyttet seg noen måneder fram i tid fra der den avsluttet i den første sesongen. Seerne blir samtidig oppdatert på hva som har skjedd i mellomtiden.

Vi får blant annet et dypere innblikk i karakteren «Monica», som er av romani/taterslekt, og får vite mer om hennes familiebakgrunn, ifølge Karlstad. I tillegg fortsetter fortellingen om «Freddy Hælvette», «Pål» og «Tommy» – karakteren som Karlstad har hentet en del inspirasjon til fra sin egen ungdomstid.

[ Han spiller «Freddy Hælvette»: – Måtte finne min indre jævel ]

– Sesong to er også basert på selvopplevde ting, men med en god dose overdrivelse. Det er en del ting i handlingen vi ikke hadde klart å finne på. Vi må i ny sesong gi folk mer av det samme, men også noe nytt, og da trolig med litt større tematisk tyngde. Kontrastene blir større i balansen mellom humor og alvor, forteller Karlstad til Dagsavisen.

Foruten nevnte manuspris, har Karlstad også fått Gullrutens fagpris for beste regi av TV-drama. Serien er også nominert til Gullruten for beste drama og nominert i til sammen ni kategorier, blant annet for beste hovedrolle (Repshus) og beste birolle (Oftebro).

[ Feiret gjev pris: – Jeg er helt overveldet. Og veldig fyllesyk ]