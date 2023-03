NRK blar opp for nytt britisk drama

– At vi går sammen om innkjøp er en naturlig følge av utviklingen på markedet, sier innkjøpssjef Fredrik Luihn i NRK.

Helt nye britiske dramaserier for et helt TV-år, er hva NRK har sikret seg via en omfattende avtale inngått i vinter. I tillegg inkluderer TV-avtalen nye sesonger med noen av de mest populære britiske krimseriene NRK har bydd på de siste årene.

Serien om den unge inspektør Morse er blitt en internasjonal suksess for britiske ITV. NRK har sikret seg rettighetene til den niende og siste sesong av krimserien. (JONATHAN FORD)

Siste sak for unge Inspektør Morse

Storhandelen inkluderer sånt som neste og aller siste sesong av «Unge Inspektør Morse», den allerede påskeklare nye sesongen av «Nedgravde hemmeligheter» og neste kapittel i BBCs ambisiøse og pandemiutsatte krigsserie «World On Fire».

BBC-serien «World On Fire» ble en suksess, men pandemien har forsinket to av dramaet fra andre verdenskrig. Nå har NRK sikret seg rettigheten til denne fortsettelsen. (Gareth Gatrell/NRK)

– Dette har vært en stor forhandling, som sikrer oss mange serier. Mange av dem er helt ferske serier, men avtalen inkluderer også gjensyn med mange populære titler. Avtalen er forhandlet fram av NRK på vegne av de nordiske kringkasterne, sier innkjøpssjef Fredrik Luihn i NRK.

Denne påsken viser NRK sesong tolv av krimføljetongen «Vera». Og mer kan det bli. (ITV/NRK)

Britisk krim og drama er blant det mest populære NRK kan by seerne på, men seriene er blitt dyrere og vanskeligere å få tak for allmennkringkastere de siste ti årene. Først kom Netflix med sitt milliardbudsjett til innkjøp og overbød NRK, og seinere har enda flere strømmegiganter begynt å shoppe verdensrettighetene for stort og smått innen TV-drama.

NRKs vei inn på TV-auksjonene er ofte spleiselag med nordiske søsterkanaler, og inngåelse av felles kjøpekontrakter med allmennkringkasterne i de andre nordiske land.

Vinterens TV-avtale inkluderer minst åtte nye dramaserier, noen av dem fortsatt under produksjon, som NRK, SVT i Sverige, DR i Danmark, finske YLE og RUV på Island kan by sine seere på i året som kommer.

Helena Bonham-Carter som den populære TV-personligheten og såpeskuespilleren Nolly Gordon fra såpeserien «Crossroads». (ITV/NRK)

Nordisk samarbeid på TV

Den tøffe konkurransen om nytt TV-drama tvinger gjerne de nordiske allmennkringkasterne til å gå sammen, også fordi distributørene som selger serier foretrekker å omsette på større markeder om gangen.

– De større aktørene som Viaplay og CMore kjøper rettighetene for det nordiske markedet under ett. De er foretrukket av distributørene, som ikke er like interessert i å selge til Norge, Sverige og andre marked i Norden hver for seg, sier Luihn.

Hva TV-avtalen har kostet de nordiske kringkasterne, er selvsagt en streng forretningshemmelighet.

Dramakjøpere på hugget

NRK har et begrenset budsjett til serie-innkjøp sammenlignet med gigantselskap som Netflix. Og selv om nedskjæringene i 2023 ikke har rammet innkjøp av drama sterkere enn andre virksomheter i NRK, er konkurransen fra de pengesterke aktørene så tøff at NRK må være på hugget. Det innebærer sånt som å kjøpe rettigheter til serier, før de er laget. Det inkluderer noen av ITV-seriene i den inngåtte avtalen.

Nolly – kritikerrost fra It’s A Sin-skaperen

Samtidig er flere av seriene som NRK har sikret seg kritikerrost drama som er godt mottatt av publikum i hjemlandet i høst og vinter.

I sistnevnte kategori er «Nolly», den nye miniserien fra Russel T. Davies, som for to år siden begeistret kritikerne og norske HBO Max-abonnenter med «It’s A SiN».

«Nolly» er den nye serien fra mannen bak «It's A Sin», historien om unge homofile briter tidlig på 1980-tallet da aids-epidemien brøt ut. (HBO)

«Nolly» handler om en TV-yndling som var med i dagsåpe-serien «Crossroads» i to tiår. Serien med Helena Bonham-Carter i hovedrollen, er ekte TV-nostalgi, og blir beskrevet som en kjærlighetserklæring både til TV-mediet og til skuespilleren Nolly Gordon. «Malpractice» er en medisinsk thriller om en etterforskningen av en lege med mye på samvittigheten.

