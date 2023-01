TV 2-serien «Russebussen»: Pen, pyntelig og langtekkelig rulletur

---

3

TV-DRAMA

«Russebussen»

TV 2 Play, premiere 26. januar

---

Dette handler om Eigil, som drømmer om en plass på de kuleste gutta sin russebuss og deres heftige rulleturer. Dette har han drømt om siden barneskolen, og ønsket er så sterkt at han ikke merker at bestekompis Vipul (Vip) ikke er like interessert. Ikke enser han heller at Vip er såpass til god venn han egentlig er mest med for Eigils skyld.

De kule gutta på bussen Premier Ligg er heller ikke så keene på å få med seg Eigil, men det tar han bare som en utfordring. For dette er et vakkert eventyr, en måned med fest hvor han og vennene skal rule og rulle, forteller han oss. Og ligge og hooke, så klart. Det er lov å håpe.

Eigil ( Philip Helgar) og Vip (Turab Awan) er ikke blant de rikeste og kuleste på skolen, men de er blant de mest sympatiske i «Russebussen». (TV 2 Play)

Når Eigil til sist oppnår drømmen, erfarer han at rulletur med førstebussen på skolen ikke er dritkult i det hele tatt. Det skjønner vi fra første scene, der han står i russedressen sin, tydelig prega og forlatt ute og alene på en øde plass i mørket.

Eigil er en hengslete, litt klossete gutt som det ikke er mye vondt i. Vip lager musikk, noe han ikke vil fortelle andre om, og er på bil sammen med Sarah, den nerdete jenta med Harry Potter-hang up og Scooby Doo-antrekk. De er en søt trio, med egen russe-van – i motsetning til buss slik de rike og kule har.

Når bilen deres - i en forutsigbar hendelse - havner i fjorden, blir den uoppnåelige førstebussen enda viktigere. Ikke andrebussen, altså, det er bare førstebussen som gjelder. For det eksisterer et strengt hierarki på denne Nesbru videregående skole.

Sarah (Fredrikke Reithaug Blekastad) har innredet russebilen hun er på sammen med Eigil (Philip Helgar) og Vip (Turab Awan), en van de skal rule og rulle med en hel måned. (TV 2 Play)

Skolen er som et kastesystem, konstaterer Vip, og han og Eigil tilhører de kasteløse. I noen alarmerende øyeblikk later det til at Vip skal være en norsk utgave av ekstrem-sjenerte Raj fra «The Big Bang Theory» ofaå. For alle hevder han ikke klarer å snakke med jenter. Det går heldigvis fort over, så fokuset på Vips sjenanse framstår mest som serieskapernes nikk til den amerikanske komiserien.

Vip er sin egen person, eller blir det etter hvert, når Eigil endelig tar en avgjørelse for mye på vegne av dem. Da har Vip allerede latt seg friste av en jente til å prøve snus, og unngått å dementere ryktene om at kule Ingrid ga ham en blowjob. Eigil er på tynnere is. Han takker høflig nei når noen byr på kokain, og prøver å bli kjent med de kules leder Adam ved å snakke om allergiene sine.

Plass til ungdomsromantikk i russetida har de også. Vip (Turab Awan) og Ingrid (Elise Refsnes Hasselknippe) finner tonen, før Vip klarer å ødelegge alt sammen. (TV 2 Play)

Nesbru-russen er som russ flest. De drikker, snorter, ruller og synger om ta damene på rygg og i ganen. Men vulgære er de ikke. Serien er ikke interessert i å bruke crazyhumor for å skape klikk og oppstuss, skildre grenseløs ungdom som gjør unevnelige ting uten tanke for konsekvenser. «Russebussen» er komedie på tryggeste grunn, en uskyldig sjarmoffensiv, og som ikke tyr ikke til sjokkerende grep. Det er framført sanger i Melodi Grand Prix mer bad taste enn det russen driver med her.

De er alle litt troskyldige, hyggelige og ålreite, og litt temperaturløse, hele gjengen. De står for uskyldig moro og god stemning. Det er nesten urettferdig å nevne en ungdomsserie som HBOs «Euphoria» i denne sammenhengen. I så fall må det være for å si at «Russebussen» har mer til felles med NRKs serier før unge, før «Skam» en gang.

Det er nok riktigere å sammenligne serien med «Rådebank», for dette er en skildring av en fase i mange ungdommers liv, bare uten å gå dypere til verks og uten annen hensikt enn å gjøre noe morsomt ut av dem. «Russebussen» vil si noe fint om vennskap og modning. Det er ikke noe å si på skuespillernes prestasjoner i så måte, de framfører det humoristiske i dramaet uten en mine for mye.

Glitter i strobelys på russefest for Sarah (Fredrikke Reithaug Blekastad) og Eigil (Philip Helgar) er det nærmeste historien i «Russebussen» kommer det mørke. TV 2 Play-serien er mest uskyldig, overflatisk moro. (TV 2 Play)

Stemningen er hyggelig og god nok den, og morsomme opptrinn forekommer. Men reisen er gjort så mange ganger før, og den foregår i veldig kjent landskap, så den blir i lengste laget.

