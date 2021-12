Nå kommer BritBox, men du må kjøpe TV 2 Play

Endelig skal norske tilhengere av britisk drama få sin egen strømmetjeneste. BritBox er strømmetjenesten som har manglet på det norske internett, et svar fra BBC og ITV på konkurransen fra de amerikanske gigantene. Denne uka kom nyheten om at BritBox ikke blir en egen app, men mye av det BritBox tilbyr skal bli del av TV 2 Play.

Den tilbyr de to store TV-produsentene BBC og ITVs mangfoldige, for å ikke si enorme, katalog av britisk drama og underholdning, og selv om vi her hjemme ikke får tilgang til alt det britene selv kan få se via BritBox i hjemlandet, skal det være rundt 3000 timer med britisk drama, dokumentarer og annen underholdning som blir tilgjengelig over nyttår når TV 2 Play åpner sitt nye britiske tilbud. Å få BritBox på skjermen krever altså abonnement på TV 2s strømmeplattform – og den pakka som inkluderer søsterselskapet C Mores serie- og filmtilbud.

«Sherlock» med Benedict Cumberbatch og Martin Freeman er en klassisk BBC-serie som vil ligge på den nye skandinaviske versjonen av BritBox, men prisen for dette strømmetilbudet er TV 2 Play. (BBC Worldwide/BBC Worldwide)

Avtalen er så fersk at TV 2 ennå ikke har fått oversikt over hva de 3000 timene med britisk TV faktisk inkluderer, men det dreier seg om klassisk britisk drama, krim og komedie i komplette sesonger fra mange år tilbake – i tråd med satsingen på TV-nostalgien som har vært en sterk trend de siste årene. Vi er veldig glade i å se gamle TV-serier om igjen.

«Tidlig i 2022» vil det bli mulig for TV 2 Play-abonnentene å surfe gjennom katalogen selv – og se om deres personlige favorittserier fra tiår tilbake kan oppleves igjen.

TV-tilbudet skal inkludere nye serier som BBC og ITV produserer for BritBox i år framover, men dette er også plattformen for den klassiske BBC-katalogen, for britisk krim, komedie og drama som er mangelvaren i det enorme tilfanget av TV-underholdning som strømmetjenestene byr på. Og som norske TV-seere er veldig begeistret for. Det er ikke tilfeldig at Viaplay har kjørt nostalgi-onsdag i hele høst, og har en hel katalog av britisk krim tidligere sett på NRK liggende.

Med BritBox på markedet er sjansen stor for at gamle fans vil kunne oppleve «Absolutely Fabulous» igjen, eller «Vicar of Dibley», «Sorte Orm», «Father Ted», «Frensch And Saunders», «The Young Ones», «The Royle Family», «Doctor Who», «Monty Python’s Flying Cirkus», «Kalde Føtter» osv. – her er det bare å fylle ut med favorittkomedien/-dramaserien/-krimserien fra BBC, ITV, Channel 4 og Channel 5 de siste femti år.

Krimserier som «Broadchurch» er blant de tusenvis av timene med TV-underholdning på den skandinaviske versjonen av Britbox. Olivia Coleman og David Tennant hadde hovedrollene i den populære serien, i sin tid vist på NRK. (Colin Hutton/Colin Hutton/Kudos/Imaginary Fri)

Nå er det ikke gitt at NRK mister rettighetene til mulige framtidige sesonger av «Unge inspektør Morse». TV-rettigheter for nye og gamle serier er en komplisert affære, og en ny BritBox-avtale for TV 2 forhindrer ikke at NRK mister retten til å vise framtidige Morse-sesonger. De gamle sesongene av serien kan derimot godt befinne seg på BritBox. Og ettersom BBC og ITV altså lager mye drama for sin egen strømmetjeneste, sikrer det TV 2 Play mye nytt, britisk drama i årene framover.

«Unge inspektør Morse» er en klassisk britisk krim fra ITV. Nå kan serien snart bli tilgjengelig på TV 2s nye Britbox-tilbud, en katalog av britisk krim og drama fra BBC og ITV. Sesong åtte av serien er ute på NRKs nettspiller fram til 31. januar. (ITV Plc/ITV Plc)

Samtidig er en BritBox-katalog på TV 2s strømmetjeneste enda en innskjerping av konkurransen om store seergrupper som NRK må forholde seg til. Stadig mer attraktiv underholdning forsvinner fra publikumsfinansierte allmennkringkasteres tilbud, for å havne i kommersielle konkurrentenes hender. Det fører til at publikum rører på seg også, selv de seergruppene NRK har kunnet ta for gitt til langt ut i strømme-TV-æraen. Fram til 2020-tallet har NRK hatt stålgrepet på seerne over seksti. Dette er publikum som har sett NRKs TV-tilbud, som britisk drama, på NRKS TV-kanaler fordi alltid har vært sånn. Men nå har de begynt å se TV på nettet også. Først og fremst på NRKs nettspiller. Men med BritBox får de en hel privat kanal med britisk drama å fråtse i.

Den harde strømmekonkurransen gjør det også tøffere for NRK å nå ut med det TV-gullet som kringkasteren faktisk sitter med. Midt i juletåka en desemberfredag dukket årets nye sesong av «Unge inspektør Morse» opp på NRKs nettspiller, uten at det ble gjort noe styr ut av det og «alle» ser på julekalender og julefilm. Det er som om Marienlyst ikke helt har fått med seg at Programbladet ikke selges lenger, eller at de antar hele Norge får med seg promo-innslag for nye serier mellom programmene på NRK1. Verden er som kjent ikke sånn lenger.

«Unge inspektør Morse» har vært de mest populære britiske krimseriene på norsk TV siden den begynte i 2012, i sin tid sett av nesten halv million seere. NRK overlater likevel til fansen å oppdage de tre nye episodene selv. Disse episodene har også et rekordlite rettighetsvindu, i den forstand at NRK må fjerne serien fra NRK TV allerede den 31. januar. At en krimserie som dette får en måneds sendetid er uvanlig kort selv til britisk krim å være, men det er tegnet på den harde konkurransen som foregår på nettet.

Den som går glipp av yndlingsdetektiven sin i desember, vil nok få sjansen til å ta igjen tapte krimopplevelser når BritBox er på plass.













