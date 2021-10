Ny HBO-strømmer: Makser utvalget, senker prisen

HBO Max byr de andre amerikanske strømmetjenestene mer konkurranse med nytt og bredere utvalg av filmer og TV-serier fra WarnerMedias mange selskaper, og samtidig senke prisen til 89 kroner måneden. Det blir inngangsbilletten til blant annet den nye «Sex og singelliv»-oppfølgeren «And Just Like That …» som kommer i desember.





«Dune» er en ny storfilm som vil komme på HBO Max i oktober. blant annet i Stad kommune. (Courtesy of Warner Bros. Pictures/Courtesy of Warner Bros. Picture)

Kommer etter hvert

Den nye strømmetjenesten skal være mer brukervennlig enn HBO Nordic, ha mer fersk film og serier fra hele HBOs globale produksjon, som blant annet inkluderer danske «Kamikaze», basert på Erlend Loe-romanen «Muleum», svensk, polsk og spansk drama med mer, samt sesong to av norske «Fremvandrerne», annonserte HBO Max i en halvtimes lanseringsvideo tirsdag.

Marie Reuther i rollen som Julie i «Kamikaze», den danske HBO Max-serien som er basert på en roman av Erlend Loe. (Åsmund Sollihøgda/HBO Max/NTB/NTB kultur)

De nye titlene ble presentert uten konkrete lanseringsdatoer, men de skal dukke opp i den nye strømmetjenesten «i månedene som kommer». HBO Max lanseres blant annet i Norge, Sverige, Danmark og Finland 26. oktober, før en større europeisk åpning neste år.

Seks uker etter kinolansering

Av andre serier som ikke ligger på HBO Nordic i dag er «Big Bang Theory», «West Wing» og «ER» på plass på det nye strømmetilbudet, sammen med den høstaktuelle sesong tre av den pandemiforsinkede hitserien «Succession».

Brian Cox er tilbake som Logan Roy i sesong tre av den populære «Succession» når HBO Max lanseres. (HBO MAX/Graeme Hunter )

Den nye HBO Max-katalogen vil også på Snurre Sprett og Elmer Midd-tegnefilmene i Looney Tunes-serien, i tillegg til en stor mengde underholdning fra Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network og den europeiske TV-produksjonen kalt Max Originals. General Manager Christina Sulebakk i HBO Max annonserte også at Warner Bros-filmer vil komme på strømmetjenesten 45 dager etter kinopremiere fra i høst.

Lanseringsvideoen inkluderte også en smakebit av den første avleggerserien fra «Game of Thrones» kalt «House of the Dragon» som vil komme neste år – i likhet med den nye superheltserien «Peacemaker». Bak sistnevnte serie står James Gunn, regissøren av DC-filmen «The Suicide Squad», en annen høstaktuell superheltfilm fra DC Extended Univers på HBO Max.

