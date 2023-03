Langdryg og tam påskekrim på TV 2

---

2

TV-drama

«Hidden Assets»

Slippes på TV 2 Play fredag 31. mars, vises på TV 2 den 6., 7. og 8. april

---

Årets påskekrim fra TV 2 er noe så sjeldent som en irsk-belgisk serie, som også har noen canadiere med på laget. Den er en stor og ambisiøs TV-produksjon som involverer to politifolk med personlighet i hovedrollene, flere drap, terrorister, leiemordere, bloddiamanter, og vanvittig mye penger som er spredd over mange land på flere kontinenter.

Den irske CAB-etterforsker Emer Berry (Angeline Ball) er en tøff, erfaren politi, men blir aldri en minneverdig eller veldig underholdende TV-karakter. (TV 2)

Serien har alle ingrediensene til en fullblods internasjonal thriller. Problemet er at dramaet utspiller seg i altfor stor grad på politiets kontorer, og med bevæpnet politi i skuddsikker vest som snakker og banner mye i mobilen – eller bak rattet.

Dermed blir det mest eksotiske ved serien lyden av «fuck» uttalt med irsk og belgisk aksent. Det er litt underholdende, men ikke nok til å gjøre en 4,5 timer lang historie interessant i lengden, for dette er en drepende kjedelig og langdryg affære. Selv om historien altså inkluderer en intens jakt på terrorister, mystiske leiemordere, narkopenger, en formue i diamanter og en rekke mistenkte i mange miljøer.

Her er faktisk hele Antwerpen i unntakstilstand, skremt av en terroraksjon, et dramatisk faktum som TV-skaperne her ikke har klart å skape noe inntrykk av. I stedet får mangelen på følbar nerve det til å framstå som bare litt merkelig, eller fortellermessig enkelt og klisjépreget, at begge de to politifolkene i sentrum her begynner å røyke igjen av det vanvittige presset de er under.

Dette er en ny euro-pudding, eller et irsk-belgisk brygg uten smak og særpreg. Til tross for alle de riktige ingrediensene er puttet i gryta. Sånn går det når man prøver å være alt på en gang.

I sentrum er den tøffe etterforskeren Emer Berry i irske Cash Assets Bureau i Limerick, som er et slags Økokrim. Hun finner en mengde upolerte diamanter og papirer på en luksusleilighet i Antwerpen under et raid mot en lokal narkobaron. Det fører henne til den belgiske byen, som er rystet etter en terroraksjon under et moteshow.

Etterforsker Christian de Jong (Wouter Hendrickx) får hjelp av irsk politi i jakten på terrorister i Antwerpen. (TV 2)

Ettersom Emer er typen som må få beskjed om å ikke gjøre noe politimessig arbeid i et land utenfor hennes jurisdiksjon, går det ikke lang tid før hun er arrestert av antiterrorpolitiets Christian De Jong, et belgisk bustehue av en anstendig politi. De finner snart ut spor som sender dem i retning av flere medlemmer i den rike irske business-familien Brannigan.

Politiduoen får det travelt med å finne de ansvarlige når profesjonelle leiemordere begynner å dukke opp, og lærer at terroristene kan ha en aksjon til på gang, og må finne dem før det er for seint. Første episode er løfterik, for anslaget får dette til å framstå som en internasjonal thriller og etableringen av de to politifolkene og hintene om kjemien mellom dem lover at dette kan bli gøy.

Etterforskerne Emer Berry og Christian De Jong er kanskje den første irsk-belgiske politiduoen på TV, men de for tamme og klisjepreget til å gjøre inntryk (TV 2)

Før andre episode har begynt er tempo i handlingen nede i krabbefart. Det viser seg også at to hovedrollene på ingen måte har gullkorn å by på, eller for god eller for dårlig kjemi til å være en minneverdig politiduo. Til det er de for forutsigbart og spinkelt tegnet.

Dialogen framstår som uthaling av tid og forsøk på å forklare oss hva vi ser. I noen scener ser det faktisk ut som skuespiller Angeline Ball står der og kjeder seg, men det kan være at hun skal agere at Emer Berry er misfornøyd med at forbryterne har lurt politiet, enda en gang.

Irske CAB jakter og beslaglegger de kriminelles verdier, en jobb som i denne serien består av altfor mye jobb på kontoret til å bli spennende å følge med på. (TV 2)

Samtidig er Berrys kolleger i irske CAB i gang med å avdekke et nettverk av selskaper som kan ha noe med de verdifulle upolerte diamantene å gjøre. Det viser seg at dette kan handle om et veldig omfattende nettverk av selskaper, som noen har etablert over hele verden, får vi selv se på et enormt kart over forskjellige AS-er på en plansje.

Hvem eier selskapene og hva har de med terroren i Antwerpen å gjøre, og hva med alle bloddiamantene? er noen av spørsmålene de vil ha svar på. Den skal ha veldig tålmodig eller ekstremt glad i alt som blir presentert som påskekrim, den som følger dette politiet helt fram til den bitre slutt.