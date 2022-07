«Stranger Things» slår alle rekorder

Science-fiction-dramaet med Winona Ryder og Millie Bobby Brown i hovedrollene er blitt den mest populære engelskspråklige serien på Netflix. Den eneste andre Netflix-serien som har passert én milliard seertimer er det sørkoreanske dramaet «Squid Game», skriver Reuters.

Den fjerde sesongen ble gitt ut i flere omganger, og ble avsluttet med de to siste episodene som ble utgitt forrige uke. Dette førte til at Netflix var nede en kort periode, siden så mange ville se episodene samtidig, skriver Reuters.

Nummer én i 91 land

Serien er også på første plass på Netflixs topp 10-lister i 91 land, noe som er første gang for en engelskspråklig TV-serie, ifølge Netflix.

På IMDB har serien en rating på 8,7 av 10 mulige stjerner. Dette er en side hvor internettbrukere og filmelskere kan rangere ulike filmer og serier fra én til ti.

Planlegger spin-off

Allerede tidligere i år røpte skaperne av serien, Matt og Ross Duffer, at det kunne komme en spin-off av «Stranger Things». Nå bekrefter Netflix at dette er noe de planlegger, ifølge TV2.

Den nye serien blir basert på en idé fra Duffer-brødrene, opplyser strømmetjenesten. Detaljer om historien og karakterene er derimot ikke kjent.

I tillegg til en spin-off opplyser Netflix at det vil bli satt opp et teaterstykke, der handlingen er lagt til «Stranger Things»-universet, skriver TV2.

[ Kate Bush i sjeldent intervju: – Jeg binget «Stranger Things» ]

Kate Bush slår tre verdensrekorder med låta «Running Up That Hill»

Kate Bush slår hele tre verdensrekorder med sin gamle godlåt «Running Up That Hill», som har fått nytt liv takket være den nye sesongen av «Stranger Things»-serien. Nå bekrefter Guinness World Records at Kate Bush er den eldste kvinnelige artisten som erobrer en førsteplass på den britiske singellisten – 63 år gammel, skriver NTB.

Dessuten er «Running Up That Hill» nå også den låten som har brukt lengst tid på å innta førsteplassen – nærmere bestemt 36 år og 310 dager, skriver NME. Forrige rekord hadde Wham! med «Last Christmas» med 36 år og 23 dager.

Ingen har hatt et lengre opphold mellom to førsteplasser på singellisten. Forrige gang Kate Bush tronet øverst var i 1978 med låta «Wuthering Heights».

[ De 21 beste TV-seriene i 2021 ]

Tjent 22 millioner kroner

Et nettsted viet musikkdata har regnet ut at Kate Bush har tjent drøye 22 millioner kroner i royaltyinntekter på sin 1985-låt som er å høre i fjerde sesong av «Stranger Things», skriver NTB.

«Ganske surrealistisk» har Kate Bush selv sagt om suksessen så mange år etter at sangen ble sluppet. Kate Bush fortalte også at hun omsider har sett ferdig «Stranger Things 4»

– Jeg hadde bare sett scenene som direkte involverte bruken av låten og jeg visste ikke hvordan historien ville utvikle seg eller bygges opp. Nå som jeg har sett hele serien, føler jeg meg svært beæret over at sangen ble valgt ut til å være del av denne berg- og dalbaneferden, sa Bush.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen