Vil ha oss til å le av sorg i ny serie

– «Nede» er mørkt humordrama om viktige temaer i livet. Det handler om Fanny, som havner i en sykkelulykke med bestekompisen sin, Kurt. Han dør, og hun havner i rullestol. Plutselig blir Fanny nødt til å forholde seg til folka rundt seg på nye måter. Det inkluderer en familie som kanskje ikke er så enkel. Med bestekompisen død, er hun dessuten ganske ensom, sier Siri Seljeseth til Dagsavisen.

Hun er regissør for den nye Viaplay-serien. Manusforfatteren er Tina Rygh, som tidligere har skrevet serier som «Sigurd fåkke pult», «Basic Bitch» og «Kjære landsmenn», mens Maria Austgulen spiller hovedrollen som Fanny.

– Tina har skrevet et skikkelig bra manus. I utgangspunktet tenker man kanskje at en serie om en person som blir lam fra livet og ned ville være emosjonell og trist. Men så er det hele fryktelig usentimentalt. Serien er i utgangspunktet full av humor, sier Seljeseth.

[ Amanda-prisene for årets beste skuespillere er klare. Her er vinnerne. ]

Tvillingliv

Etter ulykken flytter Fanny inn sammen med søsteren, Fam, spilt av Mari Hauge Einbu. Fam og Fanny er tvillinger, men toegga. Og ikke spesielt nære. Faktisk har Fanny brukt størstedelen av livet på å prøve å unngå Fam.

F.v. Mari Hauge Einbu og Maria Austgulen spiller toegga tvillinger i «Nede», mens Isabel Bråthen (t.h.) er enka etter hovedpersonens avdøde bestevenn. (Viaplay)

– «Jalla-twins», kaller de seg, helt uten «twintuition». Fam har valgt helt motsatt av Fanny. Der Fanny hadde tenkt å leve det frie, single Grünerløkka-livet uten barn, har Fam gifta seg og fått barn, og hatt alt på stell med hus og karriere. Men så går hun gjennom et samlivsbrudd, og ting krakelerer bak fasaden. Fam jobber nok ganske hardt for å være en annen enn hun egentlig er, sier Seljeseth.

[ Vigdis Hjorth har skrevet en ny, intens roman, om løgner og ungdomstid, oppvekst og brudd (+) ]

Ironisk hovedperson

I tillegg blir «Nede»-seerne kjente med Jill, spilt av Isabel Bråthen. Jill var kjæresten til Fannys bestevenn, Kurt, altså han som døde. Hun var gravid da Kurt døde. Nå er hun enke, med et farløst barn i magen.

– Jill leser enormt mange selvhjelpsbøker. Hun går på sorgyoga og prøver å gjøre alt rett. Men hun glemmer vel kanskje litt å være sint og lei seg. Dessuten er hun ekstremt opptatt av Fanny, som et bindeledd til Kurt. Men det syns Fanny er skikkelig klamt. Hun syns at følelser, og dette med å snakke om vonde ting, er vanvittig kleint. Det aller verste for Fanny, er situasjoner der hun påkaller sympati hos andre. Og hun opplever vel at det skjer mer enn hun orker, i den nye situasjonen hun er i, sier Seljeseth.

[ Klar for mer fra Game of Thrones-universet? Oppfølgeren, House of the Dragon, er ute nå! (+) ]

Klam humor

Med det er hun inne på ett av hovedtrekkene med serien: Humoren som oppstår i klamme situasjoner.

Maria Austgulen spiller Fanny, som havner i rullestol etter en sykkelulykke, i «Nede». (Luke Schilling)

– Det er en tragikomedie. Manusforfatter Tinas mantra er at man må kunne le av alt. Også vonde ting. Vi gjør ikke narr av det å sitte i rullestol, så klart. Humoren går på Fanny som type, og situasjonene hun havner i. Det kan være komisk at hun helt åpenbart er i fornektelse ennå, etter det som har skjedd.

[ Innvandrerne ler av seg selv. Men hvite norske menn blir sure på Javad El Bakali. Ikke at det stopper ham ]

Kanskje ser ikke alle den humoren. Men Siri Seljeseth, som selv har drevet med standup, og vært med å lage humorserier som «Kongen av Gulset» og «Hvite gutter», tenker at humor handler om kontekst.

