«Squid Game» blir reality – deltakere i sjokk

Det kommer kanskje ikke som verdens største sjokk for de veldig mange som faktisk så den sørkoreanske serien «Squid Game» på Netflix. Men det viser seg altså at det ikke er bare gøy å delta i realityshowet basert på serien.

I hvert fall kan den britiske tabloidavisa The Sun melde at flere av deltakerne opplevde innspillingen i Storbritannia som «en krigssone».

– Folk kom dit og trodde de skulle bli millionærer, men forlot settet oppløst i tårer, sier en anonym deltaker til avisa.

En utslitt deltaker skal ha forlatt settet på båre. Andre måtte krype i mål. Mange opplevde det hele som «traumatisk».

456 deltakere

I TV-serien starter det med 456 deltakere. Alle er i desperat pengetrøbbel, og håper å vinne en enorm pengesum. Men først må de løse vanskelige oppgaver løst inspirert av koreanske barneleker. De som ikke klarer oppgavene, blir ikke bare tatt ut av konkurransen – de blir drept.

Awards Season 2022 En tidlig scene i «Squid Game», her representert ved skuespillerne Lee Jung-jae (midten), Park Hae-soo (t.h.) og Oh Young-soo. (Noh Juhan | Netflix/NTB kultur)

Også realityshowet starter med 456 deltakere, som ifølge Netflix konkurrerer om 4,56 millioner amerikanske dollar, eller over 45 millioner norske kroner.

«En, to, tre, rødt lys»

Oppgaven i realityserien hermer etter oppgaven som var først også i TV-serien, nemlig en koreansk versjon av barneleken «En, to, tre, rødt lys». Der skal deltakerne bevege seg framover på grønt lys, men stoppe og stå helt stille på rødt.

I «Squid Game» på Netflix blir deltakerne skutt med skarpt om de fortsatt beveger seg idet en skummel dokke snur seg.

Det ble de ikke i realityversjonen. I stedet var problemet isnende kulde. Deltakerne måtte, igjen ifølge de anonyme kildene i The Sun, stå lenge i ro i tre minusgrader, uten å være kledd for det.

Sa de noe, ble de tatt ut av leken. Derfor ble mange stående lenge. Muligens lenger enn de burde.

– Vi kunne ikke bevege føttene, så kaldt var det, sier en.

– Vi sto der tretti minutter mellom hver takning. Noen ropte «medisinsk assistanse», og produksjonsfolka kom stormende. Da ble vi stående enda lenger, sier en annen.

Militærleir

At noen deltakere hadde kommet helt fra Australia og USA for å delta i det britiske realityshowet basert på TV-serien, hjalp neppe i møtet med sur nordeuropeisk vinterfrost.

Showet spilles ifølge The Sun inn i en tidligere militærleir nær Bedford, men deltakerne bor på hotell i London.

Ifølge The Guardian stemmer det at tre deltakere ble behandlet for «milde tilstander» etter innspillingen av realityversjonen av «Squid Game». Produksjonen avkrefter imidlertid at innspillingen var farlig eller uforsvarlig.

Squid Game var den mest sette serien på Netflix i 2021, og skal ifølge The Guardian ha rekruttert 4,4 millioner nye abonnenter til strømmetjenesten.

