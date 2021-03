Krimseriene du også kan fylle påsken med

«Fire årstider i Havanna», Netflix

Krim fra Cuba er sjeldent å se på skjermen, men mer stemningsfull noir enn denne fire ganger halvannen timer lange serien er det vanskelig å finne. Stemningen har mye med bybildet i Havanna å gjøre, men dette er også en tradisjonell krim i den forstand at en politimann må løse saker uten å tråkke politiske ledere på tærne - selv om sosialistene ikke lenger står så høyt i kurs. Den frittalende, antiautoritære og møkkleie etterforsker Mano Conde får i oppdrag å finne en forsvunnet forretningsmann, en rik og vellykka mann med politiske kontakter høyt oppe, som i tillegg er Condes gamle rival som stakk av med drømmekvinnen hans.

En bonus ved serien er opplevelsen av å se Havanna etter ett års koronaliv, så annerledes, varmt og forlokkende at det kjennes i kroppen. Persongalleriet byr på en forsoffen, jazz-elskende gjeng aldrende livsnytere – etterforsker Conde inkludert, mye sær humor, korrupte politikere og møter mellom menn og kvinner som må sies å bære preg av forholdsvis heftig begjær. Det er heller ikke ofte man ser krim hvor politiet er utstyrt med gamle Lada-modeller som utrykningskjøretøy. Basert på den cubanske forfatterens Leonardo Padura Fuentes’ romanserie «Cuatro estaciones en La Habana»

Etterforsker Mano Conde (til høyre) i Havana-politiet løser krimsaker i denne cubanske serien. (Netflix)

«Jegerne», TV 2 Sumo

Den gamle etterforsker Erik Bäckström har trukket seg tilbake til hjemtraktene på den svenske landsbygda, men det betyr ikke at han ikke får bruk for gamle politikunster. I sesong en av denne serien har han fått jobben for et lokalt gruveselskap, hvor det skjer dramatiske ting etter at den mer miljøbevisste i selskapet blir funnet død. I årets ferske sesong havner Bäckström i et nytt drama, når en morder som etter 15 år skal vise politiet hvor han har gjemt offeret sitt i skogen, klarer å stikke av. Og morderen spilles av Simon j. Berger, her mer skrekkinngytende enn han er som Adam i «Exit». Rolf Lassgård er som vanlig briljant i rollen som frittalende, individualistisk politiveteran. Men han må ikke forveksles med serien «Bäckström» som også er å se på TV 2 Sumo, hvor en Evert Bäckström, spilt av Kjell Bergqvist, etterforsker et drap med tråder til Thailand og tsunamien i 2004.

Rolf Lassgård spiller Erik Bäckström i denne serien, nå pensjonert politimann uten at det preger tilværelsen hans. (TV 2 SUMO)





«En dag», NRK TV

Belgisk krimthriller om et gisseldrama som utvikler seg i den retningen som politiet og gisselforhandlere absolutt ikke vil. Her følges handlingen tidvis gisler, gisseltakere og politi, i form av et stort persongalleri, og historien tar mange vendinger underveis. Dette er spennende, underholdende og overraskende. En serie blant flere som understreker at belgierne vet å lage underholdende TV-krim.

Et bankran blir til et gisseldrama i denne belgiske serien som er på 12 episoder. (NRK/Dynamic Television/NRK)





«Giri/Haji», Netflix

Japanskbritisk serie om politimannen Kenzo som må reiser til London for å arrestere broren som er yakuza-gjengmedlem, og som forsøker å forhindre at britisk politi finner ut den etterlyste er broren hans. Her møter han etterforskeren Sarah, spilt av Kelly Macdonald (nå politi i «Line of Duty), London-gangstere, og typer som Rodney, en halvt japansk rentboy og noe av en Withnail fra 2010-tallet. Dette en original og givende seeropplevelse full av gode karakterer og originale fortellergrep. Her kan en episode by på action, en annen på tragedie, en fjerde på humor, og når du minst forventer det – dans som skal uttrykke usagte følelser (!).

Japansk og britisk TV i skjønn forening i BBC-krimmen som byr på noe litt annet, i «Giri/Haji» - på norsk «Plikt/Skam». (Netflix)









«Før vi dør», Viaplay

Denne svenske serien som heter «Before We Die» på Viaplay nå er spenningskrim med klassisk plott og dobbeltspill med liv som innsats. Økokrim-polisen Hanna Svensson pågrep for to år siden sin egen sønn Christian (Adam Pålsson) for narkolanging. Etter soningen vil ikke sønnen ha noe med moren å gjøre, men han ønsker å gjøre opp for seg også. Det sender ham lukt inn i et svenskkroatisk narkodynasti, som moren etter hvert blir involvert i etterforskningen av. Svensk spenning over to sesonger.

FØR VI DØR Politikvinnen Hanna Svensson (Marie Richardson) og sønnen Christian blir begge involvert i etterforskningen av et narkosyndikat i denne spenningsbaserte krimserien. (VIAPLAY)





«Rojst»/The Mire», Netflix

Polsk krimdrama som pågår like før jernteppet faller. Her er et grelt og gusten lokalsamfunn preget av total resignasjon, ufrihet og egoistisk overlevelsesinstinkt. To journalister som er lei av å skrive om årets potethøst og kommunale vedtak, og kjøper ikke myndighetenes forklaring på et dobbeltdrap og ser nærmere på saken.

Den ene er veteranen som drømmer om å rømme til Vesten, den andre er nykomlingen som ser for seg en journalistkarriere innenfor sovjetkommunismens rigide rammer, men begge risikerer altfor å finne sannheten. Skildringen av østeuropeisk tidskoloritt i warzawapakt-ærean her er bedre enn i «Chernobyl» på HBO Nordic.

Journalistene Dawid og Witold tar sjanser når de begynner å etterforske et drap på egen hånd i denne polske krimserien. (netflix)

«Secret City», Netflix

Australsk politisk thriller i to sesonger, hvor journalist Harriet Dunkley (Anna Torv) får erfare at det ikke er lurt å legge seg ut med statsråder, hysj-hysj-agenter fra tre kontinenter og «ambassadeansatte» på den kinesiske ambassaden i Canberra. Serien er basert på flere spenningsromaner, og overført til TV-format er denne velskrevet, velspilt, aktuell og spennende som en klassisk thriller kan være.

Anna Torv og Jacki Weaver er gode i denne australske thrilleren om storpolitisk spill i det australske politiske maktsenteret Canberra. (NBC Universal Studios/NBC Universal Studios)

«Delhi Crime», Netflix

Dette indisk-canadiske samarbeidet åpenbarte seg som drivende og hektisk krim da den kom i 2019, men den kommer med en alvorlig undertone da den tar utgangspunkt i gjengvoldtektssaken fra New Delhi i 2012, en ugjerning så grusom i natur at den rystet en hel verden. Serien følger etterforskningen av en voldtekt, ledet av den snartenkte og handlekraftige politisjefen Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) som vet at gjerningsmennene må finnes raskt om saken skal bli løst.

Politisjefen Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) må røske i late, udugelige og uengasjerte mannlige politikollegaer for å få dem til å jobbe raskere med en voldtektssak i denne serien. (Courtesy Netflix)









«City on a Hill», HBO Nordic

Amerikansk krim med Kevin Bacon i en av hovedrollene som en korrupt, kynisk FBI-veteran, som får sin atskillig mer hederlige og anstendige kollega DeCourcy Wade etter seg. Det vil si, de to finner sammen i en risikabel innsats for å ta knekken på en Boston-familie som spesialiserer seg på å rane verditransporter. En velkjent intrige, ja vel, men den værbitte, knoklete framtoningen til Kevin Bacon er verdt en kveld eller tre. Sesong to har akkurat startet nå før påske.

Decourcy Ward (Aldis Hodge) er superstreit og hederlig, mens Jackie Rohr (Kevin Bacon) er hans rake motsetning Kevin Bacon i denne Showtime-serien på HBO Nordic. (HBO Nordic)





«La Trêve», Netflix

«La Trêve» pågår i en vallonsk idyll av en landsens plass, hvor politimannen Yoann Peeters vender tilbake til hjemstedet sammen med datteren sin for et litt roligere liv etter mange år i Brussel. Et mulig drap på en afrikansk fotballspiller gjør at han får kollegaer og maktpersoner i bygda mot seg. Han nekter imidlertid å legge saken død, men det skal han snart angre på. I sesong to tar han på seg jobben med å bevise at en psykiatrisk pasient er uskyldig tiltalt for et drap.

Politimannen Yoann Peeters erfarer at livet på landet ikke blir som han hadde tenkt i denne belgiske spenningskrimmen.





«Nox», HBO Nordic.

En glimrende fransk krim, original, spennende og klaustrofobisk som få, siden mye av handlingen pågår i de gamle tunnelene under Paris. Dessuten byr serien på en beintøff hovedperson i Catherine, pensjonert politi som må ut i felten og lete etter sin forsvunne datter Julie, også politi. Det som urovekker mor er at datteren kan ha vært upopulær i egne rekker.

Når politietterforskeren Julie forsvinner sporløst under ett oppdrag, får hennes mor - pensjonert politi - det travelt med å finne datteren i tunnelene under Paris. (HBO Nordic)





«Jakta på ein mordar», NRK TV

Dette er en sterk true crime-serie, eller er det et nytt nordisk virkelighetsdrama? – som forteller historien om en svensk politimann som aldri ga opp jakten på en potensiell seriemorder i det landlig Skåne. I 1989 ble tiåringen Helen Nilsson funnet drept og misbrukt utenfor småstedet Hörby. Dette er en nedpå og saklig gjenfortelling av et nitid politiarbeid, så lavmælt, grå og realistisk gjenfortalt at man kan ta seg i å lure på om det faktisk er en dokumentar man sitter og ser, med handling basert på de 15 (!) årene etterforskningen pågikk.

I påsken 1998 forvant ti år gamle Helén i Hörby. Hun ble snart funnet drept. Det tok mange år før politiet fant gjerningsmannen. (NRK)





«De var fem», NRK TV

Ok, denne er britisk, men et så bra krimdrama at den er verdt å unne seg. Serien er skrevet av thriller-produsent Harlan Coben. Den har et godt plott, gode skuespillere og en rikere historie enn den jevne thriller. Hadde denne serien vært blant årets påskekrimserier, hadde den vært ett av høydepunktene: to tiår etter at fem år gamle Jesse forsvinner sporløst i skogen, er det ting som tyder på at han faktisk er i live. Dette får store konsekvenser for de fire vennene som så ham sist den gangen, blant dem hans egen bror. Funnet av spor setter mye i bevegelse.

«De var fem», britisk krimdrama skrevet av Harlan Coben, og påskekrim så god som noen. (NRK)

«Des», TV 2 Sumo

Enda en britisk produksjon – en true crime om seriedrapsmannen Dennis Nielsen som ble oppdaget midt på 1980-tallet. Historien fikk store oppslag i norske som engelske medier, all den tid seriedrapsmannen var halvt norsk. Nielsen hadde tatt livet av så mange unge menn at han ikke husket antall, identitet og tidspunkt, men han tilsto flere drap enn politiet klarte å finne beviser for. Her spilles David Tennant morderen, en iskald type i møtet med politi og andre, som blir mest opprørt når avisene skriver noe feil om ham. En rystende historie og riktig så rystende gjenfortelling.

David Tennant i rollen som Dennis Nielsen, Jason Watkins spiller Brian Masters, forfatteren av boka denne serien er basert på. (TV 2 SUMO)