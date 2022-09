Premiereklare: – Det har vært mange deilige utfordringer

– Virkelig, jeg jobba rasshølet av meg, sier Ida Elise Broch til Dagsavisen.

Sammen med Cengiz Al sitter hun godt plassert på en sofa i andre etasje et sted ved Youngstorget. 25. september er det premiere på den nye Viaplay-serien «Fenris», hvor Broch spiller hovedrollen Emma Salmonsen og Al har rollen som den aktive journalisten Naim som ikke gir seg. Simen Alsvik er regissør, og serien består av seks episoder på 45 minutter.

På spørsmål om hva som har vært det beste og hva som har vært det mest utfordrende med å jobbe med serien, er de ganske samstemte om førstnevnte: Alle folka de har fått jobbe med.

– Den største utfordringen for meg var nok at jeg gikk fra å spille i serier hvor det meste er gøy og handler om kjærlighet. Her går jeg litt dypere, sier Al.

– Det har vært kjempegøy, men også veldig slitsomt, i hvert fall når man spiller hovedrollen. Det er mange dager med mye jobb. Skal jeg følge uttrykket «å jobbe rævva av seg», vil jeg si at jeg mista rumpa helt, sier Broch og sper på med nok en latter, men beroliger oss med at hun har landa igjen nå.

– Rollen min er veldig på føttene hele tiden. Det krever mye psykisk og fysisk på samme tid. Men det er deilig og kult det òg. Det er ikke noe synd på noen av oss. Nå har rumpa kommet tilbake igjen, jeg har spist meg god og mett og fått slappet av.

Folk i riktige roller

Handlingen foregår i en liten bygd: en ung gutt har forsvunnet, og ryktene svirrer om at han har blitt drept av ulv. Til sin store forskrekkelse finner Emma guttens blodige jakke hjemme hos sin far.

– Det har vært spennende, givende og gøy å jobbe med dette, med et drøss av flinke skuespillere og forbilder rundt meg, sier Al, og vender blikket mot Broch, som for å understreke at hun er blant de flinke skuespillerne han refererer til.

– Det er så mye bra folk i riktige roller, men det har også vært mange deilige utfordringer. Jeg håper jeg kan si at jeg er veldig annerledes enn rollen jeg spiller. Jeg vil tro at jeg er et varmere menneske, sier Broch, og bekrefter med sin tilstedeværelse at hun i hvert fall ikke er frastøtende og kald. Begge ser de mest ut som seg selv der de sitter, Broch med en litt annen hårsveis enn hun har på den store plakaten som er plassert bak sofaen.

Ida Elise Broch som Emma Salomonsen i viaplay-serien "Fenris". (Simen Alsvik / Viaplay )

Lansering, dansing, innspilling

De har begge erfaring fra folkekjære norske TV- og filmproduksjoner. Cengiz Al tok landet med storm da han spilte Yousef i «Skam», og gjorde stort comeback som prinsen i «Tre nøtter til Askepott» i fjor. Han danset seg også til en andreplass i «Skal vi danse» i 2017, og ser ikke ut til å være langt unna en finale i årets All Stars-sesong heller, skal vi tolke dommernes poeng og begeistring. Mye tyder på en travel høst for Al.

– Jeg danser mye nå, som jeg er veldig glad for. Jeg elsker alt av kunstformidling, det er derfor jeg takket ja til å bli med en gang til. Jeg spiller også inn en annen serie for tiden, så det er veldig intensivt.

Men han har et stort crew rundt seg, betrygger han.

– Dama er med på alt dette, og sørger for at vi klarer det sammen. Hun hjelper til ekstra med barnet hjemme, mens agenten min koordinerer alt jeg skal rekke i hverdagen, sier han.

Etter «Skam»-suksessen har han tatt en bachelor i markedsføring- og salgsledelse, for å ha en plan B dersom skuespilleryrket ikke skulle gi ham nok jobb. Akkurat det ser ikke ut til å være et problem nå.

– Nå skjer det ting, og det skjer ting i fremtiden også. Det er veldig digg og morsomt å se at ting begynner å falle litt på plass. Det gir meg trygghet og eierskap til arbeidet mitt, og selvtilliten i bransjen øker litt, sier Al.

[ Ida Elise Broch med diktsamling: – En drøm jeg har hatt siden jeg var ungdom ]

Cengiz Al og Ida Elise Broch før premieren av serien Fenris (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Råkjører uten lappen

Ida Elise Broch slo for alvor gjennom med rollen som Kathrine i «Mannen som elsket Yngve», og ble et kjent fjes verden over da hun inntok hovedrollen i den norske Netflix-suksessen «Hjem til jul». Denne gangen har de begge gått inn i roller som skiller seg fra karakterer de har spilt tidligere.

– Var det noen ekstra utfordringer knyttet til det?

– Jeg måtte jo lære meg å kjøre bil, da, for å spille denne rollen. Jeg hadde overhodet ikke lappen fra før, sier Broch.

– Du kjører mye bil i serien?

– Ikke bare kjører jeg, jeg råkjører. Nå har jeg fått øvelseskjørt masse, og kan kjøre bil, men jeg er blitt en råkjører.

– Men du har tatt lappen nå?

– Absolutt ikke, haha! Men jeg har fått trent masse.

Latteren sitter løst hos dem begge, som virker avslappet til tross for en lang dag med intervjuer og pressehenvendelser. Al er rask med å bekrefte Brochs kjøreevner.

– Det er ikke karakteren min som holder seg fast når hun kjører. Det er meg. Vi hadde noen morsomme øyeblikk i den bilen, det må jeg si.

– De fleste som satt på med meg var kjemperedde, innrømmer Broch.

[ Gir 9 millioner kroner til Oslo-filmskapere: – Har vist gode resultater ]

Cengiz Al som journalisten Naim i den nye viaplay-serien "Fenris". (Simen Alsvik / Viaplay)

Research og nye ord

Å gå inn i rollen som en pågående og streng journalist, krevde at Al gjorde litt ekstra forarbeid.

– Siden «Skam» har jeg vært i kontakt med presse mange ganger. Jeg har rett og slett prøvd å bruke erfaring derfra, i tillegg til at jeg har snakket med venner av meg som er journalister.

I arbeidet med å sette seg inn i rollen har han også tenkt over hvilke erfaringer han selv har med å møte ulike journalister.

– Jeg har møtt hyggelige journalister som jeg kan ha en samtale med, og jeg har møtt de som tar opptak av stemmen min uten at jeg har tillatt det. Det er rart å kalle det paparazzi, men jeg har vært innom det også, sier han, og referer til den elleville responsen «Skam» fikk.

I rollen som Naim gikk han for en variant midt imellom. Naim er en dyktig journalist, men som kan tøye grensene litt.

– Det er i hvert fall helt annerledes å spille journalist enn det er å spille en søt kosegutt. Denne gangen var det mer alvor og dramatologi.

Han blir avbrutt av skuespillerkollegaen sin et øyeblikk.

– Sier du dramatologi?

– Dramatologi, ja. Er ikke det et ord? For jeg kan finne på ting, du vet det?

– Absolutt, jeg hører og vet det, svarer Broch, før de begge begynner å le. Så blir Al litt alvorlig igjen.

– Jeg bare eier det. Dramatologi. Det er et ord.

[ Nostalgisk returbillett til paradiset ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen