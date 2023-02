Krypto Kings: For tamt til å være helt konge

---

Serien «Krypto Kings» handler om Lars og Asim, to Kolbotn-karer tidlig i 20-åra som oppdager at konfirmasjonspengene de en gang putta i kryptovaluta er blitt verdt 1,6 milliarder kroner. Det første de gjør er å kjøpe huset på Bygdøy kjent som «Exit»-villaen. De ringer bare på, og byr eieren 100 millioner, vær så god.

Hva skal de gjøre med resten av pengene, det blir spørsmålet for Burger King-ansatte Lars og apputvikler og økonom-student Asim. Det viser seg at sansen for luksusbolig på Bygdøy er det eneste disse gutta har til felles med karene i «Exit». Akkurat som denne TV 2-serien har veldig lite til felles med NRK-suksessen, eller med andre skarpe, mørke satirer om de superrike, som «Succession» og «White Lotus».

De blir 1,6 milliarder rikere over natta, men det er det eneste spektakulære ved historien i «Krypto Kings». (TV 2 Play)

Lite Exit-takter over kryptogutta

«Krypto Kings» har mer til felles med serier som «Hvite gutter», et feelgood-drama om unge, umodne brårike vanlige fyrer som må erfare noe av livet før de vokser til og viser seg å være helt ålreite typer når alt kommer til alt, som synes mye er fett og rått og liker en fest.

Men her foregår festen i guttas egen superkåk, festen er ordna av partyfikseren de har betalt og de spanderer alt på alle gjestene. For nå er gutta på Kolbotn i det gode selskap, der oppe blant de rikeste i landet, uten at de er bevisst om hva det kan innebære.

Lars (Kasper Antonsen) jobber på Burger King, og må ha med seg de andre gutta for å takle den strenge, skumle sjefen når han vil si opp. (TV 2)

De er sympatiske unge karer: Lars (Kasper Antonsen) og Asim (Michael Teigen Rajaji) er to greie gutter som blir superrike over natta. Kameraten Carl (Johannes Gjessing) er modell og den mest livsfjerne og spirituelle av dem alle.

Fjerdemann Birger er storebror til Lars, kjøpesenter-DJ med store drømmer, og rølpegutt med sans for fete beats, fete burgere og fine damer.

Å si at denne kvartetten har kommet levende opp av manuset til Vegard Thomassen og Kim Atle Hansen er en overdrivelse. Karakterene er ikke veldig komplekse heller. De framstår så tydelige at det er enkelt å ane hva de er ment å lære og gjennomgå av opplevelser underveis.

Inkluderer en veldig lang playliste

Med rikdommen følger nye utfordringer, og nedturer, men her takles alt gemyttlig og enkelt, for dette skal være sjarmerende og lettbeint luntende historie med humor bak. Problemet er at når humoren er uforløst og selv ikke de kjipeste opplevelsene skildres med følbar konsekvens blir dette livløst og uengasjerende.

Historien blir ikke mer levende at handlingen snakkes framover – når dialogen ikke må vike for et påtakelig stort repertoar av partylåter, hits og stemningsskapende pop i forskjellig sjanger. Her kommer det så mye musikk at det er fristende å tro den brukes for å skape liv i en ganske dau forestilling, og skjule at vitsene mangler poeng.

Det hjelper ikke at de involverte stadig insisterer på at noe er sykt, fett og rått. For her skjer det ingenting som er sykt, fett og rått. Det meste ved «Krypto Kings» er bare snilt, flatt og tamt.

Det mangler ikke på partystemningen i «Krypto Kings», TV 2-serien regissert av Hallvar Witsø. (TV 2)

De mer vågale tildragelser skjer bak lukkede dører, om gutta endelig skulle få med seg dame på rommet. De er opptatt av jenter, disse her også, men det er bare kjekkaseriet som vises på kamera. «Krypto Kings» skal først og fremst være sømmelig humordrama.

I praksis betyr det at disse gutta sannsynligvis bor i den eneste villaen på Bygdøy det ikke inntas hvitt pulver på party. Her går det mer i det målgruppevennlige Red Bull og vodka.

Kaviar smaker vondt-vitsen

Det hjelper ikke at humoristiske poeng det bygges opp til bare fordufter uten avslutning, eller at vitser ikke har punchline. Vi får vite at Lars har veldig hårete rygg. Birger klør i skrittet i en hel episode. Tennisjenter i hvite drakter spyles med hageslange. Var det selve komikken? Det er heller ikke sånn at fårete «hæ?» duger som punchline i lengden.

Disse fire gutta fra Kolbotn har selvsagt ikke bagasjen til å takle sånt som finere middager gamle penger-folket. At en sånn middag inkluderer en «vanlig mann liker ikke ekte kaviar»-scene, forteller hvor nyskapende humoren i serien er.

Christer Falck i rollen som seg selv lar seg overtale av Asims pågåenhet og pengebunke i en episode av «Krypto Kings». (TV 2)

Gutta går forståelig nok bananas på Power, og kjøper TV og lyd og leker for en formue. Men Asims kort går bare til 100.000, så han må ringe banken og få nytt. Tenk, så flaut. Men nå kan de endelig kjøpe seg PS5 og Pokémon-kortet de aldri hadde råd til. Og jorda rundt-ferien. Og Lamborghinien. Men er det verdt det?

Disse kryptokongene lærer jo etter hvert at penger ikke er alt, selv om de hjelper – men de dyrekjøpte erfaringene deres er ikke sprø nok, dramatiske eller morsomme nok til at de engasjerer.

Anmeldelsen er basert på sju av de åtte episodene i serien.

