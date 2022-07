Netflix tester ut ekstrabetaling for deling av kontoer

Brukere i Argentina som vil dele kontoen med personer utenfor husstanden, må betale rundt 17 kroner ekstra i måneden, skriver Netflix i et blogginnlegg. I Den dominikanske republikk, Honduras, El Salvador og Guatemala vil det koste 2,99 dollar, eller rundt 30 norske kroner.

– Dagens utbredte brukerdeling undergraver vår langsiktige mulighet til å investere i og forbedre tjenesten vår, skriver Netflix.

Magasinet Time skriver at over 100 millioner husholdninger bruker kontoer som er betalt for av andre. Selskapet mistet 200.000 i første kvartal i år og har anslått at de vil miste ytterligere to millioner i andre kvartal.

