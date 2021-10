Seriene som får høsten til å gå unna

Har alle sett ferdig «Squid Game» nå? Den uvanlig spennende BBC-krimmen «Vigil» på NRK? Og den riktig så gufne danske krimserien «Kastanjemannen» på Netflix? Starten på denne TV-høsten har bydd på mange oppturer, og flere gode serier er på vei. Etter at pandemien satte en stopper for strømmegigantenes store potensielle seermagneter har utsatte prosjekter begynt å dukke opp i TV-kalenderen. Her er det snakk om serier med gigantbudsjetter og store stjerner på plakaten.

Store stjerner

Dette er høsten der Steve Martin og Martin Short har gjort stor lykke med krimdramakomedien «Only Murders in the Building». Serien på ti episoder nærmer seg finalen på Disney+ nå, men etter teppefall står en annen sterk komikerduo klar til å entre scenen: Paul Rudd og Will Ferrell i «The Shrink Next Door». Komidramaet som er basert på en sann historie, kommer på AppleTV+ midt i november.

The Shrink Next Door Høstens mest lovende komedie må være denne - med Will Ferrell og Paul Rudd på samme rolleliste. Sistnevnte er pasient, og Paul Rudd er terapeuten hans i «The Shrink Next Door». Kommer på AppleTV+ i november. (Beth Dubber/Courtesy of Apple)

Apple har brukt enorme summer på seriene sine, noe dimensjonene ved høstens science fiction-drama «Foundation» på strømmeren vitner om. Denne er basert på Isaac Asimovs klassiker i scifi-litteraturen, og den er utvilsomt årets mest visuelt prangende. Men det stopper der. «En vakker skjermsparer», er en amerikansk anmelders treffende karakteristikk, for handlingsmessig er «Foundation» livløs og uengasjerende. Den galaktiske skuffelsen kan AppleTV+ gjøre godt igjen med høstens andre store science fiction-tittel som slippes 22. oktober. «Invasion» er en actionbasert versjon av H.G. Wells’ «War of the Worlds/Klodenes Kamp», og følger forskjellige mennesker i USA, Midtøsten, Japan og England, når jorda blir invadert av romvesener.

Sam Neill er sheriffen i en amerikansk småby som oppdager noe muffens i åkeren i «Invasion». (AppleTV+)

Høst med Halloween

Høsten på TV bærer også preg av at den amerikanske halloween-feiringa er blitt en norsk greie. Men skulle høstens nye amerikanske horror-serier bli for brutale og ekle, kan man delta i markeringen med å se de sesongfaste «Treehouse of Horror»-episodene fra 31 «The Simpsons»-sesonger på Disney+. Eller den nye TV-spesialen «Muppets Haunted Mansion» samme sted.

Halloween-TV for oss som ikke liker horror: Gonzo skal overnatte i et hjemsøkt hus i den nye TV-spesialen «Muppets Haunted Mansion» på Disney+. (Disney+)

Et annet halloween-vennlig høydepunkt i høst er den amerikanske miniserien «Midnight Mass» på Netflix, en uventet poetisk og intimt skildret dramafortelling om folks tilværelse på en avsides øy som gjør sterkt menneskelig inntrykk – før historien antar en mer dramatisk retning.

Menneskelig drama

Ett høydepunkt i sjangeren realistisk drama på Netflix ute nå er «Maid». Serien følger den unge, fattige jenta Alex som prøver å stable en tilværelse på beina for seg og datteren. Hun må komme seg unna en alkoholisert barnefar, håndtere en krevende mor og familiehistorien sin, skaffe seg jobb, penger, bolig, med og uten det offentliges hjelp.

Margaret Qualley har hovedrollen som Alex i den gode dramaserien «Maid» på Netflix. (RICARDO HUBBS/NETFLIX/RICARDO HUBBS/NETFLIX )

«Maid» er en elendighetshistorie så overbevisende at det kjennes i magen, men den har en optimistisk klang, troverdige menneskelige skildringer og god hovedrolle i Margaret Qualley. Moren spilles av Qualleys egen mor, en overbevisende Andie MacDowell. En annen amerikansk serienyhet som forventes å gjøre inntrykk er «Dopesick», som handler om opioid-epidemien som herjet deler av USAs befolkning de siste årene. Michael Keaton er med i har november-premiere på Disney+. Samme plattform byr på «Reservation Dogs», en komedie om en gjeng unge amerikanske urfolk på et reservat i Oklahoma som drømmer om å komme seg til det forjettede land; California. Serien med Oscar-vinner Taika Waititi på laget har fått mye god omtale i det siste.

Noe norsk tross alt

Den norske dramahøsten er også preget av pandemien, men noen serier venter: Dramakomedien «Jordbrukerne» er høstens tilbud på NRK, mens Viaplay følger opp «Furia»-suksessen med en ny forsinket sesong av «Wisting» med Sven Nordin i hovedrollen.

Nader Khademi og Erika Strand Mamelund er med i NRKs nye og eneste norske drama i høst: dramakomedien «Jordbrukerne» som kommer 21. oktober. (Fredrik Stabelfeldt/Rubicon/NRK)

I takt med lanseringen av HBO Max skal sesong to av den populære «Fremvandrerne» etter sigende også dukke opp på nett i høst. Det blir mer kritikerrost BBC-serie når NRK byr på «Iskaldt Hav», et historisk drama om hvalfangere på tokt i Arktis med blant andre Colin Farrell i hovedrollen. Den skal etter planen komme i november.

«Iskaldt hav» er den neste kritikerroste BBC-serien som NRK har å by på. Serien om hvalfangere i Arktis på 1880-tallet har Colin Farrell og Stephen Armstrong i sentrale roller. (BBC/NRK)

Mer mord og mysterier

NRK har også oktoberpremiere på den svenske krimsnakkisen «Snøengler». På krimfronten har TV 2 Play en ny historie med privatetterforsker Julien Baptiste i sesong fire av «The Missing», og Paramount+ sitt store trekkplaster i november er «Dexter», seriemorderen som gjør comeback etter han gjemte seg i skogen i en upopulær seriefinale i 2013. Samme strømmer har også en nyhet i midten av oktober, med den mørke dramakomedien «Guilty Party» med Kate Beckinsale i hovedrollen.

Kate Beckinsale har hovedrollen som journalisten som prøver å redde karrieren med å forske i en drapssak på egen hånd i «Gulity Party». (Paramount+)

Fantastiske saker venter

Netflix har utsatt den fjerde sesongen av «Stranger Things» til 2022, og Amazon Prime har satt premieren av «Ringenes Herre» på vent til neste år. Men det blir spektakulær fantasy på TV likevel. I midten av november kommer «Wheel of Time» på Amazon Prime, baserte på en bestselgende bokserie kjent som «Tidshjulet» på norsk.

Rosamund Pike har hovedrollen som Moiraine Damodred, medlem av en gruppe med mektige krefter, den nye fantasyserien fra Amazon Prime: «Wheel of Time». Kommer på nett i november. (Amazon Prime/Jan Thijs)

Rosamund Pike har hovedrollen i fortellingen om Moiraine Damodred som må gå i front i kampen mot en mørk overmakt. Netflix kommer snart med tittelen mange venter på, den ett år forsinkede «Cowboy Bebop», en space-western basert på den japanske anime-serien med globalt ry har potensial til å bli den neste «Squid Game»- snakkisen for strømmeren. Serien om dusørjegere i fri utfoldelse i verdensrommet kommer den 19. november.

Netflix har brukt en formue på å lage serie av den japanske anime-suksessen «Cowboy Bebop». Serien har John Cho, Mustafa Shakir og Daniella Pineda i rollene som dusørjegere på forbryterjakt i rommet. (GEOFFREY SHORT/NETFLIX/GEOFFREY SHORT/NETFLIX)

Helt på tampen av høsten slipper Disney+ den nye superserien «Hawkeye». Tidspunkt for premieren noen dager før 1. advent er ikke tilfeldig, ettersom dette er den første Marvel-serien med handling som foregår i jula, og som nok skal sørge for å spre litt julestemning på tampen av TV-året.

«Hawkeye» er den neste Avengers-helten ut i Marvels TV-serier. Her han (Jeremy Renner) selskap med hun som skal bli hans etterfølger i denne franchisen, Kate Bishop (Hailee Steinfeld). (Chuck Zlotnick/Chuck Zlotnick)





