NRK utsetter ny porno-serie grunnet krigen i Ukraina

Det melder nettstedet Journalisten, som anfører at årsaken er Russlands angrepskrig mot Ukraina og det svært tette nyhetsbildet rundt situasjonen.

«Porno 2022» skulle hatt premiere 9. mars, men nå er sendestart utsatt til 16. mars – og med muligheter for ny utsettelse.

– Slik nyhetsbildet er i disse dager, har vi funnet ut at det er greit å flytte på serien. Dette er ikke tiden til å sette særlig mye ny tematikk på agendaen. Vi har lagt mye arbeid i denne serien, og for oss er det viktig å publisere på en tid og et sted den kan få oppmerksomhet, sier NRK-mediesjef Arne Helsingen til Journalisten.

Ifølge programomtalen skal «Porno 2022» med programleder Emilie Teige Skrattegård i spissen «kartlegge dagens pornolandskap og møte forskjellige aktører i en mangfoldig og uoversiktlig bransje».

