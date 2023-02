Nå satser Viaplay i USA

Viaplay har ambisjoner om å konkurrere med Netflix, Disney og Amazon på det amerikanske markedet når strømmetjenesten lanseres i USA i februar og Canada i mars. Abonnentene vil få tilgang til 1500 timer med norske og nordiske serier og filmer, melder TbiVision.om, blant annet serier som «Furia» og «R.I.P. Henry» i tillegg til dansk-færøyske «Trom» og svenske «Partisan».

Mads Ousdal spiller arrogant kirurg med uhelbredelig hjernesvulst i «RIP Henry». Her i selskap med den danske legen Agnes (Julie Agnete Vang) på jobb i Odda. (NTB kultur)





Sven Nordin og Axel Bøyum er med i det store rollegalleriet i «Gulltransporten» ,filmen som dramatiserer historien om da Norges gullbeholdning ble smuglet ut av landet med tyske tropper hakk i hæl. (Oskar Dahlsbakken/Viaplay )

Viaplay ut i verden

Satsingen på det nordamerikanske markedet kommer etter at Viaplay lanserte i Nederland og Storbritannia i fjor, hvilket ga strømmetjenesten over to millioner nye abonnenter utenfor Norden. Selskapet har akkurat meldt at den norske filmen «Gulltransporten» som ble lansert i desember, er strømmerens mest sette egenproduserte norske innhold noensinne - i Norge. Viaplay offentliggjør ikke strømmetallene, men oppgir at over halvparten av filmens seere er utenlandske - med spesielt mange seere i Sverige og Nederland.

Den internasjonale lanseringen har ført til vekst for Viaplay, som ifølge selskapets egne tall hadde 6,4 millioner abonnenter ved inngangen til fjerde kvartal i fjor. Av disse var 4,2 millioner nordiske abonnenter og 2,2 millioner abonnenter i land utenfor Norden.

Norske «Furia» blir tilgjengelig i USA når Viaplay åpner der den 22. februar. I mars skal strømmetjenesten ut i Canada, og seinere i år i Tyskland, Sveits og Østerrike. (NTB kultur)

Satsingen på det internasjonale markedet kommer etter en aksjeemisjon som økte egenkapitalen med 4,3 milliarder svenske kroner i 2021. Seinere i år fortsetter den svenske Viaplay-eieren Modern Times Group lanseringen av strømmetjenesten på det store internasjonale markedet, i Tyskland, Sveits Østerrike.

Det er fortsatt Netflix som er størst blant strømmetjenestene som satser globalt, som hadde 230,8 millioner abonnenter ved inngangen til 2023. Amazon Prime Video har drøyt 200 millioner abonnenter på verdensbasis. Disney+ har for første gang mistet abonnenter siden lanseringen i 2019, viser selskapets resultater for 2022.

Abonnentflukt for Disney

Disneys strømmer mistet 2,4 millioner abonnenter, med prisøkningen på tjenesten som oppgitt årsak. Dermed hadde Disney+ 161,8 millioner abonnenter ved årsskiftet. I samband med presentasjonen av årsresultatet, annonserte Walt Disney Company planer om å kvitte seg med 7.000 ansatte. Mediegiganten skal like fullt satse videre på sine store franchiser, med flere nye Marvel- og Star Wars-filmer og serier.

En ny sesong av «The Mandalorian» er blant trekkplasterne når Disney+ skal holde på abonnentene i 2023. (AP)

Nå venter bransjen på effekten av den annonserte sammenslåingen av Warner Bros Discoverys sammenslåing av HBO Max og Discovery+ denne våren, to strømmere som ifølge tall fra Variety sammen hadde 95 millioner abonnenter ved inngangen til fjerde kvartal i fjor.

Viaplay vakte reaksjoner da selskapet økte prisen på sine abonnementspakker ved inngangen til 2023, blant annet til sin Premier League-kanal.

