– Det britiske imperiet er giftig

– Jeg var utrolig takknemlig for å bli tildelt Den britiske imperieordenen i 2009, på hederslisten på Dronningen bursdag, for den ble tildelt ikke bare for min innsats som skuespiller, men «for aktivisme for like retter for homofile og lesbiske i USA».

Det skriver den skotske skuespilleren Alan Cumming til sine rundt 480.000 følgere på Instagram.

The Good Wife

I Norge er Cummings kanskje aller best kjent for rollen sin i dramaserien “The Good Wife”, som han fikk flere priser for.

Den skotske skuespilleren har også spilt større og mindre roller i filmer som James Bond-filmen “Golden Eye”, der han spilte skurken Boris Grisjenko; “Emma”; “X2″; “Son of the Mask” (Loki), og er en mye brukt stemmeskuespiller til dubbing av animasjonsfilmer.

Alan Cummings mottok nylig en Tony for beste musikal, som produsent for musikalen “A Strange Loop”.

Året før han mottok Den britiske imperieordenen, hadde Cummings også tatt amerikansk statsborgerskap, mye for å kunne kjempe for skeives retter i USA.

– Imperiets giftighet

På 58-årsdagen sin, bestemte imidlertid den skotsk-amerikanske skuespilleren seg for å levere tilbake ordenen han mottok for 13–14 år siden.

– Dronningens død og de påfølgende diskusjonene om monarkiets rolle, og særlig rundt måten Det britiske imperiet gjorde seg rikt på urfolks bekostning (og død) verden over, åpnet virkelig øynene mine. Dessuten har tida og lovene i USA heldigvis endret seg, og det gode utmerkelsen gjorde for LGBTQ+-saken i 2009 er nå mindre viktig enn bekymringen jeg har rundt å assosieres med imperiets giftighet, skriver Cummings på Instagram.

John Lennon

Cummings er ikke den første kjendisen som leverer tilbake Det britiske imperiets utmerkelser.

Som The Guardian nevner, ga John Lennon tilbake sin utmerkelse i 1969, ifølge Lennon selv i protest mot “Storbritannias innblanding i den der Nigeria-Biafra-greia, mot støtten vår til USA i Vietnam, og mot at “Cold Turkey*” synker på listene”.

(*“Cold Turkey” er en sang John Lennon skrev og spilte inn med Plastic Ono Band i 1969, med Lennon på vokal og gitar, Eric Clapton på gitar, Klaus Voormann på bass og Ringo Starr på trommer).

Mer nylig, bestemte den walisiske skuespilleren Michael Sheen seg for å levere tilbake sin britiske imperieorden, som han mottok samtidig som Cumming, i 2009. Grunnen Sheen oppga, var at han hadde lest seg opp på walisisk historie, og kommet fram til at imperiet ikke hadde vært overdrevent hyggelig i sin framferd på De britiske øyene heller.

