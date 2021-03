Superheltenes andre sjanse

Batman, Superman, Wonder Woman og The Flash ankommer med et brak på HBO Nordic denne uka, og filmen om de ikoniske superheltene har fått den talende tittelen «Zack Snyder’s Justice League». Over tre år etter at den forventede blockbusteren skuffet stort på kino, er det regissørens opprinnelige historie som er premiereklar: en fire timer lang, mørk, dyster og brutal batalje mellom de gode og de onde, med flere helter og skurker involvert, og med diverse bihistorier med i en apokalyptisk forestilling, slik Snyder hadde sett for seg at hans femte film i hans DCEU – DC Extended Universe skulle være.

De første kritikkene kommer med atskillig mer positive vurderinger, med beskrivelser av en mer underholdende, vanvittig, spektakulær og altfor lang ny versjon.

Fansen ga aldri opp

At Snyders filmversjon har blitt en realitet kan vi nok takke fansen hans for. Helt siden Justice League kom på kino har de drevet en iherdig kampanje for å få oppleve hans visjon om filmen. Samtidig er det nok et faktum at filmens gjenoppstandelse også kan forklares med den pågående kampen om det globale strømmemarkedet. Superheltene er gode attraksjoner å ha for AT&T , eierselskapet bak WarnerMedia og HBO som akter å gi Disney og Netflix hard kamp om strømmeabonnenter i årene framover. Da gjelder det å ha mektige allierte, i form av de klassiske superheltene kjent fra amerikansk populærkultur, men også en fanskare som er levende opptatt av dem. Det var etter AT&T -overtakelsen av WarnerMedia at filmselskapet sluttet å kontant avvise at Snyder-filmen kunne bli laget. I lange tider ble det dessuten hevdet at Snyders råopptak var slettet for all tid.

Heltene i Justice League får en ny sjanse, i en fire timer lang, mørkere og dystrere fil slik Zack Snyder ville lage filmen. Det er klart for gjensyn med The Flash (Ezra Miller), Batman (Ben Affleck) Wonder Woman (Gal Gadot) i filmen fra 2017. (Warner Bros Entertainment/AP)

Gi oss Snyders versjon, «The Snyder Cut»! har fansen krevet i form av underskriftskampanjer, den første av dem hadde 190.000 underskrifter kort tid etter premieren. Fansen har samlet inn penger til reklamekampanjer på nett, på TV og forskjellige ComicCons i USA. Selv en FA-kamp i England hadde egne digitale reklameboards som krevde at Warner Bros lanserte filmen på nytt. Etter hvert fikk kravet støtte fra skuespillere og andre som hadde deltatt på filmprosjektet. Det hører også med til historien at engasjementet resulterte i stadig nett-trakassering av Warner-ansatte, av filmanmeldere og filmjournalister.

Hollywood-historie

Filmprosjektet hadde vært preget av problemer lenge før Zack Snyder forlot det i mai 2017, men selve historien om «Zack Snyder’s Justice League» har etter hvert utartet til å bli Hollywood-folklore i den sjangeren som Vanity Fair gjerne skriver lange research-reportasjer om (noe magasinet har gjort, og nylig publiserte). «Justice League»-prosjektet gjennomgikk manusendringer, nye opptak, budsjettoverskridelser og kreative gnisninger mellom filmstudio og regissør.

Warner Bros ønsket seg en mer publikumsvennlig popkorn-action og et mer godlynt superhelteventyr enn det mørke, mer komplekse og lengre eposet – gjerne oppdelt i to filmer – som Zack Snyder så for seg.

Zack Snyders «Batman v Superman: Dawn of Justice», med Ben Affleck og Henry Cavill i rollene som to amerikanske ikoner ble ikke så populær som Warner Bros håpet. (Warner Bros Pictures /AP)

Filmselskapet ønsket ikke enda en ldyster og grim film som risikerte lunken mottakelse à la den forløperen «Batman v Superman: Dawn of Justice» fikk av kritikere i 2016. Superbataljen mellom de to mest kjente DC-figurene ble heller ikke den store kinosuksessen som man håpet. Warner Bros så på «Justice League» som deres svar på Disney og Marvels mye mer innbringende Avengers-franchise. Da Zack Snyder til sist forlot filmprosjektet fordi adoptivdatteren hans tok sitt eget liv, ga Warner Bros regijobben til Joss Whedon. Han hadde allerede hadde gjort suksess som regissør på to «The Avengers»-filmer for Marvel, noe DC-fansen heller ikke satte stor pris på. Whedon kuttet filmens lengde ned til to timer, spilte inn nye scener som tilførte vitser og et lettere humør enn Snyders dommedagsaktige utgangspunkt, og fjernet et galleri av bifigurer og bakgrunnshistorier, alt for å få lage en to timers actionfilm hvor Batman og alliansen hans nedkjempet den onde allmektige gudeskikkelsen Steppenwolf fra oldtiden.

