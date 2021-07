Den norske dramahøsten - hvor blir den av?

De store norske dramaproduksjonene har stått stille under koronakrisen, flere av dem har blitt tvunget til å utsette planlagte innspillinger en og to ganger det siste halvannet året. En av dem var «Furia», skapt av Gjermund Eriksen, spenningsserien om framveksten av høyreekstreme krefter i Norge og Europa. «Furia» kommer på Viaplay 26. august, i det en høstsesong knapt har begynt. Men én serie gjør ingen norsk dramahøst.

Gjermund Eriksens nye serie «Furia» er premiereklar, også den forsinket av pandemien som har skapt store problemer for TV- og filmbransjen det siste halvannet året. Ine Wilmann har en av de sentrale rollene i serien som kommer på Viaplay i slutten av august. (Haavard Dalen / handout/NTB)

Resten av den norske dramahøsten vil være sterkt preget av pandemien, og har lite av det som norske TV-seere liker aller best: norske dramaserier. Serier som handler om et stykke Norge, som har store ambisjoner og budsjetter og gode, engasjerende historier. Serier som skildrer norsk virkelighet er ettertraktet i en krisetid. Det viser suksessen «Pørni» hadde i våres, for maken til enstemmig jubel som Henriette Steenstrups serie ble møtt med – både av kritikere og publikum – er noe vi sjelden opplever. Til sammenligning ble det veldig lite oppstyr om HBO Nordics «Velkommen til Utmark» og sesong to av «Ragnarok» på Netflix, to nisje-serier som begge har danske opphavsfolk, og som står igjen som parenteser i TV-året 2021.

Norsk drama engasjerer og er blant det mest sette på norsk TV, så som to sesonger av Øystein Karlsens «Exit». (Stephen Butkus/Fremantle/NRK)

De mest sette norske dramaseriene er de som forteller om et stykke norsk mer hverdagslig virkelighet – som «Heimebane», «Himmelblå», «Exit», «Lykkeland». serier som amerikanske strømmetjenester ikke byr på. De lager som kjent serier med tanke på et globalt publikum.

Så hvor blir de av de norske seriene? De kunne vært her nå, hadde det ikke vært for pandemien, som stengte landegrenser og innspillingssteder, og sendte skuespillerne og regissørene og deres kreative team hjem på ubestemt tid.

Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen har hovedrollene i den HBO-produserte suksessen «Fremvandrerne». HBO Nordic vil ikke avsløre om sesong 2 vil ha premiere denne høsten. (HBO Nordic)





Da pandemien slo ned var en rekke dramaserier klare til innspilling, store prosjekter som i løpet av tre-fire år hadde fått millionbudsjettene på plass, kreative team, skuespillere og timeplanene klare: NRK-serien «Lykkeland 2», Viaplay-serien «R.I.P. Henry», Viaplays «Wisting 2», HBO Nordics «Fremvandrerne 2» og NRK-serien «Jordbrukerne». Det siste halvannet året har det vært skrevet mye om forsinkelser og utsatte innspillinger.

Mange av dem har fått ekstra støtte fra Norsk filminstitutt for å takle krisen. Et fåtall prosjekter har klart å gjennomføre innspilling under strenge tiltak. HBO Nordic har ikke meldt noe om premieredato for «Fremvandrerne 2», men innspillingen skal ha blitt gjennomført i fjor høst. «R.I.P. Henry» skulle spilles i Odda i fjor høst, etter at kulissene bygget for serien ble stående ubrukt i Romania. Det har blitt dyrt. Forsinkelsen på «Lykkeland 2», Maipo Film og NRKs serie med 120 millioner kroners budsjett, har medført økte kostnader på over 16 millioner kroner, ifølge Dagbladet. Når serien får premiere er ikke kjent, men den ventes i 2022.

LYKKELAND Skuespillerne i «Lykkeland» under innspillingen av den første sesongen av suksessen, i Stavanger oktober 2017. Når sesong to kommer er et ubesvart spørsmål. Fra venstre Anne Regine Ellingsæter (Anna), Per Kjerstad (Fredrik Nyman), Malene Wadel (Toril), Pia Tjelta (Ingrid Nyman), Amund Harboe (Christian) og Bart Edwards (Jonathan). (Helene Amlie/Helene Amlie/NRK)

Mens vi venter byr NRK, TV 2 og de andre på humordrama, som er billigere og enklere å få laget. En ny sesong «Side om side» venter på NRK1. Herman Flesvig har laget mer av svært populære «Førstegangstjenesten». TV 2 har annonsert humordramaet «Kjære landsmenn» , hvor Atle Antonsen og Ine Jansen spiller norsk kongepar, og komedien «Bislett bnb». Harald Zwarts vampyrkomedie innspilt i Skarnes-traktene skal angivelig komme på Netflix, og Discovery/TVNorge fortsetter med sine populære humordramaserier. Og skulle ikke Sven Nordin dukke opp som Wisting på Viaplay, kan det godt hende at han er tilbake i TV 2s «Farfar», som det kommer sesong to og tre av. Bredt drama for høsten, det har ikke TV 2 meldt om enda. Det gjenstår å se hva kanalens nye dramasjef Alice Sommer har å melde om på den fronten. Det store spørsmålet før en ny TV-høst er hva hennes kollega dramasjef Ivar Køhn i NRK har å by på.

Det er ikke mer «Farfar»-humor den norske TV-høsten først og fremst trenger mer av, det er nytt, norsk drama, mener Dagsavisens tv-kommentator. (TV 2)





Det er NRK som er og blir hovedleverandøren av norske historier for et norsk publikum.

Når mediegiganter og globale strømmetjenester med milliardbudsjetter gjør sitt for å konkurrere om TV-tida vår med sine store serier, er det hva NRK har å vise oss som er det store spørsmålet. Ikke bare er det NRK som er den norske aktøren som har ressursene som kreves til å produsere norske serier.

Det er NRKs oppgave og ansvar å lage dem også.

Enn så lenge har det vært stille fra Marienlyst om dramahøsten. Dette til tross for at NRK de siste årene har presentert fjernsynsmenyen for høsten alt i juni – med en ubeskjeden kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i spissen.

I år er NRKs høstlansering utsatt til sent i august, samme uka som Viaplay byr på «Furia». Da vil media og publikum få vite hva som venter av humorsatsinger, dokumentarer, true crime og infotainment som kommer på allmennkringkasteren, og når «Maskorama» er tilbake (november).

Nytt norsk drama blir det derimot ikke mye av på NRK den kommende høsten. Det plager nok ikke Amazon, Apple, Disney og de andre gigantene, som alle har serier med blockbuster-budsjetter klare til høstpremiere. Nå trener de ikke bekymre seg for den tøffeste konkurransen på det norske markedet.

I skrivende stund har NRK bare en norsk dramaserie på programmet neste sesong, en serie som NRK ikke har gått med noen detaljer om.

En eneste norsk dramaserie på NRK, det gjør ingen norsk dramahøst det heller.

