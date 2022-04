Vant kampen om TV-seerne i påsken

Selv om programmet er mest sett i påsken har seertallene gått ned for «Kompani Lauritzen» etter at TV 2-kanalene forsvant fra tilbudet til Altibox, skriver Kampanje. Med det røk nemlig rundt én million potensielle seere. Før dette ble programmet sett av godt over 900.000 nordmenn.

Nest mest sette program i påsken ble «Alle mot 1» på NRK med 697.000 seere. «Påskenøtter» hos samme kanal hadde et snitt på 538.000 seere.

Rikskringkasterens påskekrim-variant «Siste kapittel» stakk for øvrig også av med seieren i duellen med TV 2s påskekrim «Dalgliesh». Førstnevnte hadde et snitt på 625.000 seere, mens «Dalgliesh» kun trakk 134.000.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen