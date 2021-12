Nicolai Cleve Broch: – Jeg er veldig stolt av Oslo

– Han kaller seg selv mister Mr. Oslo, sier skuespiller Krista Korsonen idet hun skubber albuen borti Nicolai Cleve Broch og ler.

Nicolai Cleve Broch og Krista Korsonen spiller politipartnere i både sesong én og sesong to. Kosonens rolle, Alfhildr Enginnsdottir, er fremvandrer, men får jobb i Oslopolitiet. Lars Haaland, som Broch spiller, er nåtidsetterforsker. Sammen løser de drapsgåter som oppstår i hovedstaden når fremvandrerne strømmer inn.

Dagsavisen møter de to skuespillerne på pressedagen til sesong 2 av «Beforeigners». Sesong to har premiere 5. desember. Det er ikke uten grunn at Broch har gått for tittelen «Mr. Oslo». Han er nemlig født og oppvekst i hovedstaden, og føler derfor sterk identitet til byen.

– Jeg er veldig stolt av Oslo. Jeg synes det er en helt utrolig by, som fungerer som et smelteverk av alle mulig forskjellige kulturer, sier Broch.

– Det er ganske unikt med både et alpinsenter og en fjor innenfor bygrensene. Det er rått, legger han til.

For ham, som kjenner Oslo så godt, oppleves det som spektakulært å skulle presentere ikoniske og kjente områder i hovedstaden på en helt ny måte gjennom serien.

– Det er selvfølgelig fryktelig stas, sier han.

Så stas at han flere ganger i løpet av innspillingsperioden måtte stoppe opp og la det hele synke inn.

– Shit, se hva vi gjør med byen min, tenkte jeg. Det føltes veldig sterkt, sier han.

Beforeigners Skuespillerne Krista Kosonen og Nicolai Cleve Broch fortsetter med hovedroller i sesong to av Beforeigners. (Terje Pedersen/NTB)

Nicolai Cleve Borch og Krista Korsonen spiller politipartnere i den populære serien. (HBO Nordic)

Oslo i lockdown

For Korsonen derimot, var Oslo en helt ny by før arbeidet med «Beforeigners» begynte.

– Serien har vært min kontakt med Oslo. Jeg hadde aldri vært her før, sier hun.

I frykt for å høres smiskete ut, forteller hun at hun elsker Oslo, fra bunnen av sitt hjerte. Hennes erfaring med å jobbe og bo her har vært utelukkende positiv.

– Det har vært fantastisk på alle måter.

Men tross utelukkende skryt, innrømmer hun at arbeidet med sesong to også var krevende. Denne gangen måtte de ta hensyn til et aggressivt virus som ikke ville forsvinne. I et nedstengt Oslo bodde Korsonen på Torshov sammen med datteren sin, som fylte fem år under oppholdet.

– Det var lockdown, det var masse regn og datteren min hadde begynt i en norsk barnehage, forteller hun.

Det virker som Korsonen innser at oppholdet hennes i Oslo ikke virket så fantastisk og utelukkende positivt likevel, etter sitt siste sitat. Raskt smiler hun og legger til:

– Jeg elsker Torshov. Jeg elsker Oslo. Det er så mange parker her, og så mange snille folk som hjalp oss. En nydelig by, sier hun.

