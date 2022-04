Jubel for to norske dramaserier under seriefestivalen i Cannes

Discovery+-serien «Alt du elsker» vant ungdomsjuryens pris for beste short form-dramaserie under Cannesseries. Serien var en av 10 nominerte i kategorien for TV-serier med episoder på under 30 minutter. Serien handler om en ung mann som har gått inn i et høyreekstremt miljø på nett og er i ferd med å bli radikalisert, og om hvordan det påvirker forholdet hans til kjæresten.

– Jeg skal ikke lyve, jeg var spent på anmeldelsene, det er klart de betyr noe. Denne nominasjonen er en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig, og det er gøy, sa skuespiller og hovedrollen i serien, Jakob Fort, da Dagsavisen tok en prat med ham tidligere i år.

Portrett Jakob Fort. Skuespiller. Aktuell i serien «Alt du elsker». (Mimsy Møller)

Serien høstet gode anmeldelser i Norge da den ble lansert i februar i år. Dagsavisen trillet terningen til fem og skrev at «Alt du elsker» «er en klok fortelling full av nyanser og varme, om forelskelse, vennskap og samhold i en urban hverdag, men hvor det etter hvert sirkles inn erkjennelser av utenforskap og ulmende politiske konspirasjonsteorier i et nettverk av høyreekstremisme og nynazisme».

Regissør Stian Kristiansen var blant dem som var til stedet under prisutdelingen i den ikoniske franske filmbyen Cannes i går, da serien gikk av med seieren. Han har regissert filmene «Mannen som elsket Yngve», «Jeg reiser alene» og «Kyss meg for faen i helvete». Han har også hatt regi på en rekke episoder i ulike TV-serier, men dette er første gang han har regien på en hel TV-serie.

Valgt ut til hovedkonkurransen

«Alt du elsker» var riktignok ikke den eneste norske serien som gikk til topps i seriekonkurransen onsdag kveld. Den kommende NRK-serien «Etterglød» vant ungdomsjuryens pris for beste serie. «Etterglød» er en dramaserie og har premiere på NRK til høsten. Som den eneste norske blant ti internasjonale TV-serier, ble den valgt ut til hovedkonkurransen under den internasjonale seriefestivalen, til tross for at den ennå ikke er vist for det norske folk.

«Etterglød» handler om den livsglade, førtiårige Ester som får kreft. Hun er den typen som alle forventer skal leve evig. Simpelthen fordi ingen orker tanken på å leve uten henne. Sykdommen påvirker Esters familie og venner, og får dem til å reflektere over sitt eget liv, skriver NRK. Nina Ellen Ødegaard spiller hovedrollen Ester, mens Thorbjørn Harr er den velmenende forskermannen Arild. Andre skuespillere er Sara Khorami, Per Kjerstad, Hermann Sabado og Hanne Skille Reitan.

Serien hadde verdenspremiere i Cannes tirsdag, og serien fikk stående applaus etter visningen, ifølge NRK.

