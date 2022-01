Ny «norsk» detektiv på NRK

Krimfansen vil kjenne henne igjen som DCI Cassie Stuart, etterforskeren i fire sesonger av krimsuksessen «Nedgravde hemmeligheter». Her spiller hun noe så sjeldent som en norsk politi, bosatt i Glasgow, i av NRKS januarserier. «Annika» handler om Annika Strandhed, en erfaren og munnrapp politi som leder den nyetablerte Maritime Homicide Unit i Glasgow.

Den norske politietterforskeren Annika Strandhed har forlatt Oslo til fordel for ny jobb i Glasgows maritime politienhet. Hennes direkte måte å være på skyldes hennes norske herkomst, har hovedrolleinnehaver Nicola Walker uttalt til britisk presse. (Alibi/NRK/Graeme Hunter Pictures)

Norsk og skotsk

Denne enheten jobber med drap og dødsfall knyttet til sjøen, et arbeidsfelt etterforsker Annika Strandhed har god erfaring med fra årene i havnepolitiet i Oslo.

Det er i hvert fall premisset for denne nye britiske krimserien, som selv om den byr på en hovedkarakter som skal være fra våre kanter strengt tatt ikke er mer norsk enn det Oslo-puben The Scotsman er skotsk.

Annika Strandhed og kollegaene i det maritime drapsavsnittet befinner seg mye på vannet i denne nye britiske krimserien. (Alibi/NRK/Graeme Hunter Pictures)

Det som gjør krimserien verdt å se er visstnok at denne Annika er en kul type, en uredd og frittalende hovedperson med glimt i øyet, og som er ganske direkte i sin væremåte. Denne uformelle og direkte måten å snakke til andre på, skyldes hennes norske foreldre og herkomst, har skuespiller Nicola Walker uttalt til det britiske magasinet Bella.

Radiosuksess og TV-serie

Etterforskningsleder Annika Strandhed (Nicola Walker) med kollega Tyrone Clarke (Ukweli Roach) i Glasgows maritime drapsavsnitt. Serien er produsert av den BBC-eide nisjekanalen Alibi, som bare sender og produserer krimdrama. (Alibi/NRK/Graeme Hunter Pictures)

Skuespilleren har god kjennskap til denne karakteren, etter å ha spilt henne i det populære hørespillet «Annika Stranded» i fem sesonger på BBC Radio 4. Hørespillet handlet om Annika på jobb i Oslo. Hørespillet er en soloopptreden hvor Nicola Walker er fortellerstemmen, og som dels byr på den britiske oppfatningen av det eksotiske ved Norge – som når hun forteller om at før det norske samfunnet fikk nedskrevne lover, og et domstolssystem på 1300-tallet kalt «thing», ble det sett på som dårlig folkeskikk å stjele naboens elg.

Kvikkere krim

I TV-versjonen er dette Norge forlatt til fordel for Skottland og Glasgow. Her er Annika Strandhed tilbake i sin fødeby (!), og må løse harpundrap og mystiske funn av døde i havneområdene i Glasgow og på elva Clyde. Og selv om krimserien har en norsk hovedkarakter er «Annika» på ingen måte enda en mutt og blek nordisk noir-krim, skal vi tro britiske anmeldere.

Skuespiller Nicola Walker er et kjent navn etter fire sesonger som detektiv i krimserien «Nedgravde hemmeligheter». I «Annika» er hun en etterforsker med atskillig bedre humør enn cold case-detektiven Cassie Stuart. (Des Willie/Copyright Mainstreet Pictures Lt)

Dette er derimot krim av den kvikkere og mer sjarmerende varianten, skal vi tro britiske anmeldere, som har gitt serien godkjent-stempel. I tråd med hovedpersoner flest har denne etterforskeren noen utfordringer hjemme, men når hun takler tenåringsdatteren er det heller med humor enn med oppgitt taushet. Serien har fått gode skussmål for originale fortellergrep. For rett som det er bryter serien den fjerde muren – ved at hovedkarakteren henvender seg til direkte seerne ved å snakke til kameraet mens hun er ute på jobb.

TV-triks

At hovedkarakteren ikke er av britisk opprinnelse gjør at serien skiller seg litt ut blant de mange krimseriene som er å se. Men Annika Strandhed selv framstår ikke veldig eksotisk på britisk jord. Hun snakker også en engelsk fri for sånt som en skotsk eller norsk aksent.

Men ifølge skuespiller Nicola Walker skal Annika snakke norsk ved et tilfelle, når hun er i telefon med faren sin. De norske replikkene ble skuespilleren lært av en norsk venn, som skal ha konstatert at framføringen ikke var spesielt overbevisende.

«Annika» har premiere på NRK1 fredag 14. januar, og slippes i seks episoder på NRK TV samme dag.

