Barnebok-klassikeren «Tordivelen flyr i skumringen» blir TV-serie

– Dette har vært en drøm siden jeg hørte historien for første gang som åtteåring. Vi var på familieferie og kjørte gjennom Småland da «Tordivelen flyr i skumringen» kom på radioen. Siden har mine egne barn hørt den hver påske, noe de egentlig gjør fortsatt. Denne historien har vært i familien veldig lenge.

Det sier den norske filmskaperen Atle Knudsen til Dagsavisen, som nå har fått æren av regissere Maria Gripes barnebok «Tordivelen flyr i skumringen».

70-tallsklassiker

«Tordivelen flyr i skumringen» blir av mange betraktet som en skikkelig 70-tallsklassiker. For barn i vår tid er det dermed sagt sannsynlig at den ikke vekker store minner, men kanskje endrer det seg når den nå skal filmatiseres for første gang i form av en TV-serie på åtte episoder som planlegges for gjennomføring sommeren 2023. Serien produseres for Sveriges SVT, og regisseres Knudsen (Kristiania Magiske Tivoliteater, Vaffelhjerte).

– Det er en klassiker som faktisk aldri har blitt filmatisert, så jeg er veldig glad for at vi skal gjøre dette, sier Eva Beckman, programdirektør for den svenske TV-kanalen SVT, til SVT.so.

«Tordivelen flyr i skumringen» ble opprinnelig skrevet av Maria Gripe og Kay Pollack som et radioteater i 1976, og ble sendt på norske Barnetimen for første gang i 1979. Først i 1980 kom fortellingen ut i bokform. Siden har historien vandret rundt mellom en rekke teaterscener i Skandinavia.

[ – Et mangfoldig kunstfelt er viktigere enn noen sinne ]

MARIE GRIPE DØD STOCKHOLM 20070405: Den svenske forfatteren Maria Gripe døde 83 år gammel. Hun har skrevet over 30 bøker for barn og unge som har blitt oversatt til 25 språk. (Fredrik Sandberg / NTB /NTB)

Hovedrollene ennå ukjent

Fortellingen, som er blant Maria Gripes mest kjente og leste bøker, tar for seg tre ungdommer fra Småland: Annika, Jonas og David, som kommer på sporet av en egyptisk gravestatue. Det blir begynnelsen på en opplevelse som forandrer hele sommerferien deres; de føler at en blå blomst forsøker å fortelle dem noe, og blir oppringt av en eldre dame de ikke kjenner som gir dem gåter gjennom et sjakkspill. Snart skal det settes bilder til fortellingen om de tre ungdommenes spennende sommerferie.

Det er ennå ikke klart hvem som vil spille hovedrollene Annika, Jonas og David. Innspillingen starter neste sommer, og har planlagt premiere i SVT i 2024. At det nå skal bli TV-serie av den for mange kjente historien, innrømmer Beckman at også er litt nervepirrende.

– Man kjenner jo alltid på et press når det gjelder sånt som dette, vil man unngå det må man bytte jobb, sier hun til SVT.

[ «Peter Pan» i Frognerparken - et skoleeksempel på godt barneteater ]

«Norske Atle Knudsen står for regi av den første filmatiseringen av Tordivelen flyr i skumringen». Her fotografert under Cannesseries i år. (Joel Saget / NTB)

Norsk regissør i spissen

Atle Knudsen har bred erfaring med å regissere TV-serier og filmer for barn og unge, senest for fjorårets julekalender på NRK «Kristiania Magiske Tvioliteater». Han har også regissert «ZombieLars», «Vaffelhjerte», «Orps» og «Jul i Svingen». I 2012 fikk han Gullruten i fagprisklassen for beste regi i en dramaproduksjon, for «Vaffelhjerte». I høst blir han igjen aktuell, denne gangen med en dramaserie for voksne, «Etterglød», som nylig deltok på Cannesseries og mottok prisen «High School Award for Best Series». Serien har premiere på NRK til høsten.

Knudsen innrømmer at det har vært en lang prosess å komme dit de er nå, og få lov til å gjøre en filmatisering av den gamle fortellingen.

– Jeg tror det har vært forsøkt lenge å gjøre dette. Det hviler vel kanskje en forbannelse over det, men den skal vi klare å bryte, sier han.

Knudsen har god kontakt med Kay Pollack, som sammen med Maria Gripe skrev den opprinnelige historien som radioteater i 1976.

– Jeg tenker at dette er litteratur som nye generasjoner vil anse som spennende og bli fascinert av.

[ Sonjas beste fra kunstsamlingen ]

Vil nå en ny generasjon

Satsingen er gjort i håp om å introdusere Maria Gripe og hennes forfatterskap til en ny generasjon.

– Sånn er det med gode historier, man ønsker å spre dem videre, sier Beckman og fortsetter:

– Og gjør vi dette bra, vil også fremtidige generasjoner kunne ta del i denne serien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen