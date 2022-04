Dette er årets påskekrim på TV

Selv om nordmenn har rundet både Netflix og HBO Max gjennom pandemimånedene og sett det som er av drama- og krimserier, er påskekrim på TV fortsatt et levende begrep. Denne særnorske tradisjonen er et bud om splitter nye og aller helst britiske krimserier, og alle skaper de diskusjoner rundt middagsbordet og ved hytteveggene. Påskekrimmen på TV er noe svært mange ikke kan være foruten, enten man sverger til å følge sendeskjemaene og se seriene episode for episode, eller man jafser dem i seg som marsipanegg idet de legges ut på kanalenes ulike nettspillere.

Også for påsken 2022 fylles kveldssendinger og nettspillere opp med mord, død og eksentriske detektiver. I år byr både NRK og TV 2 på klassisk britisk krim som sine førstevalg, og fyller deretter opp med serier av ymse kvalitet. I en tid da det er grusomheter nok som det er i den virkelige verden, er seriene som nå gjelder av det ikke altfor brutale og blodige slaget, selv om ett og annet unntak gjelder. I hovedsak er det heller snakk om mord med sjarm og mordmysterier med en tvist, som i NRKs «Siste kapittel» og TV 2s «Dalgliesh», begge for TV-messige «flaggskip» innen krimsjangeren denne påsken. Her er en oversikt over et utvalg av årets påskekrim.

Påskekrim på NRK:

SISTE KAPITTEL Magpie Murders - Season 1 - Episode 106 (NICK WALL/Nick Wall/Eleventh Hour Films/So)

«Siste kapittel»

«Siste kapittel» må regnes som et must for alle som liker klassisk britisk krim i Agatha Christie-tradisjonen, med mord på menyen i ellers så døsige britiske landsbyer. Serien som i hjemlandet er kjent som «Magpie Murders» bygger på Anthony Horowitz’ populære romaner om Susan Ryeland. Og det er alltid gode Leslie Manville, kjent fra en rekke Mike Leigh-filmer blant annet – og snart klar som prinsesse Margaret i neste sesong av «The Crown» – spiller forlagsredaktøren Ryeland.

Hun oppsøker sin mest suksessfylte forfatter, Alan Conway (Conleth Hill), for å få de siste kapitlene av hans nyeste kriminalroman om detektiven Atticus Pünd (Tim McMullan). Men Conway viser seg å ha lidd en ublid skjebne, og Ryeland mer enn aner at både mordet og et manglende siste kapittel kan ha rot i en virkelig kriminalsak. «Siste kapittel» er en klassisk britisk «whodunnit» med en tvist, og hvor fortidens mysterium griper inn i nåtiden.

Seks episoder. Legges ut på NRK TV fra 8. april, på NRK1 fra 9. april.

SHOWTRIAL I «Showtrial» blir den arrogante og privilegerte Talitha Campbell arrestert for drapet på medstudenten Hannah Ellis. (World Productions Limited 2021 All Rights Reserved./© World Productions Limited 202)

«Showtrial»

Serien «Showtrial» er et britisk politi- og rettssaksdrama produsert for BBC, om en forsvinningssak hvor klasseforskjeller og fordommer spiller viktige roller ved siden av personene det i realiteten handler om. Den unge og hardtarbeidende studenten Hannah forsvinner etter en studentfest i Bristol, og morens bange anelser viser seg dessverre å stemme. Hannahs tidligere venninne Thalita (Céline Buckens) kommer raskt i politiets søkelys på grunn av noen temmelig røffe tekstmeldinger. Hun er en tidligere «it-girl» fra samfunnets solside, en snobbete og arrogant datter av en entreprenør som i kjent stil både er et og har svin på skogen. At Thalita får en kjendisadvokat (Tracy Ifeachor) som forsvarer bidrar til å gjøre etterforskningen og rettssaken svært profilert i mediene, og den ene hemmeligheten etter den andre kommer til overflaten.

Fem episoder. Legges ut på NRK TV fra 8. april, på NRK1 fra 11. april.

NATTDJEVELEN Nattdjevelen sendes på NRK i påsken. (© Buffalo Pictures & All3Media International/© Buffalo Pictures & All3Media )

«Nattdjevelen»

Mer britisk krim, denne gangen basert på Colin Suttons «Manhunt»-serie, og da er vi over sjangeren krim fra virkeligheten. Sutton var kriminaldetektiven ved the Metropolitan Police som bidro til å avsløre noen av Englands verste seriedrapsmenn, og i denne andre sesongen av «Manhunt» – «Nattdjevelen» – handler det om en morder som har terrorisert London og det sørøstlige England i over 17 år. Nitid politiarbeid er oppskriften når Colin Sutton blir bedt om å se på saken med friske øyne. Hovedrollen spilles av en britisk veteran av ypperste klasse, Martin Clunes, ellers kjent her hjemme i en ganske så annerledes rolle som «Doc Martin».

