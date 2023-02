Fjernet «Simpsons»-episode i Hongkong

Financial Times skriver at en episode fra den nyeste sesongen av «The Simpsons» ikke finnes tilgjengelig på strømmetjenesten Disney+ i Hongkong.

I episoden, som har navnet «One Angry Lisa», har Marge Simpson fått en virtuell treningsinstruktør som oppmuntrer henne mens hun trener på ergometersykkel. Treneren viser bilder av den kinesiske muren og sier:

«Se Kinas underverker. Bitcoin-gruver, og tvangsarbeidsleire der barn lager smarttelefoner».

Dette er den andre episoden i «The Simpsons» sesong 34, som først ble sendt i oktober.

Nyhetsbyrået AFP bekrefter at «One Angry Lisa» ikke kan ses på Disney+ fra Hongkong.

En ekspert på filmsensur ved Hongkong Baptist University sier til Financial Times at episoden kan ha blitt fjernet av Disney-konsernet som et forebyggende tiltak, for å beskytte konsernets forretningsinteresser i Kina.

Disney-konsernet har ikke kommentert saken overfor Financial Times.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har anklaget Kina for å holde hundretusenvis av uigurer i leire der de må utføre tvangsarbeid. Kina har benektet anklagene.

En episode av «The Simpsons» som nevner massakren på Den Himmelske Freds Plass i 1989, ble fjernet fra Disney+ i Hongkong i 2021.

Den amerikanske animasjonsserien er en av verdens mest populære TV-serier og ble i 2021 den lengstlevende serien på amerikansk TV.

