Seriene for lange vinterkvelder

At det er førjulstid og mange ser julefilm og julekalender stopper ikke strømmetjenestene fra å by på nye serier. Vintersesong er TV-sesong, og det kommer en mengde nye dramaserier på nett de neste ukene. Og de fleste av dem – selv seriene som lanseres midt i romjul – er til en avveksling fra programoversiktene på lineær-TV fri for juletema.

«Sex og singleliv»-damene er tilbake

17 år etter at TV-serien takket for seg, og 11 år etter den andre filmen basert på komidramaet «Sex og singleliv» er kvartetten av New York-kvinnene blitt tre. «And Just Like That...» byr på gjensyn med Miranda, Carrie og Charlotte. (HBO Max)

Dermed kan de nye seriene være den kjærkomne avveksling mange trenger i den travle førjulstid. Fortsettelsen av «Sex og singleliv» har kommet i form av premieren på den mye omtalte serien «And Just Like That…». HBO Max har også bydd på et av årets høydepunkt, den britiske true crime-serien «Landscapers» med Olivia Colman og David Thewlis i hovedrollene. Serien i tre deler viser seg fra første episode som den mest vellagede serien i true crime-genren, med to suverene skuespillere i sentrum.

Landscapers «Landscapers» er en eksepsjonell og velprodusert true crime-serie, laget av Sky Original og HBO, med Olivia Colman and David Thewlis i hovedrollene. (Photographer: Stefania Rosini)

De er ekteparet Susan og Chris Edwards som i 2004 ble arrestert for drapet på Susans gamle foreldre. De skal ha gravd likene ned i hagen, og reist til Frankrike. Etter 15 år ble udåden kjent, og dette forteller en merkverdig historie om hendelsene som fulgte med cinematiske grep og absurd humor.





Fråts i «Succession»

Den niende og siste episoden i sesong tre av snakkisen «Succession» slippes mandag 13. desember. Etter det kan man fråtse i familien Roys stadige kamp om makten i medieimperiet deres. (Macall Polay)

Med niende og siste episode av årets «Succession»-runde like rundt hjørnet, er det mulig å fråtse seg gjennom en hel sesong av Roy-familiens indre stridigheter på HBOs strømmetjeneste før julefreden senker seg.

[ Sjekk våre strømme-oversikter over bra serier ]

Her kommer også en av årets mest kritikerroste komidramaer: «Hacks» er en komedie om komedie, og handler om en erfaren kvinnelig standupkomiker, spilt av Jean Smart, som endelig har fått den hovedrollen hun fortjener. Rollen som komikeren Deborah Vance, som må jobbe med en yngre kollega, sikret Smart en Emmy-nominasjon.

TV - Emmy Predictions Rollen som en standupkomiker i «Hacks» sikret Jean Smart en Emmy-nominasjon tidligere i år. Fra 15. desember kan hun oppleves på HBO Max. (HBO Max/NTB/AP)

Samme strømmetjeneste byr «Station Eleven», postapokalyptisk drama som kanskje ikke er akkurat den serien mange vil velge seg før i en nedstengt førjulstid. Men god er den, serien som skildrer tilværelsen for de overlevende etter en dødbringende influensapandemi.

[ Jane Campions nyeste film ]

Gammel «Star Wars»-helt i hovedrollen

Boba Fett, som ble en kultfigur til tross for svært kort tid på lerretet i «The Empire Strikes Back» og «Return of The Jedi» er hovedpersonen i den neste «Star Wars»-serie på Disney+. Boba Fett spilles av Temuera Morrison, som også hadde rollen som Jango Fett i filmen Star Wars: Episode II - Klonene angriper» i 2002. (Walt Disney Company)

Mot slutten av romjula kommer det neste TV-kapittelet i «Star Wars»-sagaen på Disney+., «The Book of Boba Fett». Serien er en spin off fra «The Mandalorian», og handler om en figur som fikk en grusom skjebne i «Return Of The Jedi», men som har fått nytt liv i «Star Wars»-universet takket være sin kultstatus blant svorne «Star Wars»-fans.





[ Terningkast 6 for The Beatles-serien ]

Et annet høydepunkt på Disney+ på denne siden av nyttår er den nye versjonen av komiserien «The Wonder Years». For 20 år siden kunne vi følge unge Kevins oppvekst på slutten av sekstitallet i «Våre beste år» på TVNorge. I denne nye og kritikerroste utgaven handler det om 12åringen Dean og hans barndomsminner fra Montgomery, Alabama på 60-tallet.

Ny runde «The Witcher»

Netflix fikk stor suksess med TV-versjonen av «The Witcher», fantasyhistorien med Henry Cavill i hovedrollen som den sverdsvingende, langhårete monsterjegeren Geralt av Rivia. Nå får «The Witcher»-fansen julaften en uke før tida, når de åtte episodene i sesong to slippes den 17. desember. Netflix har allerede bestilt sesong tre.

Henry Cavill er tilbake i hovedrollen i fantasysuksessen «The Witcher», ute på Netflix fra 17. desember. (Jay Maidment)

Strømmegiganten har annonsert drøyt 30 TV-serier i desember, som byr på en miks av genre og opphavsland. Det inkluderer blant annet sesong to av komiserien av den kalkunstemplede, men rekord-strømmede amerikanske «Emily in Paris» som lover «mer moro, mer mote, mer faux pas». I romjula blir det premiere på «Stay Close», et nytt Harlan Coben-mysterium som handler om fire personer som alle har hemmeligheter de vil holde skjult for sine nærmeste.