NRK TV: Fredag 8. april, vises på NRK1 fra onsdag 13. april.

SHETLAND Det blir gjensyn med serien Shetland på NRK også denne påsken. (© ITV Studios Limited 2020 All rights reserved/© ITV Studios)

«Shetland»

Sesong 5

For fansen trenger «Shetland» med etterforsker Jimmy Perez i spisen knapt noen presentasjon. Bøkene til Ann Cleeves er populære også her hjemme, og den ITV-produserte serien om mord og andre uhumskheter på Shetlandsøyene er kåret til beste dramaserie i Storbritannia. Douglas Henshall spiller den alltid smålurvete etterforskeren som åpenbart bor på øya med høyest mordrate i verden, skal vi tro serien. Sesong seks åpner med at Perez begraver sin egen mor, men han rykkes ut av sørgestunden da en lokal advokat blir skutt og han må dra tilbake for lede etterforskningen. Blant naboer og den avdødes klienter finnes det flere mulige mistenkte.

NRK TV: Fredag 8. april, vises på NRK1 fra fredag 15. april.

VERA Mord igjen? Brenda Blethyn som DCI Vera Stanhope og Kenny Doughty som hennes høyre hånd Aiden Healy i den britiske serien Vera på NRK. (© ITV Studios Limited 2021 All rights reserved/© ITV Studios Limited 2021 All )

«Vera»

Sesong 11

Nok en sesong med den på overflaten tilsynelatende bryske Vera Stanhope (Brenda Blethyn) er klar for NRKs påskekrimtilbud. Dette er den 11. sesongen med britiske mordmysterier fra den vakre, forblåste og åpenbart livsfarlige Northumberland-kysten, og det starter med at en bygningsarbeider blir funnet drept før han skal vitne i en rettssak. Det blir ikke det siste mordet i årets mysterium.

Seks episoder. NRK TV 8. april. På NRK1 fra søndag 17. april.

Påskekrim på TV 2

Dalgliesh Dalgliesh_portraits. Picture shows: Adam Dalgliesh (BERTIE CARVEL). Photographer: Christopher Barr (Christopher Barr/Dalg Productions Ltd/Christopher)

«Dalgliesh»

Britisk krim av gyllent merke er også TV 2s våpen i kampen om seerne denne påska. «Dalgliesh» er et gjensyn med den legendariske forfatteren P.D. James’ (1920–2014) ikoniske Scotland Yard-detektiv Adam Dalgliesh. Denne skikkelsen har vært en populær gjenganger på «detektimen» også her hjemme i et par varianter tidligere, først med Roy Marsden, så med Martin Shaw i hovedrollen. Nå er det Bertie Carvel, en av Englands fineste og mest prisbelønnede teaterskuespillere som har ikledd seg Dalgliesh-kappen og satt seg bak rattet i hans karakteristiske Jaguar fra 1970-tallet. I en tid da alt oppgraderes og fornyes er denne nye serien produsert for Channel 5 forbilledlig tro mot James’ opprinnelige portrett av en poetisk, lynende intelligent og tenkende etterforsker, og serien er mørk og dempet og med individenes forskrudde personligheter i fokus. Tidsmessig er den lagt til tiden P.D. James selv skrev serien og figurene inn i, og Dalgliesh er den sørgende enkemannen som søker landsbygdas ro bare for å bli forstyrret av et mord eller fem.

Denne første sesongen som nå vises på TV 2 består av seks episoder, fordelt på tre frittstående mysterier. Del 1 og 2 bygger på boken «Shroud for a Nightingale» fra (1971, norsk tittel «Mens englene sover»), del 3 og 4 er «The Black Tower» (1975, norsk tittel «Det svarte tårn») og del 5 og 6 er modellert over krimmysteriet «A Taste for Death» (1985, norsk tittel «Dragning mot død»),

Seks episoder ute på TV 2 Play. Dobbeltepisodene sendes som påskekrim tre kvelder på TV 2 fra 11. april.

Jakob Oftebro (Carl Hamilton) og Nina Zanjani (Kristin Ek) er tilbake i «Hamilton 2». (MATTIAS ANDERSSON)

«Hamilton»

Sesong 2

Norske Jakob Oftebro er tilbake i en ny sesong av «Hamilton». Sesong to av serien som er basert på den svenske forfatteren Jan Guillous «Coq Rouge»-bøker, om superagenten Carl Hamilton i det hemmelige politiet OP5 og Säpo-agenter som Kristin Ek (Nina Zanjani), består av fire avsluttende episoder. De første lanseres på TV 2 Play andre påskedag, og dermed kan serien i år passere som «påskekrim». Det blir mer action og turen går ifølge presseinformasjonen til blant annet Frankrike, Belgia og Polen. Siden sist har Hamilton blitt forelsket i Lykke (Félice Jankell), noe som krever balansegang mellom privatlivet og rikets sikkerhet.