– Hvem sier hva til hvem, og hvordan. Om en dårlig vits sårer en allerede sårbar gruppe, er det åpenbart helt bom. Jeg ser ikke poenget i å insistere på vitser som helt tydelig sårer. Men jeg tror det fins en mellomting her, hvor man tuller med vanskelige ting uten å såre. Som sorg. Der er jeg og manusforfatter Tine Rygh helt på linje, sier regissøren.

Morsom sorg

Da NTB intervjuet Tina Rygh om serien, utdypet hun sorgtemaet:

– «Nede» begynte med en nysgjerrighet på eget ubehag rundt mennesker i sorg. Når man møter seg selve døra og oppdager flaue og smålige sider med seg selv, er det bare å bruke det, da vet man at det er mye å hente. Serien berører mange temaer som kanskje er krevende og litt tabubelagte, men det betyr at de ikke er tatt nok i før, og det er de historiene jeg tiltrekkes mot, sa Rygh.

– Fanny er kvikk, morsom og sårende direkte, la hovedrolleinnehaver Maria Austgulen til.

[ Flere kulturnyheter, anmeldelser og intervjuer om scenekunst, musikk, filmer, bøker, TV og kunst i Dagsavisens kulturseksjon ]

Funksjonsfrisk skuespiller

Maria Austgulen spilte også Stine i Viaplay-serien «Made in Oslo», og har siden hun ble ferdig på Teaterhøgskolen i 2017 spilt flere roller i ulike oppsetninger på Trøndelag Teater. Hun sitter ikke i rullestol til vanlig.

– Noen vil kanskje gi oss kritikk fordi vi valgte en funksjonsfrisk skuespiller i rollen som Fanny. Men det aller viktigste for oss, var å finne den perfekte skuespilleren til å fylle rollen og formidle Fannys indre liv. Det er Maria. Så er jeg enig i og opptatt av at vi trenger mer mangfold foran og bak kamera, særlig innen funksjonsvariasjoner. Vi må ha utdanninger som tilrettelegger for det. Og vi trenger økt bevisstgjøring og tilrettelegging i bransjen, sier Seljeseth.

[ Jan Grue sitter i rullestol. I den nye boka er han ikke høflig informerende lenger. Nå er han sint. Det kler ham (+) ]

Mangfold

Samtidig byr det på svært mange utfordringer om man utelukkende skal kunne caste skuespillere som faktisk er like rollen de skal spille, minner regissøren om. Målet kan ikke være å havne i en situasjon der skuespillere kun kan spille roller som har nøyaktig samme bakgrunn eller for eksempel legning som dem selv:

– Det viktigste er jo det indre livet til karakteren som skal formidles. Men vi må selvsagt jobbe mot størst mulig mangfold, både foran og bak kameraet, sier Siri Seljeseth.

[ Typisk meg å bli smelt på tjukka av en jeg har kjent i ti minutter, tenkte Pia Tjelta. Men det gikk bra (+) ]

Hjertebarn

Sju år har gått siden gjennombruddet med «Unge lovende», som gikk over fire sesonger på NRK fra 2015 til 2018. I serien om tre venninner som prøver å slå seg opp og fram som henholdsvis komiker, forfatter og skuespiller, spilte Seljeseth selv komikeren Elise, dels modellert på seg selv. Gine Cornelia Pedersen spilte forfatteren, og Alexandra Gjerpen skuespilleren.

– Jeg brukte fire-fem år på «Unge lovende». Det var en jobb som krevde det jeg hadde av tid. Da jeg var ferdig med det, kjente jeg at jeg ikke hadde et nytt hjertebarn med en gang. Jeg måtte leve litt først, og jobbe med andre mennesker. Være med på å få fram visjonen til andre som har sine hjertebarn. Men nå skriver jeg på noe nytt. Hva det eventuelt blir til, er det for tidlig å røpe, sier Siri Seljeseth.

«Nede» kan strømmes på Viaplay fra og med søndag 21. august.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen