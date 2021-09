TV-anmeldelse av NRKs «Coda Kork»: Mye morsomt, litt korka

4

HUMORSERIE

«Coda KORK»

Premiere på NRK TV fredag 3. september og NRK1 4. september

Synes du klassisk musikk er best i korte satser er NRKs nye latterkule noe for deg. Underholdningsavdelingen har gjort mye morsomt av kort-serier som «Førstegangstjenesten» og «Søstrene ser på TV», for ikke å glemme Robert Stoltenberg og Herman Flesvigs intervju-sketsjer.

Bendik og Alfred er fiolinister i NRKs kringkastingsorkester, og har spilt sammen siden de var små. (Matt Weston/NRK/Matt Weston/NRK)

«Coda KORK» er en ny variant i genren, en tulledokumentar i «The Office»-stil om kringkastingsorkesteret, på ti episoder på ti minutter, hvor Bjarte Tjøstheim og Robert Stoltenberg spiller alle hovedrollene.

Denne dokumentaren skulle handlet om KORKs 75-årsjubileum, men etter beskjeden om at de skal legges ned i samband med NRKs flytting til Ensjø handler den om orkesterets siste dager i stedet. Og siden coda betyr siste del av en komposisjon, ser det ut som om det går mot siste teppefall for KORK.

Serien byr altså på en helhetlig historie følbar sjel, framfor å være en samling sketsjer, og at den framstår som en sammenhengende historie skyldes at den er godt klippet – at den går «musikerne» helt inn på nesehårene.

Den verdensberømte fløytist Ebbe Lindqvist har fått plass i NRKs kringkastingsorkester. (NRK)

Manus til serien har Christopher Pahle, som har både «Jul i Blodfjell» og «Kompani Lauritzen» på CV-en. Nå kan han legge til en morsom NRK-satsing også. Serieskapere er Tjøstheim og Stoltenberg. Humorduoen spiller et helt galleri av spesielle typer, både musikere og ansatte ved orkesteret. De morsomste her er de unike personlighetene, mens andre igjen er mer kjente komiske typer: den berømte svenske fløytisten Ebbe som har spilt med alle fra Herbert von Karajan til Celine Dion, den tørre lydmannen Bengt, fiolinistene og erterisene Alfred og Bendik, den lett fortvilte materialforvalteren Reidar, og paukisten som aldri gir opp forsøkene på få mer pauke i KORK-repertoaret.

En umiddelbar favoritt i orkesteret er trompetisten Valentin, en forfinet og høykulturell type. Han er lettere oppgitt over hvor lite kulturelle nordmenn er, og forteller åpent om sjokket han fikk som ung, da han innså at de færreste i Norge vokser opp med Mahler og Sjostakovitsj dirrende i veggen.

Trompetist Valentin kommer fra et forholdsvis velmøblert hjem, flygel inkludert. (NRK)

Det er imponerende at Stoltenberg og Tjøstheim sørger for hele forestillingen selv, og de gjør det med mer sjel enn overspill For variasjonens skyld kunne de nok hatt godt av å ha en kvinnelig hovedrolle også – selv om altså Robert Stoltenberg dukker opp i parykk og kvinneklær. Samtidig er det Tjøstheim som sørger framtoningene som er morsomme før noen åpner munnen.

Dette er så godt laget at det faktisk ser ut som komiker-duoen framfører musikken i selskap med KORK-musikerne de omgir seg med. Faktum er at de knapt har rørt noen instrumenter før begge to, forteller de i promointervjuet med NRK. Tjøstheim påpeker også at han kanskje kan være en trommis i 7 divisjon, men her viser begge to på ny at de er komikere i norsk eliteserie.

