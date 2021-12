Her er julefilmene du må se om igjen

På noen strømmetjenester har det vært tid for julefilm siden midten av november, og nå har sesong begynt på l Disney+ også. Viaplay og TV 2 Play har flere av klassikerne åpne for abonnenter, og Netflix har flest filmer av dem alle – over 100 titler i katalogen som vokser med (minst) en ny som har jul i tittel eller som tema hver uke. Hvor mange av dem som det faktisk er verdt å bruke tiden på, det er et helt åpent spørsmål. Det som derimot er hevet over enhver tvil er at strømmerne vet at dette er tida vi ser julefilmfavorittene våre – enda en gang. Og i år som i fjor har den pågående kampen om strømmekundene blant de store underholdningsaktørene ført til at noen av juleklassikerne har byttet plattform siden vi så dem sist.

«Die hard» er på plass

«Die Hard» gjorde Bruce Willis til actionhelt. Siden premieren på filmen som hadde norsk tittel «Aksjon skyskraper» ved premieren i 1988, har actionfilmen blitt en del av julefilmtradisjonen vår. (Walt Disney Company)

Når kalenderen viser desember er også så godt som alle de vante filmene lagt ut på nett igjen. Og nytt av året er at «Die Hard», actionfilmen med Bruce Willis fra 1988 og som har blitt en noe overraskende julefilmfavoritt med årene, er åpen for abonnentene på Disney+ etter mange år som en ren kjøpe- og leiefilm på nettet. Disney kan regne med få en del pågang i desember, grossist i juleunderholdning og julestemning-garantist som dette selskapet er. På Disney+ er det ute mellom 30 og 40 filmer nå, og øverst på menyen rager «Alene hjemme». Suksessen fra 1990 ble fulgt av fire filmer i «Home Alone»-serien, og i år har fått selskap av nyskapningen «Borte bra, men alene hjemme best».

[ Les om årets julekalender-meny fra TV-kanalene her ]

Alene hjemme i mange varianter

Kevin er alene hjemme denne jula også, og den 30 år gamle juleklassikeren er å se på Disney+. (Walt Disney Company)

Bak den forsøksvis snedige, men tungvinne tittelen skjuler det seg en oppdatert versjon av «Alene hjemme», som slett ikke er så dårlig som man kunne frykte. 2021-versjonen handler om en gutt som blir frareist og er alene hjemme i jula, men byr på nye elementer som gjør den til en severdig og morsom som julefilm. Det skyldes ikke minst at skuespillerne Ellie Kemper og Robert Delaney er paret som prøver å ta seg inn i tiåringen Max sitt hus, og som ender med å få minst like mye juling som den Kevin utsetter innbruddstyvene for i originalfilmen.

På Disney+ ligger også timesvis av Donald Duck og Mikke Mus og vennene deres i juleskrud, Muppets julefilmer og 31 sesonger av «The Simpsons» med en julespesial i hver, som man kan bruke som julekalender – om tida skulle strekke til. Disney har mye film, fra «The Santa Claus»-serien med Tim Allen til «A Nightmare Before Christmas».

[ Se noe annet enn jule-underholdning? Sjekk her ]

Filmen som bare er tilgjengelig på kjøp og leie denne førjula er Will Ferrell-høydepunktet «Elf». Den som ikke har filmen på DVD, kan se den på en TV-kanal når det nærmer seg jul. For det er mye julefilm på lineær-TV også. TV 2, TV3 og TVNorge har ryddet hver sin nisjekanal for stort sett alt annet for å sende til julefilmer som går kontinuerlig gjennom dagene i hele desember.

Dette er Max, en engelsk gutt som skal forsvare huset sitt mot innbruddstyver i jula. Den nye versjonen av «Alene hjemme/Home Alone» er bedre enn sitt rykte, og er fersk julefilm på Disney+. (Disney+)





«Love Actually» på mange skjermer

Jula er overalt på TV og strømming i disse tider, og «Love Actually» kan oppleves igjen på flere strømmetjenester og TV-kanaler i desember. (Viaplay)

TV 2 Play har minst 35 filmer for barn og voksne klare i det desember begynner. Her finnes manges absolutte må-se-film: «Love Actually» fra 2003 og Chevy Chase-komedien «Hjelp, det er juleferie» fra 1989 i tillegg til «The Holiday» fra 2006 og «Last Christmas» fra 2019, den romantiske komedien basert på Whams julehit.

Film Title: The Holiday Den som ikke får julestemningen uten Jude Law og Cameron Diaz i romanse-modus, finner «The Holiday» på flere strømmetjenester i år som i fjor. (Photo Credit: Simon Mein)

Blant de norske høydepunktene er «Jul i Flåklypa» og filmen med gryende klassikerstatus: «Snekker Andersen og julenissen», filmatiseringen av Alf Prøysen-historien som NRK har vist siden 1973. Filmen har rukket å bli fem år. Det meste av filmtilbudet på TV 2 Play er titler som følger formelen amerikanske juleromantikk.

Filmversjonen av «Snekker Andersen og julenissen» befinner seg på TV 2 Play, mens oppfølgeren «Snekker Andersen og julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul» ligger på Viaplay. (TV 2 Play)

Høydepunktet «Klaus»

Denne sjangeren film er det enda mer av på Netflix, men der har julefilmene gjerne preg av å ha prinser og pinsesser ute på diverse romantiske eventyr. Årets nyhet i genren er «Watch A Castle For Christmas», hvor Brooke Shields og Cary Elwes (han fra «Princess Bride») møtes når en forfatter rømmer til Skottland. Og «Love Hard», som handler om fordeler og ulemper ved nettdating satt i julesammenheng, og som blant annet byr på den store diskusjonen om «Die Hard» er en julefilm eller ei. Netflix har også gjengangerne «The Holiday» og «Love Actually» samt den norske juleserien «Hjem til jul» i to sesonger.

[ Årets julekalender: «Nissene i bingen» ]

Ved inngangen til desember hadde Netflix premiere på den nye britiske eventyrfilmen «Gutten som ble julenissen«. Dette er en hyggelig historie om hvordan jula og julenissen ble til, når gutten Nikolas som finner en alvelandsby mens han er ute og letter etter faren sin. Dette er en stor og stjernespekket produksjon, med blant andre Maggie Smith, Jim Broadbent og Kristen Wiig på rollelista, samt Rune Temte i rollen som jegeren Anders.

Netflix byr på den britiske julefilmen for hele familien - «Gutten som ble julenissen». Henry Lawfull spiller Nicolas, som reiser ut for å lete etter faren. (Netflix/Netflix/Studiocanal)

At en julefilm er med i Oscar-sammenheng er ikke hverdags, men animasjonsfilmen «Klaus» fikk en høyst fortjent Oscar-nominasjon i 2019. Denne handler også om hvordan jula kan ha blitt til, i form av en postmann som motvillig havner i jobb på Smeerenburg på Svalbard. En annen morsom animasjonsfilm på Netflix er den britiske «Arthus Julegaverace» fra 2011.

«Klaus» er et høydepunkt i julefilmgenren fra de siste årene. Den amerikanske animasjonsfilmen er å se på Netflix. (Netflix)

Polarekspressen har reist til HBO Max

Viaplay har et sted mellom 60 og 70 filmer for store og små ute, blant dem den norske suksessen «Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul» fra 2019, også den basert på en Alf Prøysen-historie. Her er det mye leie- og kjøpefilm, men abonnentene glede seg over at «Hjelp, det er juleferie» og «Love Actually» ligger åpent. Andre titler med klassikerstatus: «The Holiday», «Grinchen» med Jim Carrey som den grønne julehateren, «Rollebyttet» med Eddie Murphy og Dan Aykroyd, «Scrooged» med Bill Murray. Billy Bob Thornton er «Bad Santa», og mange unges nye juleklassiker er også på Viaplay: «The Night Before» med Seth Rogen i full julegensermodus.

Den stemningsfulle animasjonsfilmen «Polarekspressen» har ankommet HBO Max etter flere år på mange andre strømmeplattformer. (HBO Max)

HBO Max har ikke mange julefilmene å by på, men kan skilte med å være eneste strømmer som har «Polarekspressen» på plass. HBOs strømmer er også arena for den forholdsvis mørke og gufne versjonen av Charles Dickens-klassikeren «A Christmas Carol» med blant annet Tom Hardy, Andy Serkis og Guy Pearce på rollelista. Her er også en ny film som har ambisjoner om å oppnå favorittstatus – julekomedien «8-bit Christmas», som handler om en gutts iherdige innsats for å skaffe seg en Nintendo-konsoll til jul i 1988, et tilbakeblikk formidla av gutten som voksen (Neil Patrick Harris). Hvorvidt den kan bli en klassiker, det vet vel ingen før neste jul, eller jula etter der igjen.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen