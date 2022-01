«Rådebank 3»: Mye følelser i forsetet

---

4

TV-drama

«Rådebank», sesong 3

Premiere på NRK TV torsdag 20. januar.

---

Det er tid for de store spørsmålene i livet i denne siste runden av NRK-suksessen «Rådebank», serien som har vunnet mange med sin empatiske og genuine skildring av ungdom i et uglesett miljø på bygda.

Første sesong handlet om overmannende kjærlighetssorg. Fjorårets serie fokuserte på unge menns følelsesliv og selvmord. Denne tredje og siste sesongen i serien har et mer hverdagslig fokus, og fortsetter der sesong to slapp, med hovedpersonene GT (Odin Waage) og Hege (Maja Christiansen) i tett omfavnelse.

Hege og GT har funnet roen i Bø, men idyllen sprekker når eksen hans dukker opp igjen i bygda. (Max Emanuelson/Max Emanuelson/Fenomen/NRK)

Nå er de kjærester, og det er så seriøst at GT ikke har store problemet med å spørre Hege om å pakke ut av bagen hun alltid setter i gangen. Hege er lykkelig over endelig å ha fått drømmetypen, men også så usikker på seg selv og tilværelsen at hun fort aner uråd når noe skjer.

Lykken er truet av at GTs gamlekjæreste Ine (Mathilde Storm) - hun som slo opp og reiste ut i verden for noen år siden – er tilbake, og klar for å ta opp igjen tråden med bygdas hunk. Det blir ikke noe bedre av at GT har det med å ta av seg capen og bli mild i formen når han treffer Ine. Hege har ikke selvtillit nok til å håndtere situasjonen, og et nytt trekantdrama er i emning i Bø.

[ Suksessen «Rådebank» ]

Etter suksessen med sesong to lovet serieskaper Linn-Jeanethe Kyed en lysere skildring av Bø-rånernes liv i fortsettelsen. Denne avslutningen på historien deres kommer med en lettere og liketil stemning, men det betyr ikke alt er bare fest og moro foran Stasjonsbua, denne gangen heller. Hege og GT erfarer at hverdagslivet byr på utfordringer det også, og det melder seg store spørsmål de må ta stilling til. I en annen bil sitter Robert Nilsen (Kasper Antonsen) ulykkelig forelska i en venninne.

RÅDEBANK Rånegutta Nilsen (Kasper Antonsen), GT (Odin Waage) som GT og Kim (Matthew Rico Henriksen Santos) i «Rådebank» - den populære ungdomsserien som har truffet bredt med sin ektefølte skildring av et ungdomsmiljø på bygda. Med manus av Linn-Jeanethe Kyed og regi av Daniel Fahre. (Max Emanuelson/Max Emanuelson/Fenomen/NRK)

Samtidig skjer det ting på parkeringsplassen utenfor Stasjonsbua også, hvor denne kjente gjengen av bilfrelste partyklare harrytasser er blitt de voksne som tar mer ansvar enn før. De kan finne på å ringe politiet om det skjer noe, og er opptatt av samarbeidet med kommunen om en egen plass å henge.

Det er ikke helt der enda, at de må begynne å tenke på å bytte ut drømmebilen med en familievennlig kombi. Men de har nok begynt å ane at voksenlivet nærmer seg, og at det er mer ved livet enn biler og jenter (og gutter). Det kan forklare det snevet av vemodig idyll som følger skildringen av vennegjengen.

[ Intervju med serieskaper Linn-Jeanethe Kyed ]

At serien har det med å plassere kvinner i tradisjonelle mannsmiljøer – for vi snakker om bilmekking, billakkering og verksteder her – taler til serien fordel, og avdekker kanskje en hensikt om å fortelle ungdom at de kan godt våge å følge drømmer og ambisjoner.

I de to foregående sesongene var det guttas følelsesliv som var i hovedfokus. Denne gangen er det en jente i førersetet. Det er opp til Hege å finne ut av ting, stå opp for seg selv. Hun er en tidvis pjusk og sterk type, som opplever medgang og motbør, men som ikke utstyrt med egenskapene til å takle opplevelsene på beste måte.

Tredje sesong handler i hovedsak om Hege (Maja Christiansen), som får en del saker og ting hun må takle både i jobb og privatliv. (Max Emanuelson/Max Emanuelson/Fenomen/NRK)

Hun er midt oppe i den evig fortalte, klassiske kjærlighetshistorien full av hjerte og smerte, men siden «Rådebank» er et ungdomsdrama med noe på dagsorden byr den på mer enn forutsigbare vendinger i romantikk og hjertesorg. For dette handler også om personlig utvikling og det å stå opp for seg selv. og den unge skjebnen som står midt oppe i alt er så virkningsfullt, fint og overbevisende framført av Maja Christiansen at hun bør få den Gullruten-prisen hun ble nominert til i fjor for denne rollen.