Fire episoder, lanseres på TV 2 Play fra 18. april. Sendes på TV 2 fra 5. mai.

Peter Mygind som Dan Sommerdahl i et mer avslappet øyeblikk, i serien «Sommerdahl-mordene». (Henrik Petit/TV 2 )

Sommerdahl-mordene»

Sesong 3

Anna Grues romaner om den skallede detektiven i Christianssund er et løst og ikke helt skallet forelegg for «Sommerdahl-mordene», en serie som utspiller seg i Helsingør med den danske veteranen Peter Mygind («Nikolaj og Julie», «Borgen» etc.) i hovedrollen. Dan Sommerdahl er sjefetterforsker ved kyst- og grensebyens politistasjon. Kona gjennom 25 år, Marianne (Laura Drasbæk) som er kriminaltekniker, har gått fra han, og i lasset av intriger finner vi Dans kollega og nære venn Flemming. Han trenger et sted å bo og har flyttet inn hos Marianne. Trekantforholdet blir en sentral sidegren for de noe forutsigbare plottene etter at en familiefar dyttes ut fra et høyhus i et sommerlig Helsingør, hvor mord og smugling snur tilværelsen for Sommerdahl og hans medarbeidere på hodet.

På TV 2 Play

«Bäckström» med lurvete Evert Bäckström er tilbake, spilt av Kjell Bergqvist. Serien bygger på Leif G.W. Persson bøker. (TV 2)

«Bäckström 2»

Sesong 2 av den svenske serien «Bäckström» følger Sveriges mest loslitte, drygeste og ufyselige politietterforsker, Evert Bäckström. Han er rikskjendis og har tidenes høyeste oppklaringsprosent, og er vel i selvsikkerhet ikke så ulik forfatteren Leif G.W. Persson, som har skrevet bøkene serien er tuftet på. I denne andre sesongen kommer han og ikke minst hans nemesis, advokaten Thomas Ericsson, litt for nærme en russisk mafiaboss som gjemmer seg i Stockholm, og hvor jakten på en gullbeslått Pinocchio-spilledåse fra tsarens tid står sentralt. Serien med Kjell Bergqvist i hovedrollen plukker opp både historien og persongalleriet fra sesong 1, som fortsatt er tilgjengelig på TV 2 Play.

Seks episoder på TV 2 Play

Påskekrim på Viaplay og TV3

«Wisting» er allerede tilbake i sin tredje sesong, med Sven Nordin (fra venstre), Carrie-Anne Moss og Lars Berge. (Viaplay)

«Wisting 3»

Bare måneder etter at den andre sesongen av «Wisting» med Sven Nordin i hovedrollen hadde premiere på Viaplay, er sesong 3 nå i rute til påsketrafikken. «Wisting 3» er basert på romanen «Nattmannen» av Jørn Lier Horst, og handling er fortsatt lagt til Larvik og teamet rundt William Wisting. Denne gangen har noen plassert et hode på en stake midt på torget i Larvik, og det er mildt sagt ingen idyll. Med på laget er igjen Hollywood-legenden Carrie-Anne Moss og Evelyn Osaso som kom med i forrige sesong, og selvsagt Mads Ousdal, Thea Green Lundberg og de andre skuespillerne. Regissør er Trygve Allister Diesen.

Fire episoder, på Viaplay fra palmesøndag 10. april.

De var tenåringer da en grusom forbrytelse ble begått. Nå skal sannheten opp i dagen i den islandske krimserien «Søsterskap» på Viaplay. (Lilja Jonsdottir / Viaplay)

«Søsterskap»

Island har etter hvert laget mye god krim både mellom perm og på skjerm. «Søsterskap» er en ny islandsk originalserie på Viaplay skrevet og regissert av Silja Hauksdóttir. Den handler om tre venner som deler hemmeligheter om gjerninger som ble begått da de var tenåringer. I dag er de i midten av trettiårene. Når skjelettrestene etter en ung jente blir funnet, begynner politietterforskeren Vera (Halldóra Geirharðsdóttir, kjent fra en rekke serier og filmen «Kvinner på krigsstien») jakten på å finne morderen til en 14-åring som forsvant og åpenbart ble drept for 25 år siden. Presten Elísabet, kokken Anna og sykepleieren Karlotta må regne med å måtte møte sin egen fortid i døren.

Seks episoder, alle ute på Viaplay 3. april.