Tamme helter

«Justice League» ble en gedigen skuffelse, slaktet av anmelderne. «Superhelter i krisemodus», konstaterte Dagsavisens anmelder: «Justice League» er så «blottet for særpreg og formål at den knapt fungerer som noe annet enn en trailer for de framtidige superheltefilmene filmselskapet Warner håpet å lage», skrev vår anmelder, og ga terningkastet tre.

Dette ble ikke den blockbusteren i jula 2017 som filmstudioet håpet på. For å gå i pluss måtte den spille inn 750 millioner dollar på kino. Billettinntektene stoppet på 657 millioner dollar, eller 5,7 milliarder kroner. Til sammenligning spilte «Avengers: Endgame» inn over 23 milliarder kroner på kino verden over. Warner Bros hadde håpet at dette skulle bli en publikumsmagnet som ville tjene inn 1 milliard dollar på kino (8,4 milliarder kroner). Her hjemme nådde ikke DC-storsatsingen opp på norsk kinos topp 40 for superheltfilm.

Filmene med heltene som norske tegneserielesere over en viss alder kan huske som Lovens Voktere, hvis heltebravader kunne oppleves i bladet Gigant, hadde ikke stor appell blant et norsk kinopublikum. Den ble sett av drøyt 105.000 på kino, på langt nær like populær som «Avengers: Endgame», sett av nær 519.000 nordmenn i 2019.

Justice League, i norske tegneserier en gang kjent som Lovens Voktere, i en scene fra den opprinnelige filmen: Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash/Lynet (Ezra Miller) og Cyborg (Ray Fisher). (Warner Bros. Entertainment Inc.)

Det var på denne tida for to år siden at fansen fikk lønn for strevet, da Zack Snyder bekreftet på nettet at han hadde opptakene sine fra sitt prosjekt i god behold. Snart publiserte han også bilder av noen esker merket «Z.S. J.L. Director’s Cut» og beskjeden «Er de ekte? Finnes de? Selvsagt gjør de det». Da hadde han vært i møter med den nye WarnerMedia-ledelsen og blitt enig om ikke bare lansere sine uferdige opptak i en slags filmdokumentar slik Warner-direktørene først hadde håpet.

Avtalen var at Zack Snyder skulle få lage den filmen han hadde planlagt i utgangspunktet, en fire timers mørk kamp mellom de gode og de onde. Han skulle også gjøre nye opptak som fullendte filmen, som inkluderer gjesteopptredener som The Joker, spilt av Jared Leto, og en rekke av superdemonen Steppenwolfs onde kumpaner.

Sigrid kuttet vekk

Den nye filmen inkluderer også det originale soundtracket laget av Junkie XL, som Joss Whedons hadde forkastet og erstattet med musikk laget av Danny Elfman. Dette medfører at filmens norske musikalske bidrag nå også er borte fra filmen. Joss Whedons film åpner med Sigrids coverversjon av Leonards Cohens «Everybody Knows». I Zack Snyders film er låten erstattet av Ross Betts’ «Song to the Siren».

Fjernet fra filmen er også den forsøksvis lette vitsingen superheltene serverer mellom slagene i Joss Whedons totimersversjon - en film som Zack Snyder selv aldri har sett, etter råd fra kona som var medprodusent og fra «The Dark Knight»-regissør Christopher Nolan. Det hadde tatt knekken på ham, var advarselen fra Nolan til kollega Snyder.

Filmen som ble lansert i november 2017 skulle opprinnelig være punktum for filmserien på fem som begynte med «Man of Steel» fra 2013 og som skulle resultere i en «Justice League»-trilogi. I stedet satte den punktum for Zack Snyders arbeid med nye DC-prosjekter.

Gal Gadot har vært med i en ny Wonder Woman-film, mens superheltfansen har aksjonert for å få Zack Snyders opprinnelige «Justice League»-filmen realisert. «Wonder Woman 1984» dukker opp på HBO Nordic i slutten av mars. (Warner Bros Pictures/AP)

I kjølvannet av «Justice League» kom det populære actioneventyr med Aquaman og Wonder Woman, filmer vellykkede og populære nok til å få nye oppfølgere. Nye planlagte filmer med Henry Cavill i rollen som Supermann og Ben Affleck som sin yndlingshelt Batman er derimot lagt vekk. I stedet har Matt Reeves fått jobben med å spille inn en ny film om Gothams beskytter, med Robert Pattinson i rollen som helten selv i «The Batman».

Denne prosjektet har akkurat avsluttet innspilling, kraftig forsinket av koronapandemien. Samtidig har en rekke andre av DC-universets heltefigurer fått bedre tilværelser i TV-serier, som skal trekke abonnenter til HBOs strømmetjenester. Blant dem er vinterens nykommer «Superman & Lois» som den første av et titalls nye superheltserier som er planlagt. Like før påske får «Justice League» også selskap av kinofilmen «Wonder Woman 1984», også den en film som skal få en ny tilværelse som trekkplaster på HBO Nordic/HBO Max etter en koronaredusert tid på kino.

















