Anmeldelse av «Pørni»: TV-vårens sjarmbombe

4

TV-serie

«Pørni»

Viaplay, premiere søndag 2. mai





Det ser tidvis ut som om Pørni risikerer krampe i smilemusklene også, hovedpersonen som prøver å være den beste omsorgspersonen for egne og andre unger og voksne i denne norske og velkomne nyskapningen. Serien er Henriette Steenstrups egen, og hun har laget en hovedperson som er som skapt for henne selv.

Pørni stiller opp når det gjelder. Hadde hun vært med i en Marvel-film hadde hun hatt et stort hjerte på drakta. Eller en stor S for Super-sosionomen. (Marius Bjellebø/Viaplay)

Pørni er kort for Pernille Middelthon, mor til to døtre i begynnelsen på og slutten av tenåringstida og den som skal holde i trådene i en husstand med åpne dører og høyt under taket. Dette er et sånt hjem hvor andre unge gjerne oppsøker, vel vitende om at der i huset er stemningen avslappa og toleransen høy – inntil en viss grense. Pørni har også et digert hjerte for ungene hun jobber med i barnevernet, og er mennesketypen som ser barn og tenåringer for hvor de er i livet og hva de står i. Om hun klikker, er det når hennes egne barn har tøyd strikken helt umenneskelig langt.

Nils Ole Oftebro spiller bestefar Middelthon, og en litt mindre buldrende type enn vi er vant til å se ham i på skjermen. (Marius Bjellebø/Viaplay)

Hun har en far som aldri er langt unna også, en bestefarstype spilt av Nils Ole Oftebro i en litt mindre buldrende framtoning enn vi er vant til på skjermen. Pørni har også tatt inn nevøen sin, en 15-åring som har mista moren og hater faren sin. Han er ikke alltid like kul mot tante heller, men hun godtar mye. At døtrenes far er en fraværende egoist, sørger hun for at jentene ikke får vite. Hovedpersonen i dette humoristiske dramaet sliter med sorg selv også, men er mindre opptatt av å ta vare på egne behov. Sorg og savn hun har, bearbeider hun når alle andre har lagt seg, eller ved å gjemme seg i garasjen.

Tenåringer har mange slags utfordringer, som Pørni og bestefar Ole Johan i Middelthon-familien ofte får erfare. (Marius Bjellebø/Viaplay)

Hun kvier seg for å lete etter en mann, selv om hun er evig single, og bare har to år igjen før hun når alderen hvor ingen vil ligge med henne lenger (47 år, ifølge de andre). Det er mye greiere å høre om venninnenes tinder-opplevelser enn å begynne å sveipe selv. Dette er damer som ikke legger bånd på seg, men betraktningene deres er ikke så frekke, all den tid kjønnslivet til voksne damer har fått mye oppmerksomhet i TV-serieform etter hvert.

Agnes Kittelsen er med i rollen som en av Pørnis bestiser. (Marius Bjellebø/Viaplay)





Det er ikke seriens anliggende å være rå og sjokkerende heller, akkurat som den ikke er ute etter å pløye dypt i menneskelig mørksinn. Ifølge serieskaperen selv er den ment å være en hyllest til omsorgspersonene der ute, og i så måte gir serien en god skildring av hva det gir og hva det koster når grunninnstillingen din er å bry seg. Og det er ikke tvil om at serien har noe på hjertet angående barnevernet, og fortelle at dette uglesette offentlige hjelpeapparatet for de yngste også gjør mye godt og nyttig arbeid.

Det er scenene med Pørni på jobb som gjør inntrykk, slik det er laget for å gjøre, rørende og fine, uten å bli dystre og dramatiske. Det hadde heller ikke kledd serien, som går for det sorgmuntre. For selv om «Pørni» har ganske mye til felles med den amerikanske «Better Things», er Steenstrups Viaplay-serie mye rundere i kantene. Den amerikanske serien byr på en alenemor som har en hel bande av unge døtre å ta seg av, med serieskaper Pamela Adlon i hovedrollen. Hun står bak en mørkere og hvassere serie enn «Pørni», et rekkehusdrama som foregår i et trygt, overskuddsprega miljø og søker mot den lune, gode stemningen og familiefellesskap framfor et fokus på hva livets tøffere erfaringer kan koste en.

Problemet ved å fokusere for skarpt på godstemningen er at den kan bli for kunstig og insisterende, og «Pørni» vil så gjerne fortelle om den hverdagslige familielykken at den minner om euforien man ser i pizzareklamer på TV. Serien er likevel et særdeles kvikt og opplagt godfølelse-drama, og den sympatiske menneskeligheten som ligger i bunnen her blir aldri borte i søtsuppa. Et humoristisk drama tar ikke skade av å ha en skuespiller med komikerens egenskaper i hovedrollen, og her har Steenstrup dessuten god hjelp av tre generasjoner skuespillere til å lage en sjarmerende og spill levende forestilling. Det skal visst komme mer om familien Middelthon i en sesong to, som Viaplay allerede har sendt inn en bestilling på.

