Noen måneder forsinket premiere for «Made in Oslo»: – Vi klarte oss med et nødskrik

– Det er en ekstremt stor glede og en enorm lettelse å ha levert serien til kanal og at den nå skal ut til publikum.

Det sier Nina B.A Figenschow til Dagsavisen, som sammen med Ingunn Sundelin er produsent for den nye norske dramaserien «Made in Oslo» med Pia Tjelta i hovedrollen.

«Made in Oslo» lages for Viaplay av film- og tv-produsenten Tordenfilm, og har endelig fått en premieredato: søndag 24. april. Det er etter at pandemien har lagt flere begrensninger både på produksjonen og etterarbeidet. Innspillingen har risikert å stoppe opp og produksjonsselskapet sto i fare for å gå konkurs. Dagsavisen har tidligere omtalt saken.

Serien er et prosjekt som har vært planlagt siden 2017, og utviklingen av den begynte allerede da. Men akkurat da de skulle i gang med forarbeidet til opptak kom pandemien. Også ble den. Serien er produsert over to lange, krevende pandemiår.

– Vi ble forsinket fra start på grunn av pandemien, og særlig på grunn av innreiseproblematikk, vi ble forsinket i klippingen på grunn av sykdom og forfall, og prosesser har vært preget av en fortsatt pandemi. Det medførte at vi måtte utsette leveringen av serien til Viaplay, sier Figenschow.

Nina B. A. Figenschow, produsent i Tordenfilm, er stolt og letta over at de klarte å komme i mål til slutt. (Mimsy Møller)

Risikerte å stoppe produksjonen

Premieredatoen har ikke Figenschow og Tordenfilm hatt noen innflytelse på, men jo senere de har levert, jo mer har det påvirket premieredatoen. Hun innrømmer at de er noen måneder bak skjemaet, fordi pandemien også har påvirket etterarbeidet.

Pia Tjelta spiller hovedrollen som en fertilitetslege som drømmer om å få egne barn. Hennes motspiller er Jakob Cedergren, dansk-svensk skuespiller basert i København, og kjent fra bl.a «De skyldige» og tv-serien «Mordene i Sandhamn». Å få Cedergren til Norge gikk imidlertid ikke problemfritt for seg. Stengte grenser gjorde at han ikke slapp inn i Norge for å fullføre innspillingen.

– Hvis Jakob ikke får komme til Oslo for å gjøre jobben sin for oss, må vi stoppe produksjonen. Det innebærer at omtrent 150 mennesker mister arbeidet sitt, fortalte produsentene for serien, Nina B.A Figenschow og Ingunn Sundelin fra Tordenfilm, til Dagsavisen i fjor.

I slutten av februar i fjor søkte produsentene Sjøfartsdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjoner, i henhold til bestemmelsene om «innreise for utlendinger med teknisk kompetanse som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter». Første del av innspillingen var gjennomført da grensene til Norge ble stengt i slutten av januar på grunn av økende mutantsmitte. Tordenfilm fikk avslag på søknaden, og avslaget kunne ikke ankes.

Fortsatte filming uten hovedrollen

I mars i fjor ba de tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) om unntak fra innreiserestriksjonene for Cedergren. I et svarbrev fra Kulturdepartementet henviste ekspedisjonssjef til gjeldende innreiserestriksjoner. Høsten 2020, kun noen måneder før Tordenfilm fikk avslag på søknaden sin, og mens de samme reglene for innreise gjaldt, ga regjeringen unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner for skuespiller Tom Cruise og teamet på storfilmen «Mission Impossible 7», som gjorde omfattende innspillinger i Norge med støtte gjennom insentivordningen.

Raja besøkte filmsettet i Romsdal, og tok en selfie med Tom Cruise. Bildet ble distribuert til mediene av Kulturdepartementet og er senere er blitt hyppig gjengitt. At kulturministeren hjalp Tom Cruise og en amerikansk storfilm, men ikke en dansk skuespiller i et norsk tv-drama, fikk flere til å reagere.

– Vi er ett år inne i pandemien nå, og det er utrolig at regjeringen ikke har på plass et konsistent unntaksregelverk for filmbransjen. Det er ikke bare Tom Cruise store produksjoner avhenger av, dette gjelder flere, kommenterte Anette Trettebergstuen (Ap) den gang, som i dag har tatt over Rajas jobb som kultur- og likestillingsminister.

Innspillingene fortsatte med skuespillerne bortsett fra Cedergren.

– Nå filmer vi alt vi kan uten Jakob i bildet. Men på et tidspunkt er det bare scener med han som gjenstår, og da blir det bråstopp, fortalte produsentene Dagsavisen den gang.

Kosta frustrasjon og penger

Det var så vidt de kom seg i mål. Tett opp mot målstreken fikk Tordenfilm innfridd søknaden sin om unntak fra innreisereglene for Cedergren. Dermed rakk de akkurat å fullføre serien og opptakene med skuespillerne og de involverte uten noen full stopp i produksjonen.

– Vi klarte oss med et nødskrik, sier Figenschow.

Reglene ble justert underveis i prosessen og det ble lagt spesielt til rette for at kulturarbeidere også skulle kunne dekkes av disse reglene. Dermed fikk Tordenfilm godkjent søknaden sin og flydd inn folka sine. Den aller viktigste var Cedergren, som etter mye om og men fikk fullført hele oppdraget sitt og levert siste opptak sammen med resten av gjengen bak serien.

– Vi ble forsinket, måtte utsette og tåle noen ventedager. Det gikk ikke smertefritt og det kosta mye frustrasjon og penger, men produksjonen er nå trygt og godt gjennomført og vi er endelig ferdige, sier Figenschow.

Stolt og letta

Uten fullførte opptak til serien, ville produksjonsselskapet stått i fare for konkurs.

– Vi slapp konkurs, men vi var oppriktig bekymret på et tidspunkt. Så lenge vi klarte å unngå en full stopp i produksjonen, å måtte permittere skuespillere og ansatte og betale for utstyr og studio som vi ikke fikk brukt, unngikk vi katastrofe for serien og prosjektet. Men også for Tordenfilm.

Det sto mye på spill for alle involverte i «Made in Oslo» rundt april og mai i fjor. At det løste seg har medført Figenschow og resten av teamet har laget en serie de er glad i og stolt av, og som endelig kan møte publikum.

– Jeg er rett og slett rørt og kjempestolt over hva vi har fått til satt opp mot alt vi har stått i. Dette har vært en felles kamp: både stab, skuespillere, leverandører og alle som har bidratt har vært med på å løfte denne serien gjennom pandemien. Når vi nå har levert og ser hvilket resultat hardt arbeid gir, er alt verdt det. Det er knallfint det vi har laget, og vi kjenner på en stor lettelse over at vi klarte det. Nå håper vi at publikum liker det også, sier hun.

