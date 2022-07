To millioner har sett første langtrailer for nye «Ringenes Herre: Maktens ringer»

Det er Morfydd Clark («Saint Maud») som nå skal definere den mystiske og mektige alvedronningen i en yngre utgave enn Cate Blanchett gjorde i Peter Jacksons kinotrilogi fra tidlig 2000-tall.

I den nye traileren advarer hun Elrond, spilt av Robert Aramayo («Game of Thrones»), om at fienden fremdeles er der ute. Han hevder det er over, og at Galadriel kan legge ned sverdet.

– Du har ikke sett det jeg har sett, svarer hun illevarslende.

Strømmetjenesten Prime Video la ut traileren torsdag og i løpet av det første døgnet hadde den over 1,7 millioner visninger bare på YouTube. Fredag passerte traileren to millioner visninger.

Nå fikk «Ringenes Herre»-fansen glimt av karakterer som Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen) og dronningregenten Míriel (Cynthia Addai-Robinson), så vel som de ulike rikene i Middle Earth som blir å se i serien, både dvergenes kongerike Khazad-dûm og alvenes Lindon og Eregion.

Mye er i likhet med Jacksons Tolkien-filmatiseringer innspilt på New Zealand. Regissører er J.A. Bayona, Charlotte Brändström og Wayne Che Yi.

«Lord of the Rings: The Rings of Power» har premiere 2. september.

