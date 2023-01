Eili Harboe med norsk dramadebut til Berlinalen

Serien er valgt ut til Berlinale Series, TV-drama-delen av den årlige Filmfestivalen i Berlin som arrangeres i februar. Her skal «Arkitekten» delta i den offisielle konkurransen om den nyetablerte prisen Berlinale Series Award med serier fra tungvektere som Disney+ og HBO Max samt Cate Blanchett-serien «Stateless». Hovedrollen spilles av Eili Harboe, blant annet kjent fra Joachim Triers film «Thelma» og som tidligere «Shooting Star» under nettopp Berlinalen.

Manusforfatterne Nora Landsrød (26) og Kristian Kilde (24) har knapt rukket å ta ferdig utdannelsen på manuslinjen på Westerdahl før oppturene kom på rekke og rad, ifølge pressemeldingen fra Viaplay.

Arkitektene bak den nye Viaplay-serien som skal til Berlinalen: Manusforfatterne Nora Landsrød (til venstre) og Kristian Kilde sammen med regissør Kerren Lumer-Klabbers. (Viaplay)

«Arkitekten» handler om 30 år gamle Julie som lever i et bilfritt Oslo i en nær framtid. Hun er på boligjakt, men markedet er ekstremt og Julie får ikke boliglån. Når husleia går kraftig opp, blir løsningen et bofellesskap i det som opprinnelig var en parkeringskjeller. Julie drømmer om å skape seg karriere som arkitekt, slik at hun kan få kjøpe seg egen bolig. Ideen fikk manusforfatter Nora Landsrød da hun selv var på boligjakt i Oslo.

Debutanter reiser til Berlin

– Jeg så etter ny bolig i Oslo og fant ut at det eneste jeg hadde råd til var å kjøpe en parkeringsplass. Det var frøet som skapte ideen til Arkitekten. Jeg tror vi traff en nerve med et tema rundt boligkrisen, og at temaet er noe unge mennesker er opptatt av, sier Nora Landsrød i pressemeldingen fra Viaplay. Landsrød og Kilde bestemte seg for å sende manusideen til Viaplay Talent Awards, som årlig støtter et prosjekt i de nordiske land.

Arkitekten Julie som drømmer om egen bolig, spilles av Eili Harboe. (Lillian Julsvik/Viaplay)

Manusmakker Kristian Kile synes det er nesten uvirkelig at det første profesjonelle prosjektet han har jobbet med er tatt ut til deltakelse i Berlinalen.

– Det er helt fantastisk. Vi var knapt gått ut av skolen da vi sendte inn bidraget til Viaplay Talent Awards. Jeg ser på dette som en bekreftelse på at vi har fått til noe, og vi gleder oss til å reise til Berlin, sier Kristian Kilde.

«Arkitekten» foregår i et Oslo i nær framtid, og den nye norske dramaserien har premiere på Viaplay seinere i år. I Berlin skal serien konkurrere om pris med tungvektere i TV-bransjen, blant annet Disney+ og HBO Max. (Lillian Julsvik/Viaplay)

«Arkitekten» skal ifølge Viaplay ha premiere seinere i år. Hovedpersonen Julie spilles av Eili Harboe («Kompani Orheim», «Kyss meg for faen i helvete»). Regi på serien har danske Kerren Lumer-Klabbers, som også har vært sentral i arbeidet med serien. Produsenter er Øyvind Lierhagen Eriksen og Caroline Hitland.

I konkurranse med Disney+ og HBO Max

Serien er den andre norske som deltar i konkurransen om Berlinfestivalens TV-pris. Den første var NRK-serien «Heimebane» med Ane Dahl Torp. I Berlin deltar «Arkitekten» i den offisielle konkurransen med en rekke serier fra forskjellige land og produsentselskap: Den italienske «Dahaad», hvor en kvinnelig politi jakter en seriemorder, «The Good Mothers» fra Disney+, danske «Agent» og «Why Change Me Now», den australske «Bad Behaviour» som har Cate Blanchett på rollelista og rumenske «Spy/Master» fra HBO Max.

