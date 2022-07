Chloë Sevigny om «Plainville»-rollen: – Ikke ofte man får en slik sjanse til å utgjøre en forskjell

– Det var mye smerte på overflaten. Jeg skulle bli en arbeidende mor, og forlate sønnen min. Selv om jeg har en mer europeisk innstilling til morsrollen og det å jobbe, var alle disse følelsene nye og vanskelige å navigere seg gjennom. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle rasjonalisere det, sier den amerikanske filmstjernen åpenhjertig til NTB:

– Jeg sa til meg selv at «han har det bra, han er i gode hender, han er lykkelig», likevel følte jeg det som om jeg gjorde noe galt. Da kan jeg bare forestille meg hva Lynn gjennomgikk: Hun trodde hun gjorde alt for sønnen – medisiner, legehjelp, sykehusinnleggelse. Likevel må hun leve med skylden.

Og Lynn er altså moren til Conrad Roy (18), som begikk selvmord i 2014 i det som i USA er blitt hetende «the texting suicide» – fordi hans et år yngre kjæreste Michelle var i kontakt med kjæresten på tekstmeldinger hele tiden frem til selvmordet. Og tilsynelatende oppmuntret ham, så vel som å sende over «oppskriften» på å begå selvmord ved kullosforgiftning i bil.

Valgte bort møte

Elle Fanning spiller hovedrollen som Michelle Carter, som ble dømt til 15 måneders fengsel for sin medvirkning. Chloë Sevigny takket ja da hun hørte Fanning var om bord – og etter å ha hørt den virkelige Lynn Roy snakke om tapet av sønnen i HBO-dokumentaren «I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter» fra 2019.

Sevigny valgte selv å ikke møte virkelighetens Lynn Roy, for ikke å begynne å etterligne henne. I stedet ville hun skildre morens styrke, slik hun opplevde den gjennom dokumentaren.

– Jeg ble så fascinert av henne, hvor jordnær hun virket og med en vakker sjel. Hvis foreldre og andre som har opplevd et selvmord i livene sine kan se denne serien og tenke at «det skjedde med henne også», kanskje de kan føle seg mindre alene, finne noe som gir gjenklang, en trøst. Som skuespiller er det ikke så ofte man får en slik sjanse, til at mitt verk kan virkelig løfte noen og utgjøre en forskjell, sier hun på Zoom fra New York, sittende foran et dramatisk bilde av kunstneren Rita Ackerman. Faren til Vanja, nå to år, er en gallerist i New York og Chloë Sevigny har alltid engasjert seg sterkt i storbyens kunstmiljø – når hun ikke har spilt i ofte kontroversielle filmer:

Debuten var i oppvekstdramaet «Kids» i 1995, der hun spilte hivpositiv tenåring, og gjennombruddet kom med «Boys Don't Cry» fra 1999 – også det en historie basert på virkelige hendelser. Det innbragte henne en Oscar-nominasjon.

Tror på serien

Historien om «sms-selvmordet» ble skildret i HBO-dokumentaren i true crime-stil, men Sevigny tror at en lengre TV-serie som «The Girl from Plainville» kan gi tid og rom for å se på alle sider av en slik komplisert og langtrekkende historie.

– Kanskje unge kan kjenne seg igjen, kanskje kan den også avstigmatisere mentale problemer. Seriens unge seere, som er fans av Elle Fanning, kan finne mye der. Som hvordan de kommuniserer med sine venner, og hvor langt de er villig til å stille opp for dem. Er noen virkelig ulykkelige, så si det til rektor eller til mødrene deres – ikke tro at dere kan fikse dette på egen hånd. Det klarer dere ikke, formaner Sevigny, som har sagt at hun tror virkelighetens Michelle Carter «trodde hun gjorde det rette» der hun støttet Conrad.

– Jeg synes serien foregår på så mange nivåer, den har så mye på hjertet om mental helse, og gir muligheter til å tenke over det, sier hun og trekker linjen fra det hun tror må være det verste for en forelder å oppleve, å miste et barn, til hvordan hun selv på tampen av tenårene mistet faren sin. Det var smertefullt, for de to var nære.

– Jeg har fremdeles ikke kommet meg over det, om jeg noensinne vil. Det gjorde noe med familien min, med broren min og moren min, og jeg sørger over ham fremdeles. For meg er dette er beslektet på et vis. Jeg var borte fra sønnen min for første gang da vi spilte inn «Girl from Plainville» i Savannah, og vi bor i New York. Bare det å være borte fra ham i 4–5 netter på rad var ille. Jeg kan ikke forestille meg at han skulle …, hun gjør en susende lyd uten å ville uttale ordene.

Natur og miljø

Foreldres ansvar for sine barns skjebne har også vært diskutert i kjølvannet av serien, og Chloë Sevigny trekker frem Andrew Solomons bok «Far from the Tree», som tar for seg dette med om foreldre skal akseptere barna sine som dem de er – eller hvor langt de skal hjelpe dem til å bli den beste utgaven av seg selv.

– I et kapittel tar han for seg barn som blir kriminelle, og dette med natur kontra miljø – og hvordan naturen alltid vil vinne, uansett foreldrenes innsats, sier Sevigny.

Hun er også klar på at hun synes unge i dag må ta litt mer ansvar for hvordan de kommuniserer med hverandre, hvordan ord kan bety mer enn de tenker over.

– Jeg har ikke en tenårings perspektiv, men for meg handler det om hvordan sosiale medier og «likes» blir avhengighetsskapende. Men samtidig gir det også de unge en sjanse til å føle seg mer sosiale, til å strekke hånden ut til andre, så det er et tveegget sverd, sier Sevigny, som iblant må skygge unna å sammenligne seg med andre i sosiale medier for ikke å føle seg utilstrekkelig.

– Da kan jeg ikke forestille meg hvordan det må være i en tenåringshjerne, når de skal finne ut av disse tingene.