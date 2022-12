Prins Harry i ny Netflix-dokumentar: – Et skittent spill

– Jeg skjønte at de aldri kom til å beskytte meg, sier hertuginne Meghan om den britiske kongefamilien, i traileren for den kommende Netflix-dokumentaren «Harry & Meghan». Den nye traileren ble sluppet mandag ettermiddag og skapte umiddelbare oppslag i britisk presse.

I januar 2020 trakk prins Harry og hertuginne Meghan seg fra sine plikter i det britiske kongehuset, blant annet som følge av vedvarende negativ oppmerksomhet i britisk presse og sjikane i sosiale medier. Prins Harry og hertuginne Meghan har også fortalt om konflikter med den britiske kongefamilien, og varslet at de vil snakke ut i den kommende Netflix-dokumentaren.

Prins Harry og hertuginne Meghan snakker ut i dokumentarserien «Harry & Meghan», som kommer på Netflix i desember (Skjermdump/Netflix)

– Det er et hierarki i familien, sier prins Harry i Netflix-traileren, over et bilde av den britiske kongefamilien på Buckingham Palace.

– Det er lekkasjer, men det er også planting av saker, fortsetter han i traileren.

Her sier Harry videre: «Det er et skittent spill».

Tilbakeblikk til 2020, da Harry og Meghan forlot kongehuset

Første del av dokumentaren slippes på Netflix 8. desember, andre del kommer 15. desember, annonseres det i traileren. Dokumentaren er på seks episoder.

Harry: Livredd

I dokumentaren vises det også bilder av prins Harrys mor, prinsesse Diana, som døde i en bilulykke i 1996, mens hun ble forfulgt av pressefotografer.

– Jeg var livredd. Jeg ville ikke at historien skulle gjenta seg, sier prins Harry i traileren.

Harry og Meghan gjorde avtale med Netflix om produksjon av dokumentar kort tid etter at de trakk seg fra kongehuset i 2020. I 2021 gjorde de et intervju med Oprah Winfrey som skapte overskrifter verden over, blant annet med påstander om at noen i den britiske kongefamilien hadde uttrykt bekymring for hudfargen på parets barn mens Meghan var gravid.

This image released by Netflix shows promotional art for the upcoming documentary "Harry & Meghan," directed by Liz Garbus. (Netflix via AP) (Netflix/AP)