James Nesbitt har en av hovedrollene i den nye Harlan Coben-serien «Stay Close», ute på Netflix på nyttårsaften. (Photo Credt: Vishal Sharma/Vishal Sharma)

«Stay Close» har blant annet Cush Jumbo og James Nesbitt i hovedrollene. Netflix avslutter serieåret på nyttårsaften med fjerde sesong av den populære «Cobra Kai», den populære TV-fortsettelsen av «The Karate Kid»-, stadig med Ralph Macchio på rollelista.

[ TV-klassiker med nye fans: «Sopranos» ]

Mer science fiction

Kjempesuksessen «Squid Game» har gitt sørkoreanske TV-drama i mange sjangre mer oppmerksomhet på våre flatskjermer de siste månedene. Her er en lovende nyhet: «The Silent Sea», spenningsbasert sci fi-serie om en kvinnelig forsker som blir med til månen for å hente prøver på en forlatt romstasjon – som ifølge traileren ikke er så forlatt som astronautene tror.

Forskeren Song Ji-an (Doona Bae) blir med til en romstasjon på månen, som ikke er tom og forlatt som astronautene hadde antatt i «The Silent Sea». (Netflix)

Amazon Prime har science fiction på desembermenyen I form av sjette og siste sesong av «The Expanse», et høydepunkt i genren på TV de siste seks årene. I sentrum for handlingen står mannskapet på romskipet Rocinante og kampen mellom befolkningen på jorda, på Mars og på asteroidebeltet mellom i det 24. århundre.

Maks nostalgifaktor

På Viaplay handler det mer om fortida, nærmeste bestemt vår egen hang til å se gamle TV-serier om igjen. Denne høsten har den nordiske strømmeren lagt ut en populær gammel serie hver onsdag, og bygget opp en katalog av gamle favoritter fra helt tilbake til NRKS monopoltid. Her er «Thornbirds», «Nord og Sør» og «Miami Vice», «Akutten», «Spin City», «Cheers», «House» og «Presidenten/West Wing», og minst en vinter med episoder med britisk krim kjent fra NRK: detektiv Jack Frost, inspektør Morse, Lewis og kriminalsjef Foyle, med flere.

Innspillingen av andre sesong av «Wisting» kunne komme i gang igjen sterkt forsinket i mars i år. Sesong to av serien med Sven Nordin i hovedrollen som William Wisting har premiere på Viaplay den 26. desember. (Stig Jarnes/Viaplay/NTB/NTB kultur)

Viaplay følger også opp dramasuksessene «Pørni» og «Furia» med premieren av sesong to av «Wisting» den 26. desember. Serien med Sven Nordin i hovedrollen som Larviks fremste politimann, fikk endelig gjennomført en krevende innspilling tidligere i år.

Moro med idrettsforeldre

TV 2 Play har den helt nye serien basert på Dan Browns populære romanhelt Robert Langdon i «The Lost Symbol», som følger den dyktige symboleksperten mens han utforsker mystiske fenomener som ung mann. Her er også den norske humorserien «Idrettsforeldre» med Henrik Elvestad i rollene som et helt galleri av mødre og fedre som gjør absolutt alt for at ungene deres skal få utfolde seg i idrett. Og som ofte gjør mer ut av det enn både avkom og miljøet rundet dem har bedt om, eller setter pris.

Henrik Elvestad spiller ivrige og overivrige idrettsfedre og -mødre i humorserien «Idrettsforeldre». 12 episoder er ute på TV 2 Play, og serien skal også vises TV 2 ved juletider. (TV 2 Play)





Jorda rundt-drama

NRK fyller romjula med historisk kostymedrama i form av BBCs helt ferske versjon av Jules Vernes-romanen «Jorda rundt på 80 dager». Serien på åtte episoder har David Tennant i hovedrollen som Phileas Fogg, og har samme premieredag som på BBC i Storbritannia – 2. juledag. NRK viser også «Leonardo», en ny dramaserie om Leonardo da Vincis liv og kunst.

NRK har også krimserier på programmet, den sørafrikanske «Reyka» og den britiske «Du skal ikkje drepe». Reyka er en kvinnelig etterforsker som ble kidnappet som barn, og som klarte å rømme. Traumene bærer hun med seg, mens hun takler jobb og foreldrerolle. «Du skal ikkje drepe» er en ny ITV-krim, hvor politimannen Matthew Venn som reiser til hjembyen sin 20 år etter at han ble utstøtt av familien og et kristent lokalsamfunn. Han har med seg mannen sin til farens begravelse, og er her for å etterforske en mordsak.

Politimannen Matthew Venn må oppsøke hjemstedet han ble utstøtt fra to tiår tilbake, når faren dør og et drap er begått i romjulskrimmen «Du skal ikkje drepe» på NRK. (ITV / SILVERPRINT PICTURES/ITV / SILVERPRINT PICTURES)

Det neste TV-året innleder NRK med norsk nyttårsdrama. «Lykkeland 2» ble sterkt forsinket av pandemien, men 2. januar er det endelig klart for fortsettelsen av historien om det norske oljeeventyret.





Fra NRK-serien «Lykkeland 2»: Rein Hellevik (Ole Christoffer Ertvaag) under Bravo-utblåsingen i Nordsjøen april 1977. Sesong to i serien om det norske oljeeventyret begynner på NRK1 og NRKTV den 2. januar. (Anne Lise Norheim/Maipo Film/NRK)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen