Da er det tida for julekalender igjen!

Desember er høytida for nostalgi og tradisjoner, og måneden hvor TV-kanalene gjerne hjelper oss med på nedtellingen til julaften. I år står det to nye serier på programmet. NRK har overgått seg selv og byr på sin andre nye julekalender på to år, dramaserien «Kristianias Magiske Tivolitheater». Serien er laget av Monster Scripted, en storproduksjon i form av et musikalsk juleeventyr lagt til det gamle Kristiania.

Hovedpersonen i NRKs nye julekalender av året er Luka (Lukas Langmyr Mabin), tiåringen som bor i fattigstrøket i Vika og som blir kjent med folket som driver Kristiania magiske tivolitheater. (NRK/NTB)

Her bor Luka, en fattiggutt fra Vika sammen med familien, og som blir kjent med artistene i tivolistrøket nedenfor Vika. Han prøver å komme seg unna Vikapakket, en gjeng som tvinger barn til å stjele for dem, og gjemmer seg i Kristiania Tivoli. Dette tivoliteatret kan bli nedlagt og revet, hvis den slemme overklassedama Erle Butenschøn får det som hun vil. Det er store forskjeller på fattig og rik i Kristiania, og serien har laget sin egen mer familievennlige versjon av et forholdsvis beryktet og belastet tivolistrøk som faktisk lå i Pipervika – i området der Rådhuset og Klingenberg Kino ligger i dag.

Lena Kristin Ellingsen har rollen som den slemme overklassekvinnen Erle Butenschøn. Lobelia (til høyre) spilles av Andréa Othilie Helén Wilhelmsen-Grøtnes. (NRK/NTB)

Musikal juleeventyr for barna

Serien er blant annet innspilt i området ved Akershus festning, i ærverdige gater på Frogner og i Gamlebyen i Fredrikstad. Dette er et musikalsk juleeventyr, og historisk i den forstand at den andre nyskapte julekalenderen NRK har på programmet to år på rad. Julekalenderne som dette har det til nå vært NRK Super selv som har stått for, og bydd på en flunkende ny serie hvert fjerde år.

[ En moderne «Tre nøtter til Askepott» ]

Stor produksjon

«Kristianias Magiske Tivolitheater» er en like stor produksjon som NRKs egne julekalendre, den har fått ti millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt og har et budsjett på 82 millioner kroner. Resultatet er et storslått juleeventyr fra gamle dager, hvor det er duket for magi, vennskap, kjærlighet og en hel del spenning fram til julaften, lover NRK.

Snøfall og stjernestøv

NRKJUL2019 «Snøfall» ble den mest sette julekalenderen på NRK med 1,6 millioner seere i 2016. I år er serien om ni år gamle Selma (Siri Skjeggedal) tilgjengelig på NRK TV. (NRK/NRK)

For de mange voksne seere som dyrker gamle TV-minner i desember, kan NRK tilby flere av de populære seriene fra tidlige førjulstider på nettet, blant dem «Jul I Svingen», «Julekongen», «Snøfall» og et gjensyn med fjorårets «Stjernestøv». I år som i fjor blir den første store TV-serien i denne genren, «Jul i Skomakergata» tilgjengelig på NRK TV. Serien med Henki Kolstad som skomaker Andersen ble vist første gang i 1979, og nostalgikerne kan se fram til den nye filmen som er basert på julekalenderen - som får kinopremiere neste år.

[ Hvem trenger juleklassikeren «Alene hjemme» som ny? ]

Voksen nissehumor

TVNorge har også en nyprodusert serie klar, beregnet for et eldre publikum. «Nissene i bingen» er ny variant av nisse-reality-seriene som TVNorge har hatt stor suksess. Ti år etter at «Nissene over skog og hei» og to tiår etter den første – «Nissene på låven», er det «Paradise Hotel»-sjangeren som er tema for harseleringen denne gangen.

Espen Eckbo er tilbake som Rhino Thue i TVNorges «Nissene i bingen». (Discovery)

Og som i den aller første serien i denne julekalender-parodi-sjangeren er Espen Eckbo, Atle Antonsen, Henrik Elvestad med, i tillegg til flere nye, unge skuespillere som er klare for 24 episoder med julehumor for voksne. De 24 nissene befinner seg i grisehuset i år, hvor de skal leve som nissefar og nissemor og gå gjennom diverse juleaktuelle utfordringer. Det paret som klarer seg til julaften, vinner en million kroner.

[ Teater: «En julenatts drøm» ]

TVNorge byr i tillegg på forrige julekalenderserie TV og på Discovery+ «Jul i Blodfjell 2» fra 2019 i reprise.

Endelig Vazelina

Vazelina Bilopphøggers er tilbake med sin «Vazelina Hjulkalender» på TV 2 Zebra for første gang på mange år. (TV 2)

På TV 2 har den årvisse pågangen fra fansen av Vazelina Bilopphøggers endelig fått gjennomslag. «Vazelina Hjulkalender» er tilbake på skjermen igjen, etter at den har vært fraværende siden 2009. Nå deler den TV-kveldene på TV 2 Zebra sammen med «The Julekalender» og «Julefergå» som har vært vist hvert år siden 2012.

[ Sjekk våre strømme-oversikter over bra serier ]

I denne serien kommer julenissene fallende gjennom et hull i ozonlaget ned på tomta til bilopphøggerne. Dermed må Eldar, Viggo, Høgger’n og Johnsen hjelpe nissen med å reparere sleden hans, noe en forsamling skumle typer prøver å forhindre dem fra å gjøre . Og mellom slagene – og de musikalske innslagene – spiser Vazelina Bilopphøggers svært mye pizza, levert seriens store sponsor.

Juledrama på TV 2

Besetningen i den nye juledramaserien på TV 2: «Julestjerna», som begynner 3. desember på TV 2 Play. (Agnete Brun)

I år har TV 2 noe nytt på gang også, det musikalske juledramaet «Julestjerna». Serien er en musikalsk serie i seks deler som følger åtte forskjellige artister som er med i en sangkonkurranse, hvor det foregår mye i kulissene og artistenes privatliv. Serien er skapt av Julie Skaufel og Miriam Larsen og har Per-Olav Sørensen på regi – mannen bak Netflix sin norske, sesongaktuelle suksess «Hjem til jul». «Julestjerna» har premiere på TV 2 Play 3. desember og vises på TV 2 fra 19. desember.

Tradisjonen tro byr TV-kanalene på mange familievennlige nordiske julekalendre på nett.

