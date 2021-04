TV-anmeldelse «Bortført»: Gisseldrama etter boka

3

TV-drama

«Bortført»

Premiere på TV 2 og TV 2 Sumo søndag 11. april





Norske Pia blir kidnappet av IS sammen med to israelske venner i Sinai-ørkenen. De vil ha frigitt terrorister i Israel og Oslo i bytte mot gislenes liv. Dette tvinger Pias mor, den erfarne diplomaten Alex (Anneke von der Lippe), som allerede er i Israel på let etter datteren, til å bruke gamle kontakter for hva de er verdt.

Alex (Anneke von der Lippe) reiser til Israel for å få hjelp av sin gamle kjenning Arik (Amos Tamam). (Vered Adir/Drama Team/TV 2)

For snart 30 år siden var Alex med da israelske og palestinske ledere forhandlet fram Oslo-avtalen, så hun har gamle kjente på begge sider av bordet. En av dem er Arik (Amos Tamam), nå mektig politiker og sentral i israelsk sikkerhetspoliti. Den andre er Layla (Raida Adon), som har kontakter med Hamas.

Hjemme i Oslo sitter Pias far, toppadvokaten Karl (Anders T. Andersen), og ser fortvilet på IS-videoen av datteren på nett. Han føler at det er noe kona Alex ikke har fortalt ham. Alex har på sin side noe hun aner hun bruke for hva det er verdt i forsøket på å få datteren satt fri.

Arik sender i hemmelighet israelske spesialsoldater inn i Egypt for å redde gislene. I Oslo blir Karl kontakta av en norsk IS-gruppe som vil presse han til å hjelpe den terrordømte Abu Salim ut av Oslo kretsfengsel.

[ Se en annen serie på nettet? ]

Historien bruker ikke lang tid på å legge premissene for handlingen, men serien holder seg til TV-thrillerens kjente grep – fra cliffhanger til cliffhanger. Her er det mange alvorstunge personer som snakker om hvor alvorlig det som skjer er, for dette norsk-israelske samarbeidet – skrevet av Kyrre Holm Johannessen og israelske Ronit Weiss-Berkowitz er utstyrt med spenningssjangerens seriøse mine.

Første akt av historien handler derimot mye om sentrale karakterers følelsesliv, om relasjoner og gamle feiltrinn. Pia og moren er ikke på talefot. Det er noe Alex ikke vil fortelle Karl. Og er Alex sine gamle kjente i Israel så kjempeglade for å se henne igjen? Dialogen har noen ganger preg av å være bakgrunnsinformasjon for oss, i stedet for livaktige replikker.

[ Portrettet med «Bortført»-heltinne Anneke von der Lippe ]

Det som skiller «Bortført» fra andre TV-thrillerne med handling lagt til Midtøsten, er vår norske hovedperson Alex, at det snakkes norsk under en brennhet sol. Serien har internasjonalt anstrøk, men det er ikke fritt for at serien framstår traust og etter læreboka.

Midtøsten er en takknemlig arena for en thriller, så eksotisk og dramatisk som det er der. Men selv TV-serier som foregår i smug i Gaza og Sinais sanddyner trenger en skikkelig intrige, særlig en som skal pågå i ti episoder. De fire første episodene som er sendt ut til anmelderne bygger opp en historie som antyder at her kan det bli dramatisk i Oslo også, som i Sinai-ørkenen.





Gisseltakerne frakter Pia og de andre til et hemmelig sted i ørkenen. (TV 2)

Etter en litt søkende start tar dramatikken seg opp i episode fire. Da har Alex også prøvd å lære Hamas åssen de skal være Hamas, sikkert ment som en opplysende innføring i temaet for publikum. Pias gisseltakere minner veldig om klisjeen av arabiske terrorister i disse TV-seriene, en flokk bevæpna statister som sier sinte kommando-replikker. De sliter veldig med å gjøre inntrykk. De norske IS-sympatisørene virker derimot litt creepy.

[ Her er flere gode serier ]

Da har Oslo-avtalen en større rolle, i den forstand at den kommer ofte på banen med Alex til stede. At denne fredsavtalen var verdiløs, synes å være det eneste som israelere og palestinere kan være enige om. Her snakker alle om den med forakt, og det synes som om «Oslo» og «Oslo-snakk» er blitt rene skjellsord i disse traktene. Og skulle noen ikke vite hva eller huske hva Oslo-avtalen er, kan den googles mens alvorlige mennesker diskuterer hvordan de skal løse den alvorlige gisselsituasjon.

Oslo-avtalen: resultatet av hemmelige fredsforhandlinger mellom israelske og palestinske ledere i norsk regi i og utenfor Oslo for snart 30 år siden. Signert av PLO-leder Yasir Arafat og statsminister Yitzhak Rabin, i selskap med president Bill Clinton foran Det hvite hus i 1993. Etterpå ble diplomatene Terje Rød-Larsen og Mona Juul verdensberømte, og deres rolle i forhandlingene tema i det Tony-priste teaterstykket «Oslo». Som snart kommer som film på HBO Nordic med Ruth Wilson og Andrew Scott som det norske diplomatpar.

«Bortført» etterlater liten tvil om at fredsavtalen ikke var verdt papiret. Men mer politisk enn som så unngår TV-samarbeidet mellom TV 2. Monster og Drama Team behendig å være. Serien er ikke proisraelsk, men den er ikke en veldig kritisk skildring av situasjonen i Israel heller. I stedet er urolighetene en kulisse for det personlige dramaet flere av de involverte havner i. Den menneskelige siden av dramaet er sterkt og tydelig levendegjort av Anneke von der Lippe og Anders T. Andersen. Andrea Berntzen i rollen som Pia har derimot ikke mye annet å gjøre enn å agere livredd på norsk og engelsk.

Av de mindre troverdige innslag er en link som har med Pias gisseltakere og Alex’ fortid å gjøre, en tilfeldighet av den helt søkte sorten, og som svekker en historie som ønsker å være realistisk.

Her skal mye stå og falle på neste trekk fra en stadig mer desperat Alex. Fortsetter serien å gå opp denne TV-sjangerens vante stier, er det nok store sjanser for at Alex og Pia får snakket ut og gjort opp til slutt.

Anmeldelsen er basert på fire av ti episoder.