Grimme, sanne historier

«The Walk-In» er et nåtidsdrama om en tidligere nynazist, spilt av Stephen Graham, som jobber for å få unge gutter ut og vekk fra miljøet han nå selv tar sterkt avstand fra. Serien er basert på en virkelig historie, og omtalt i The Guardian i fjor høst som «en av de beste TV-investeringene du kan gjøre (om du makter det)»

Stephen Graham har hovedrollen i den nye ITV-serien «The Walk-In», som er basert på en sann historie. Graham spiller en tidligere nynazist som jobber med å få unge menn ut av det høyreekstreme miljøet. (ITV/NRK)

ITV-serien «Four Lives» er også true crime, en dramatisert historie om ofrene til seriemorderen Stephen Port, som tok livet av fire unge menn midt på 2010-tallet. Seriedrapsmannen spilles av Stephen Merchant, ellers stort sett i komedier.

Ny serie om Tom Jones, romanfiguren

Litt lettere stemning blir det nok i kostymedramaet «Tom Jones», laget av temaet bak «Poldark». Dette er en nyinnspilling av Henry Fielding roman «The History of Tom Jones: A Foundling», om lykkejeger og kvinnebedårer, tidligere dramatisert i en Oscar-vinnende film i 1963.

En annen serie som venter på premiere er det moderne relasjonsdramaet «You & Me», som ble lansert på ITVs egen britiske strømmetjeneste seint i februar.

«You & Me» er en moderne romantisk komidramaserie fra ITV, som blant annet skildrer Bens (Harry Lawtey) opp- og nedturer på kjærlighetsfronten. (ITV Studios/NRK)

Stor britisk drama-meny

– Når disse seriene kommer på NRK er det for tidlig å si noe om. Seriene skal programsettes inn i et helhetlig NRK-tilbud, og de kan uansett ikke vises før de har blitt vist i Storbritannia, sier innkjøpssjef Fredrik Luihn i NRK.

Metoo-drama fra tennismiljø i serien «Fifteen-love» kommer på NRK, en gang etter at serien er ferdig laget. I hovedrollene Aidan Turner og Ella Lily Hyland. (ITV Studios/NRK)

Dette inkluderer blant annet tennisdramaet «Fifteen-Love», en metoo-historie fra Grand Slam-miljø med «Poldark»-stjernen Aidan Turner i en av hovedrollene.

NRKs nye rettigheter inkluderer visning på lineær-TV og strømming, men innkjøpssjefen i NRK påpeker at mange av seriene NRK forsøker å få rettigheter som sikrer at seriene kan ligge tilgjengelig i lang tid i nettspilleren før de må fjernes igjen.

Det siste året har titler som «Unge inspektør Morse» og «Nedgravde hemmeligheter», føljetonger som har ligget ute lenge forsvunnet fra nettspilleren. Dette handler noe om økonomi, forteller NRKs innkjøpssjef.

De tidligere sesongene av «Nedgravde hemmeligheter» er borte fra NRK TV, men den nye femte sesongen av den populære krimserien kommer som påskekrim på NRK i år. (Des Willie/Copyright Mainstreet Pictures Lt)

– Å ha gamle sesonger av en serie ute koster penger. Jo flere sesonger, jo dyrere blir det å ha dem liggende på nettet, sier Luihn. I et marked hvor rettighetene selges til høystbydende og størst mulig marked, har vilkårene blitt tøffere for kringkasterne som NRK.

Ikke lenge på nettet

Salgsselskapene foretrekker at allmennkringkastere tar til takke med retten til å vise en serie på lineær-TV, inkludert en kort periode på nettet. Det ligger mer og større penger i få en serie omsatt til en global strømmetjeneste. Dette medfører at stadig mer TV-innhold havner på strømmetjenestene som krever abonnement.

– Det er en kamp for nordiske allmennkringkasterne å få rettigheter til seriene så de kan ligge på nettet i eksempelvis ett år, slik at publikum får tid til å oppdage en serie, kanskje se tidligere sesonger av den og rekke å se hele.

Dette handler om at vi skal tilby den tilgjengeligheten som publikum forventer, men faktum er at vi ofte blir tilbudt korte rettighetsvinduer på seriene, sier NRKs mangeårige drama-innkjøper.

Om NRK har rettighetene til tredje og siste sesong av sin «gamle» og populære BBC-krim «Happy Valley», ønsker han ikke å kommentere.

